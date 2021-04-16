Почему оказать помощь хотели многим, но получилось — не всем? Что делать тем, у кого "был ноль и ноль остался"? Откуда Латвия берет миллиарды для восстановления и как будет отдавать? И есть ли у министерства финансов План Б, если все пойдет не так? Министр финансов Янис Рейрс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

На сегодня приняты решения по распределению около 3 млрд евро на два года с начала пандемии — они растрачиваются постепенно, сообщил министр финансов. "Например, на вакцинацию выделено более 180 млн евро — по мере прибытия вакцин министерство здравоохранения расплачивается. На создание ковидных коек выделили более 60 млн евро, — уточняет Рейрс. — По мере появления коек идет их оплата".

Внушительные суммы выделены на поддержку предпринимателей и работающих — социальную и экономическую. Запущено более 20 разных программ — это гранты на оборотные средства предприятий (платить за аренду помещений, аппаратуры и тд), субсидированные рабочие места (на людей, которые из-за ограничений и спада объема трудятся не по полной), а также пособия по простою — когда предприниматель совсем не может обеспечить сотрудника работой.

По данным Рейрса, с начала "второй волны" пособие по простою было выплачено более 79 000 раз, некоторые получили его по два-три раза. "Это сберегло от безработицы больше 40 000 человек, которые могут в любой момент вернуться к работе, ведь гранты помогают предприятию сохранить помещение и оборудование".

Откуда Латвия взяла такие огромные деньги?