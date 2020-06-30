"Моя дочь Санта учится в Великобритании. Им уже объявили, что учебный год начнется онлайн. Для экономии трат на жилье решили временно вернуть дочку в Латвию. Но как быть? Машины и прав у нас нет? Семья живет в довольно тесной квартире — мы не можем себе позволить сесть вместе с ней на самоизоляцию и не ездить на работу…"

"Вернулись из поездки в Польшу. Не прошло и два дня, как эта страна, которая на момент нашего приезда считалась безопасной, попала в список "подозрительных". Работодатель говорит, что я должна сесть на самоизоляцию на 12 дней. Правда, должна?"

Читатели Delfi активно интересуются, как им приспособиться к новому режиму, продиктованному пандемией. Что такое самоизоляция? Отличается ли она от карантина, когда любые связи — опасны? И насколько обязательно все рекомендованное?

Как добраться из аэропорта домой, если ты вернулся из страны с повышенным риском заражения? Могут ли жильцы квартиры, куда въехал человек на изоляции, продолжать привычный образ жизни — ходить на работу, обращаться к врачу, принимать гостей? Можно ли гулять и как? А что, если сдать анализ и получить негативный ответ — можно тогда не изолироваться? Портал Delfi попросил представителя Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ответить на самые популярные практические вопросы о самоизоляции.



Среди новых заболевших Covid-19 все чаще встречаются люди, которые привезли вирус из заграничной поездки. Чтобы не допустить новых вспышек, Латвия рекомендует режим самоизоляция в течение 14 дней после возвращения из стран за пределами ЕС и тех стран ЕС, где кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней превышает 15 случаев на 100 000 жителей. В том числе и для тех, кто побывал в этих странах лишь транзитом, например, летел куда-то с пересадкой в Лондоне.

Регулярно обновляющийся список "рисковых" стран можно посмотреть на сайте SPKC. Сегодня в "красном списке" — Швеция и Португалия, в "желтом" — Великобритания, Румыния, Болгария и Люксембург. Периодически в список попадает Польша, но потом вновь покидает его.

Официальная интернет-страница Covid19.gov.lv довольно скупо описывает требования к людям на самоизоляции. Им рекомендуют не ходить на работу (при этом больничный не дадут) и в публичные места, избегать близкого контакта с людьми, не пользоваться общественным транспортом, не принимать гостей, мыть и дезинфицировать руки, дважды в день измерять температуру…

Но первые неразрешимые вопросы возникают сразу по прибытии из "опасной страны". Например, как попасть домой, если своей машины и прав на вождение нет, а режим самоизоляции не велит пользоваться общественным транспортом? Дальше — больше: что будет с остальными жильцами твоей квартиры, когда ты туда вернешься из "опасной" страны — они автоматически тоже попадают в самоизоляцию или нет? А может, вообще, не надо мучиться — сдал анализ и живи спокойно?!

Представитель SPKC Эдите Теттере подробно разъяснила все проблемные ситуации. Она обратила внимание на то, что все правила самоизоляции носят рекомендательный характер с надеждой на сознательность общества: "Надо понимать, что от одного человека в среднем могут заразиться три, а дальше цепочки расползутся вокруг, и мы вернемся к тому, с чего началось. Ведь сегодня в связи с послаблениями режима и открытием границ заболеваемость в мире снова активно растет. Давайте все же смотреть не только на один-два дня вперед!"

Как будто в подтверждение этих слов Литва уже усилила требования к самоизоляции вернувшихся из 50 стран списка повышенного риска.

Как добраться из аэропорта домой, если ты прилетел из "опасной" страны?

Добраться домой можно на общественном транспорте, такси или на частном авто. В общественном транспорте надо обязательно использовать защитную маску и по возможности соблюдать дистанцию два метра.

В случае с поездкой на частной машине, не надо устраивать теплого приема с объятиями и поцелуями. В идеале, если машину вам оставят и подготовят все необходимое на первое время жизни в самоизоляции. Если такой возможности нет, а сам приехавший человек машину не водит, то надо посадить его (и тех, с кем он приехал) на заднее сидение машины или такси. В маске. Стараться, чтобы он как можно меньше прикасался руками к сидениям и ручкам машины и держал наготове дезинфектор для рук и воспользовался им перед посадкой в авто и после выхода.

