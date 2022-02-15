Переехать навсегда в летний дом? Все больше людей принимают именно такое решение, продиктованное стремлением к размеренному образу жизни и расширившимися возможностями работы из домашнего офиса. Среди таких людей — 33-летняя Лийс Симсон, которая нашла для себя подходящее место, спокойное и очень вдохновляющее, пишет Anne&Stiil.

Местом, которое претерпело поразительные перемены, оказался расположенный в уединенном месте возле Лахемааского национального парка дом (север Эстонии) в голубых тонах и с деревянным фасадом.

"Я по своей натуре довольно неспокойная, во мне много энергии. А это — место, где я сбавляю обороты, отбрасываю все ненужное и заряжаю себя новой энергией. Когда я еду из Таллинна или Тарту и вижу, как вдалеке показалось море, то сразу чувствую, что все меняется. В этом доме много меня: я здесь выросла, долго ждала, пока дом станет моим и долго перестраивала его под себя", — рассказывает женщина.

Зов дома

Изначально Лийс планировала использовать дом в качестве дачи, но со временем ей все больше хотелось остаться здесь навсегда. "Вся эта реновация была как работа на полную ставку. Наверное, поэтому и ушло так много времени, ведь я занималась этим наряду с другими делами", — говорит хозяйка.

"Дом посреди деревни, шум леса и морских волн — я не могла перестать думать об этом. Мне хотелось сюда, я чувствовала, что не хочу растить детей исключительно в городской среде — там слишком много всего. А тут тихо. Наверное, чужакам не так легко вписаться, но поскольку я все-таки немного своя, то мне позволили прийти. За что я благодарна".

В детстве Лийс проводила здесь каникулы, это был летний дом ее бабушки и дедушки. После долгих переговоров женщина решила приобрести недвижимость. Поскольку постоянно она тут жить не планировала, то, согласно первоначальному плану, хотела просто перекрасить стены и окна, а потом действовать по ситуации.

Поскольку Лийс сама занимается проектированием, то и здесь проект составила сама. На выходных она приезжала сюда с подругами, и они сдирали обои, которых оказалось целых 11 слоев! Были демонтированы потолки, удалена электропроводка, снята крыша. В общем, "оголен" практически весь дом до основания.

"Я подумала — ладно, тогда надо строить все капитально. После замены крыши и строительства нового фасада жить здесь очень легко. Единственное, за что можно было переживать, это водоснабжение и быстрый интернет, но была надежда и это привести в порядок, все-таки я не совсем на отшибе".