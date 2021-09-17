Эмилия Беньямин построила с нуля медиа-империю и стала самой влиятельной дамой довоенной Латвии. Она подарила два самолета латвийской армии, исполняла обязанности "первой леди" Улманиса, Гиммлер считал ее врагом Рейха, а советская власть сослала в Сибирь, и этому не смог помешать даже ее возлюбленный Вилис Лацис.

Удивительная судьба королевы довоенной прессы Латвии с Гуной Зариней в главной роли выходит на экраны в трех форматах. С 23 сентября шестисерийный фильм "Эмилия. Королева латвийской прессы" начнут выкладывать на платформе Tet+: сперва две серии сразу, а потом каждую неделю — по одной, плюс еще одну документальную. В кинотеатрах Латвии фильм можно будет смотреть с 1 октября — каждую неделю по две серии плюс документальная. На LTV телевариант сериала в следующем году.

…Очевидцы рассказывали, что в теплушку товарного вагона, увозившего депортированных латвийцев в Сибирь, Эмилия Беньямин гордо вошла в вечернем платье и на шпильках. Она никогда не сдавалась обстоятельствам. Но на этот раз судьба не была на ее стороне — сбылось мрачное предсказание рижского прорицателя Эйжена Финка.

Эмилия родилась в 1881 году в семье железнодорожника Андриса и прачки Эде Симсонсов, переехавших в Ригу из Кокнесе. Ее старшая сестра Минна впоследствии стала певицей — под сценическим псевдонимом Tusnelda пела в театре, а затем в кафе. Младшая Анния стала драматической актрисой — училась в США, потом работала в немецких и австрийских театрах, вышла замуж за австрийца.

Чтобы содержать большую семью, мать работала экспедитором в разных газетных издательствах, а дочь с детства подрабатывала продажей газет на улицах. Эмилия буквально выросла среди типографских шрифтов и читать научилась по печатным полосам. После окончания торгового училища она начала работать рекламным агентом в Rigaer Tageblatt. Там жизнерадостная и предприимчивая девушка познала техническую сторону журналистики, познакомилась с закулисьем культуры и завела полезные знакомства, которые впоследствии пригодились при написании публикаций о латвийском театре и продаже рекламных площадей.

От мужа-алкоголика — к многодетному отцу

В 25 лет Эмилия вышла замуж за не особо успешного, но очень привлекательного певца и актера Эрнестса Элкса-Элкснитиса. Браку не суждено было продлиться долго — Эрнестс уделял алкоголю внимания больше, чем молодой жене, которую к тому же частенько поколачивал. Есть версия, что именно из-за тех побоев у Эмилии впоследствии не могло быть детей.