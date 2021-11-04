Эвия Зандберга работает помощником медсестры в отделении Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня, которое занимается лечением пациентов с COVID-19. Мы встретились с ней в день, когда всех шокировала новость: накануне в Латвии от последствий коронавируса умерло 64 человека. Четверых из них для перевозки в морг упаковала Эвия.

С фотографом Карлисом Дамбрансом мы ждем Эвию у ворот больницы Страдиня, и каждый про себя, кажется, задается вопросом — что это может быть за человек, только что встретивший смерть? Несколько раз.

Машины скорой помощи подъезжают к воротам больницы, время от времени звучат сирены.

Эвия приходит немного уставшей, но улыбается и полна энергии. Закалка. Это второй год пандемии, когда она работает в рядах "бойцов". В этом году реальность очень суровая: умершие стали обычным явлением. Вы едете из отделения в морг несколько раз в день, а в морге, по сути, больше нет места. Эвия вспоминает, что в худшие дни прошлогодней пандемии палату, где умер пациент, можно было проветрить и оставить на некоторое время в покое. В этом году все по-другому. Каждая свободная койка заполняется практически сразу.

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