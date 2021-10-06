"Угрожающая" — так оценивает сложившуюся ситуацию руководитель клиники Токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), реаниматолог-анестезиолог Олег Шуба. Сейчас в клинике, находящейся под его руководством, пациентами с Covid-19 занято 12 коек интенсивной терапии, "реанимация переполнена". Во время нашего разговора свободным остается одно место, но все меняется не по дням, а по часам.

Пациенты с Covid-19 сменяют друг друга, потому что одному становится лучше и его переводят в другое отделение под наблюдение, а кто-то умирает. "Вечером может быть совершенно другая ситуация. В среднем каждый день мы принимаем по два новых пациента с Covid-19", — говорит Олег Шуба. Это одно из отделений интенсивной терапии в составе RAKUS, но Шуба хорошо знает, что и в других ситуация сложная. Не лучше она и в Страдиня, из-за чего там объявили чрезвычайную ситуацию.

Также Шуба напоминает, что в клинике продолжают принимать пациентов, у которых нет Covid-19. В интервью он рассказал о том, какая на данный момент сложилась ситуация в отделении интенсивной терапии, характерных особенностях дельта-штамма, пациентах из группы риска и ответил на следующие вопросы:

Действительно ли дельта-штамм более агрессивный?

Хватает ли медиков и лекарств, чтобы лечить пациентов?

Может ли ситуация стать хуже, чем в конце прошлого года?

Придется ли сортировать пациентов?