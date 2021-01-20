Здоровый образ жизни стал устойчивым трендом, который неустанно рекламируют звезды и инфлюенсеры соцсетей: эко, био, веган, без дрожжей, без лактозы, без глютена… Все это создает стойкое ощущение, что простому человеку такое не по карману. Между тем питаться полезно можно как очень дешево, так и очень дорого. В любом случае, это экономия на врачах.

В этом уверена специалист по питанию Ксения Андриянова. То же самое показывает и подсчет расходов на недельный рацион для типичной семьи (двое взрослых, двое детей), который сделал портал Delfi.

Сначала мы поговорили с Ксенией Андрияновой о том, каким должно быть здоровое питание: чем его разнообразить и чем не злоупотреблять. А затем взяли рекомендованный Минздравом Латвии недельный рацион и подсчитали, в какую сумму для типичной семьи в неделю он обойдется. При условии, что вы покупаете продукты не в "био-магазинах", а в популярных торговых сетях и на базаре.

Здоровое питание: что это вообще такое?

"Довольно трудно дать определение здорового питания для всех и каждого. Главное требование: оно должно доставлять оптимальное и сбалансированное количество питательных веществ в организм. Не больше и не меньше, чем требуется, — вводит в тему Ксения Андриянова. — Вроде бы все просто. Но тут же возникает куча вопросов: что за вещества, сколько их надо, где их искать, в какие периоды жизни концепцию надо менять… Для ответа на все эти вопросы надо видеть конкретного человека и анализировать его возраст, пол, вес, состояние здоровья, стиль жизни, физическую активность, привычный план питания. Только тогда можно конкретно сказать, какое здоровое питание нужно конкретному человеку".

Для упрощения задачи Ксения предлагает рассматривать здоровое питание как набор полезных продуктов, из которых человек может потом составить меню, подходящее для его стиля жизни. "Для простоты сконцентрируемся на самых популярных питательных веществах — белках, жирах и углеводах. Плюс необходимы клетчатка, витамины и минеральные вещества. Разные питательные вещества дают разное количество энергии: 1 грамм белка или углеводов — 4 килокалории, 1 грамм жиров — 9 килокалорий.

"Рассмотрим классическую пирамиду здорового питания, предложенную нашим Министерством здравоохранения. Она близка к скандинавскому образу питания, который мне очень нравится", — приглашает Ксения Андриянова.