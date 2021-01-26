Латыши — старательные трудяги или мрачные хуторяне? Русские — душа нараспашку или всюду навязывают свою культуру? Как рождаются стереотипы и какую роль они играют? Почему каждый третий латыш не может себе представить русского или украинца в роли президента страны, но при этом латыши, русские и украинцы в общественном сознании — самые близкие культуры? На эти и многие другие вопросы попытались ответить авторы исследования Института философии и социологии ЛУ "Межкультурные стереотипы и предубеждения в Латвии".

Латвия — многонациональное государство, которое, если говорить словами созданной нынешним президентом преамбулы к Конституции, "создано… чтобы гарантировать существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры, обеспечить свободу народа Латвии и каждого и способствовать благосостоянию".

Как при таком раскладе чувствуют себя в Латвии другие национальные и культурные группы и как к ним относятся латыши? Этим вопросом задались исследователи Латвийского университета при поддержке посольства Германии.

Проведенное летом прошлого года исследование состояло из двух частей. Первая — опрос с участием более 1000 жителей, которые по своему национальному, возрастному, половому и географическому составу отражали население Латвии. Вторая — более глубокое общение с тремя фокус-группами: в Риге — с латышской и русской, в Резекне — со смешанной, из двуязычных семей.

Национальность имеет значение, но не для всех



Совершенно однозначно: национальность занимает в общественном сознании Латвии очень важное место. Причем для латышей эта ценность намного более весомая, чем для представителей любых других национальностей, живущих в стране. Важное значение быть представителем своей национальности придают 73% латышей и 58% русских.

Причем этноцентризм более свойственен жителям с высшим образованием. Как предположили исследователи, более высокий социальный и материальный статус позволяют им лучше думать о стране и гордиться принадлежностью к коренному народу.

Выводы о человеке по национальности чаще всего (80%) делают люди, которые и своей этнической принадлежности придают особое значение. Опять же латышам такие выводы свойственно делать чаще, чем представителям других национальностей.

В общении с латышской фокус-группой исследователи отметили выраженные попытки придать национальности функциональное значение: она "помогает прогнозировать поведение, стиль коммуникации, какие контакты могут развиться с этим человеком" (Зинтис, Рига). Русскоязычная фокус-группа привлекала внимание к социально-экономическим обстоятельствам, которые некоторые народы ставят в худшее положение, а в итоге "народы, которые живут в бедности, плодят больше плохих людей" (Артур, Рига).