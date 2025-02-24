У векового дуба Меру из Смилтене есть шанс стать самым известным деревом в Европе

Из 15 деревьев, участвующих в конкурсе "Европейское дерево года 2025", представляющий Латвию вековой дуб Меру не только описан в легендах, но и может похвастаться самой густой кроной в Балтии, сообщает 360TV News.
Цель международного конкурса деревьев - побудить людей поделиться своими историями и тем самым узнать больше о местном экологическом и культурном наследии.
Как отметил в интервью "360TV News" исполнительный директор Латвийского совета сертификации лесов Паулс Ревелис, важно не только само дерево, но и его история: "В Латвии деревья всегда высоко ценились. Нет причин не гордиться нашими великими или не очень великими деревьями, с красочными и интересными историями".
Конкурс "Европейское дерево года" проводится уже в 15-й раз, и Латвия участвует в нем уже четвертый год. Победитель будет объявлен в конце марта, когда в Европейском парламенте в Брюсселе состоится церемония награждения.