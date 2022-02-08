В соцсетях часто возникают дискуссии на тему того, что среди заболевших Covid-19 становится все больше вакцинированных. Аргументы подкрепляются скриншотами данных о заразившихся и умерших за последние сутки с сайта Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Но правильно ли эти данные интерпретируются?

Небольшое отступление. В статистику, которую ЦПКЗ ежедневно публикует в Twitter, в качестве вакцинированных включаются в том числе те, кто получил, к примеру, две дозы AstraZeneca или одну дозу Janssen прошлой весной. Это означает, что "вакцинированными" считаются как привитые сравнительно давно, так и сделавшие "бустер".

Неточные показатели?

К примеру, 24 января было зарегистрировано 6097 случаев заражения Covid-19. Среди заболевших был 2801 невакцинированный или незавершивший курс вакцинации, и 3296 — привитых. Нужно заметить, что ежедневные данные ЦПКЗ о заболевших и умерших, в том числе вакцинированных и невакцинированных, даются в абсолютных величинах, что приводит к первой проблеме.

Согласно приведенным ниже графикам, несмотря на то, что с начала января количество заражений продолжало расти, смертность не выросла. Представитель ЦПКЗ Илзе Арая заявила DELFI, что необходимо учитывать охват вакцинацией. На данный момент он шире, чем осенью. Как видно на графике, в конце октября и середине ноября смертность заразившихся Covid-19 достигла пика, после чего последовал спад.