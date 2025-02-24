У векового дуба Меру из Смилтене есть шанс стать самым известным деревом в Европе

Дуб Меру, возможно, упоминался в истории о происхождении названия деревни Меру. В ней говорится, что после Северной войны, когда все Видземе представляло собой сплошные руины, повсюду свирепствовала Чума (Mēris). Она разъезжала на черном коне, была одета в красные одежды и черный цилиндр. В каждом доме, мимо которого она проезжала, все люди умирали. Особенно ей понравилась местность вокруг нынешнего Мери, потому что там было гораздо больше лесов и болот, чем в окрестных деревнях.

Чума уничтожила все живое в этой местности, за исключением одного мужчины и его жены, которым удалось спастись, забравшись на высокий, толстый дуб. После того, как все умерли, она перебралась в другое место. Позже это место было названо Чумным приходом из-за того, что чума здесь свирепствовала особенно сильно. Лишь спустя десятки и сотни лет здесь вновь появились люди – предки нынешних жителей Мери.

Величие векового дуба Меру замечено давно, а исследователь и хранитель дуба Гунтис Эниньш даже посвятил ему отдельный рассказ в своей книге "Деревья не выходят из дома" (2017). Описывая дуб, Гунтис Эниньш замечает: "Дуб Меру растет как сумасшедший!". Это означает, что обхват дуба постоянно увеличивается, дерево взрослеет. Проекция кроны невероятно велика даже для такого опытного исследователя деревьев, как он.