По уровню вакцинации Латвия обогнала США и Израиль. При этом здесь гораздо больше непривитых пожилых людей ("хоть в лепешку разбейся!"). Здоровьем нация не блещет, а маски носить люди так и не научились ("к каждому полицейского или Павлютса не приставишь!"). Но сроки карантинов и количество тестирования надо сокращать, иначе скоро Латвию охватит паралич. Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Латвия бьет осенние антирекорды по количеству заболевших — каждый день регистрируется более пяти тысяч заражений Лаборатории не справляются с объемом анализов, очереди растягиваются до пяти дней.

"Омикрон" существенно отличается от предыдущей "дельты". Все больше подтверждений тому, что болезнь проходит легче. При этом новый штамм характеризует огромная скорость распространения. Минздрав видит главные риски в том, что массовость заболеваний может вызвать ситуацию, когда в отраслях станет критически не хватать работников — большинство будет лечиться или сидеть на изоляции. Уже сейчас массово болеют дети, стремительно сокращается число медиков, педагогов, полицейских, которые еще в строю.

На сегодня Латвия убедительно выглядит по уровню охвата вакцинацией — привиты 70% жителей. По этому показателю мы обогнали даже США и Израиль. Но "омикрон" вполне успешно обходит первичную вакцинацию уже через три месяца. А вот с бустеризацией, которая гарантирует более сильную защиту, в Латвии ситуация пока не столь радужная.

Ко всему прочему министерство здравоохранения планирует новую реформу больниц. Обещают, что станет только лучше.

Даниэлс Павлютс ответил на вопросы: