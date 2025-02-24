У векового дуба Меру из Смилтене есть шанс стать самым известным деревом в Европе
Fоtо: Konkurss "Eiropas gada koks Latvijā"

Из 15 деревьев, участвующих в конкурсе "Европейское дерево года 2025", представляющий Латвию вековой дуб Меру не только описан в легендах, но и может похвастаться самой густой кроной в Балтии, сообщает 360TV News.

Цель международного конкурса деревьев - побудить людей поделиться своими историями и тем самым узнать больше о местном экологическом и культурном наследии.

Как отметил в интервью "360TV News" исполнительный директор Латвийского совета сертификации лесов Паулс Ревелис, важно не только само дерево, но и его история: "В Латвии деревья всегда высоко ценились. Нет причин не гордиться нашими великими или не очень великими деревьями, с красочными и интересными историями".

Конкурс "Европейское дерево года" проводится уже в 15-й раз, и Латвия участвует в нем уже четвертый год. Победитель будет объявлен в конце марта, когда в Европейском парламенте в Брюсселе состоится церемония награждения.

Дуб Меру, возможно, упоминался в истории о происхождении названия деревни Меру. В ней говорится, что после Северной войны, когда все Видземе представляло собой сплошные руины, повсюду свирепствовала Чума (Mēris). Она разъезжала на черном коне, была одета в красные одежды и черный цилиндр. В каждом доме, мимо которого она проезжала, все люди умирали. Особенно ей понравилась местность вокруг нынешнего Мери, потому что там было гораздо больше лесов и болот, чем в окрестных деревнях.

Чума уничтожила все живое в этой местности, за исключением одного мужчины и его жены, которым удалось спастись, забравшись на высокий, толстый дуб. После того, как все умерли, она перебралась в другое место. Позже это место было названо Чумным приходом из-за того, что чума здесь свирепствовала особенно сильно. Лишь спустя десятки и сотни лет здесь вновь появились люди – предки нынешних жителей Мери.

Величие векового дуба Меру замечено давно, а исследователь и хранитель дуба Гунтис Эниньш даже посвятил ему отдельный рассказ в своей книге "Деревья не выходят из дома" (2017). Описывая дуб, Гунтис Эниньш замечает: "Дуб Меру растет как сумасшедший!". Это означает, что обхват дуба постоянно увеличивается, дерево взрослеет. Проекция кроны невероятно велика даже для такого опытного исследователя деревьев, как он.

Дуб Меру неоднократно измеряли, и в течение нескольких десятилетий он считался обладателем самой густой кроны в Балтии. Последнее измерение дерева было проведено 13 июня 2024 года, и согласно ему проекция кроны в северном направлении составляет 16,6 м, в южном направлении – 17 м, в восточном направлении – 22,2 и в западном направлении – 16,8 м. Так, диаметр короны в направлении восток-запад составляет 39 м, а в направлении север-юг – 33,6 м. Проекция в каждом направлении разная, что показывает, что каждая сторона неба дает дубу разные возможности для роста. Для дуба был получен еще один очень интересный и редко используемый показатель – площадь проекции кроны, она составляет 0,1 га.

СмилтенеВидземеДеревья

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