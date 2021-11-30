ФОТО. Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте показала свою новогоднюю елочку

До Рождества осталось всего четыре недели и наряжать свои дома и квартиры начинает все больше и больше людей. А президенты, пусть и бывшие, тоже люди. И у них дома тоже стоят елочки. На днях своей красавицей в социальных сетях поделилась бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет портал delfi.lt.

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На фотографии видно, что свое новогоднее дерево Грибаускауте установила во дворе собственного дома и украсила множеством светящихся гирлянд. Игрушек на елке пока не видно, но, может быть, это еще не финальный результат, и они появятся позже?