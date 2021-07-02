Задание "пройти через рынок, ничего не купив" я бы провалила. Особенно летом, когда везде продается клубника, черешня и арбузы. Жизнь на рынке кипит уже с семи утра, а для продавцов день начинается еще раньше — некоторые здесь находятся уже с пяти, когда подъезжают грузовики с мясом и овощами. Это — история о невидимой части рынка, маленьком подземном городке, где расположены склады и огромные морозильные камеры.

Квадратный метр — восемь евро

В качестве экскурсовода меня встречает руководитель проектов по маркетингу и развитию Гинтс Аксикс. По его словам, на рынке около 1500 арендаторов, поэтому невозможно проверить каждого человека, спускающегося в подвал — конечно, случается, что наклейка "Посторонним вход воспрещен" не останавливает любопытных. "Самые смелые заглядывают в подвал, но все склады и морозильные камеры закрыты, поэтому они могут только пройтись по туннелям", — говорит Гинтс. Не было и такого, чтобы какой-нибудь склад обокрали, но улов был бы богатым — там хранятся продукты, которые можно есть годами.