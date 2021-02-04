"У нас несколько лет назад был случай — родители жаловались, что взимаются необоснованные взносы. Было принято решение завершить законные трудовые отношения с одним из тренеров", — признает в разговоре с DELFI директор спортивной школы Талсинского края Каспарс Сакниньш. Среди коллег он оказался единственным, кто увидел в сложившейся ситуации неправоту самого педагога. DELFI изучает болезненный денежный вопрос — родительских взносов в детском и юношеском спорте, которые иногда превращаются в поборы.

По оценке Сакниньша, проблема в основном касается Риги и близлежащих городов, а не регионов Латвии, и с ним согласен руководитель спортивной школы в Прейли Эдгарс Вайводовс: "В нашей спортивной школе финансирование прозрачно: не было ни одного случая, когда тренеры собирали бы деньги за мероприятия или брали большую сумму за свою работу. Для нас как для сельской спортивной школы родители и их деньги не являются бизнесом!"

Безусловно, своя правда есть у каждого, и нельзя сказать, что во всех спортивных школах дела обстоят одинаково. Однако а работе над опубликованными ранее статьями о ситуации в хоккее и в футболе и баскетболе мы получили неофициальные мнения тренеров, а также некоторых действующих и бывших руководителей спортивных образовательных учреждений. Никто не отрицает, что у юношеской спортивной системы — двойное дно. Некоторые признают свое участие в этом, а некоторые показывают пальцем на других. Однако все как один заявляют, что государственная система сама провоцирует такую практику. Или в отдельных случаях даже делает ее неизбежной.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

баскетбол Футбол Хоккей Basketbols Hokejs Futbols Citi sporta veidi
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Практические советы: как выбрать домашние растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома