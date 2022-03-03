Молчание на фоне оглушительных взрывов в Украине: депутат Европарламента Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) так и не ответила на просьбу Delfi прокомментировать свое отношение к агрессии России. 

Жданок — один из самых заметных друзей России в латвийской политике. Она так и не осудила Россию за начало войны и при голосовании в ЕП встала на российские позиции. Лидеры других политических сил, которые до сих пор выступали за прагматичные отношения с большим соседом, свою позицию обозначили. Delfi рассказывает о том можно ли делать из этого далеко идущие выводы.

"Они осуждают и призывают к миру", — с заметной иронией оценивает заявления партий социолог Айгарс Фрейманис. И тут же добавляет: "Мне трудно представить себе латвийского политика, призывающего к войне. Так ли это из-за их связей с российской элитой, судить очень сложно, потому что если человек наделен элементарным здравым смыслом, он понимает, что решения президента России на данный момент не идут ему на пользу".

Большие перемены в "Согласии"

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, было сложно добиться от "Согласия" осуждения этих действий. Более того, в архивах СМИ сохранилась информация о том, что на тот момент "Согласие" было единственной политической силой, которая не поддержала совместную декларацию об осуждении агрессии России в Украине. Однако после начала войны в Украине реакция "Согласия" последовала относительно быстро, партия высказала достаточно резкое и четкое осуждение, не оставив места для интерпретации.

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