Ни родственникам, ни таксистам, которые везли такого пассажира, самоизоляция не требуется, но и им рекомендуется две недели наблюдать за своим состоянием здоровья. При любых подозрениях обращаться к врачу, сообщив о контакте с возможно зараженным. Напрямую отправляться к врачу нельзя — надо сперва связаться по телефону и рассказать о ситуации. Врач решит, что делать и где сдавать анализы.

Чем чреват приезд "опасного" родственника для его сожителей?

В идеале режим самоизоляции лучше провести в отдельном помещении. Если такой возможности нет, то по своему месту жительства — это не предполагает необходимости самоизоляции для остальных людей, которые живут в той же квартире: они могут, как прежде, ходить на работу, прогулки, в медицинские учреждения. Но им важно соблюдать профилактические меры. Если есть возможность, выделить для самоизолировавшегося отдельную комнату, использовать отдельные столовые приборы и посуду, стирать одежду на самом горячем режиме и регулярно дезинфицировать поверхности, холодильник, телефоны и ручки… Всем регулярно мыть руки. Маску дома надо носить в случае появления респираторных симптомов и сразу связаться с врачом. Воздерживаться от тесных контактов друг с другом и ни в коем случае не принимать гостей.

Куда может пойти человек на самоизоляции?

Надо стараться максимально быть дома. В случаях особой необходимости (если нет других вариантов) может сходить в аптеку, продовольственный магазин, но при этом строго соблюдать дистанцию и ходить в маске. Лучше все же найти того, кто все это доставит на дом бесконтактным способом.

Можно ли погулять на улице? А с кем-то?

Гулять можно только в одиночку и в безлюдных местах, избегая любых контактов.

Может ли человек на самоизоляции посетить врача?

Медицинская помощь возможна только в неотложной ситуации. Степень ее необходимости определяет по телефону семейный врач или оператор "неотложки".

Может ли "опасный" гость поселиться в отеле?

В гостинице или гостевом доме поселиться можно, но было бы правильным, если бы прибывающий из "опасной" страны человек предварительно предупредил гостиницу о том, откуда он приехал. Не все гостиницы готовы к приему таких гостей, но некоторые на это идут с соблюдением предосторожностей. Сайт SPKC предлагает список надежных отелей. А также - перечень гостевых домов от Lauku Ceļotais.

Что, если страна стала "рисковой" уже после возвращения из нее?

Если вы возвращаетесь из страны, которая на момент вашего приезда в красном или желтом списке SPKC, надо соблюдать режим самоизоляции. Более сложный вопрос, надо ли самоизолироваться тем, что вернулся из страны не из "списка", но в последующие 14 дней она попала в "список"? Скорее, да, потому что риск заболевания велик, хотя закон такой самоизоляции не требует. И в обратную сторону, если человек вернулся из страны, которая в "списке", но не прошло двух недель, как она была вычеркнута из списка — можно прервать режим самоизоляции. Неважно, сколько дней до того человек провел на самоизоляции.

Кто контролирует самоизоляцию? А оштрафовать могут?

Регистрировать свой приезд из "опасной" страны нигде не требуется, но на границах есть опция заполнения анкет. Раньше за соблюдением режима самоизоляции наблюдала полиция. Сегодня формального контроля нет. Государство очень полагается на сознательность жителей и сотрудничество с ними. Спецнадзора больше нет. Штрафов тоже нет. Но если люди будут злостно не соблюдать ограничений, может случиться новая вспышка (мы видим, что последнее время случаи заражения регистрируются именно среди приезжих из "опасных" стран), и тогда снова придется устанавливать более строгие ограничения.

Можно вместо самоизоляции сдать анализ на COVID-19?

Все жители Латвии могут до 31 июля бесплатно провериться на Covid-19, предварительно договорившись о времени и месте по телефону 8303. Но можно ли в случае негативного результата прервать самоизоляцию? Ответ — нет. Тест сообщает лишь о наличии заболевания в конкретный момент тестирования, он может быть сегодня негативным, а уже на другой день — позитивным. Поэтому, чтобы полностью убедиться, требуется выдержать инкубационный период 14 дней, и не подвергать угрозе родных, коллег и друзей.