Домашний тест выявил у ребенка Covid-19, а очередь на лабораторный анализ ПЦР — шесть дней. Наутро воспалился зуб мудрости. Стоматологии и больницы в лечении или удалении зуба отказали. Семейный врач рекомендовал пить парацетамол и… терпеть, пока тест не станет отрицательным. Портал Delfi попросил прокомментировать ситуацию главного специалиста по вопросам стоматологии Центра профилактики и контроля заболеваний Андиса Паэглитиса. По его словам, произошла ошибка коммуникации - все решается.

"Вчера скрининговый тест 16-летней дочери показал две полоски. Сразу записались на ПЦР-тест — ближайшая запись была через 6 дней. Кроме легких соплей — никаких симптомов. Но наутро зуб мудрости воспалился так, что ребенок взвыл. Обезболивающее лишь слегка приглушило боль. При всей нелюбви к стоматологам — просит вырвать", — сообщила читательница Delfi Инна.

По словам Инны, медицинские учреждения сыграли в пинг-понг. По телефону Детской клинической университетской больницы сообщили, что стоматологии там нет, а никаких советов по зубам не дают — обращайтесь в Институт стоматологии на Дзирциема. По телефону института посоветовали звонить семейному и просить выписать антибиотики — продержаться на них до положительных тестов, тогда и обращаться.

На вопрос, как быть, если у ребенка щека распухла, связали с хирургическим отделением. Там сообщили, что ковид-положительных не берут ни при каком раскладе — звоните в челюстно-лицевое отделение больницы Страдиня. В челюстно-лицевом, казалось, были благосклоннее — сказали, приезжайте в 15-й корпус. Когда позвонили уточнить, какие нужны документы, трубку больше не брали. На звонок в регистратуру Страдиня ответили, что ковид-положительным нельзя.

Семейный врач сообщила, что воспаление зубов на фоне ковида в ее практике не редкость. Но никаких вариантов нет, кроме как "пить на ночь половинку парацетамола и терпеть — да, может быть очень больно, но не смертельно. А когда будет "негатив" — пойдете к зубному".

"Как быть? Мы ведь могли никому не сообщать про две полоски, пока не сделаем лабораторный ПЦР-тест, а пройти с ковид-сертификатом — у ребенка есть две прививки. Но получается, что это наказание за честность?", — недоумевает мама Инна.

Куда же обращаться в "острых" случаях? Какие это случаи? А когда - подождать? И как коронавирус связан со здоровьем зубов?