Быстрый кредит, лотерейный билет или денежный перевод безработному партнеру. Казалось бы, мелкие и обыденные вещи — но только не в том случае, если вы хотите получить банковский кредит. Как формируется наша кредитная история и из-за чего банк может насторожиться?

Карточные онлайн-игры, ставки на спорт (пусть даже всего лишь раз в год) и так называемые быстрые кредиты — довольно распространенные вещи, которые могут стать препятствием для получения займа. Именно это и произошло с Зане (имя изменено), которая рассказала, что однажды столкнулась с отказом банка из-за быстрого кредита. Но решение оказалось относительно простым: нужно было подождать, пока не истечет шесть месяцев с момента его получения, после чего появилась возможность получить кредит в банке.

Представители банков подтверждают, что быстрые кредиты и азартные онлайн-игры могут стать основанием для отказа. Однако, если вы взяли быстрый кредит или сделали ставку в интернете, это не значит, что банки вам откажут. Как объясняет Янис Кропс из Swedbank, банк оценивает привычки человека за определенный период времени, поскольку это демонстрирует его финансовую грамотность. Если человек страдает игровой зависимостью, это отражается в его отчете о расходах. Использование быстрых кредитов для решения денежных проблем говорит о неумении управлять своими финансами, но если в течение шести месяцев такие действия не предпринимались, банк может считать, что клиент исправился.