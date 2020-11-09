20 сентября 2020 года был убит адвокат и предприниматель Павел Ребенокс. Ему было 40 лет. На его могиле на Покровском кладбище лежат охапки цветов и горят свечи. Госполиция отказалась предоставить порталу DELFI комментарии относительно хода дела. На следующее же утро после убийства друг и коллега Ребенока Мартиньш Криекис пообещал тем, кто предоставит информацию о заказчиках и исполнителях, вознаграждение в 40 000 евро, однако это не помогло. Спутник жизни Павла Ингус Баландинс перевозит его книги из дома в Лангстини в рижскую квартиру, потому что больше не может жить там, где произошло жестокое убийство.

Павел Ребенокс прожил жизнь быстро и ярко — добился внушительных успехов в адвокатской деятельности, политике и бизнесе. Благодаря этому он жил на широкую ногу — позировал на яхтах, мотоциклах и дорогих авто, носил брендовую одежду. Кому это мешало так сильно, что он решился на жестокое убийство, можно только гадать. В этой статье DELFI прослеживает жизненный путь Ребенока — адвоката и предпринимателя, не последнего человека в политических кругах. Воспоминаниями о нем поделился его партнер Ингус Баландинс, коллеги и однопартийцы — в том числе и политики высшего ранга.

Те, кто знал юного Павла, вспоминают его как очень тихого, вежливого и невероятно старательного парня, которому пророчили успешную политическую карьеру. Близкие друзья и коллеги Павла отзываются о нем как о целеустремленном человеке, способным вдохновлять других. "На Павла нельзя было повлиять", — говорит партнер по сотрудничеству адвокатского бюро Rebenoks & Vilders Мартиньш Криекис. Он работал с Павлом не один год, и вместе они производили впечатление полных противоположностей: Мартиньш был плохим, а Павел — миротворцем.

Ребеноку нравилось выбирать клиентов с громкими именами, также он не боялся дел, связанных с большими деньгами, несмотря на то, что часто это означало и большие риски. Целенаправленное и жестокое убийство наталкивает на мысль, что что-то значительное, скорее всего, ускользнуло от внимания Павла.

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