Задание "пройти через рынок, ничего не купив" я бы провалила. Особенно летом, когда везде продается клубника, черешня и арбузы. Жизнь на рынке кипит уже с семи утра, а для продавцов день начинается еще раньше — некоторые здесь находятся уже с пяти, когда подъезжают грузовики с мясом и овощами. Это — история о невидимой части рынка, маленьком подземном городке, где расположены склады и огромные морозильные камеры.

Квадратный метр — восемь евро

В качестве экскурсовода меня встречает руководитель проектов по маркетингу и развитию Гинтс Аксикс. По его словам, на рынке около 1500 арендаторов, поэтому невозможно проверить каждого человека, спускающегося в подвал — конечно, случается, что наклейка "Посторонним вход воспрещен" не останавливает любопытных. "Самые смелые заглядывают в подвал, но все склады и морозильные камеры закрыты, поэтому они могут только пройтись по туннелям", — говорит Гинтс. Не было и такого, чтобы какой-нибудь склад обокрали, но улов был бы богатым — там хранятся продукты, которые можно есть годами.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

Рижский центральный рынок
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Создается виртуальный тур по маякам Латвии