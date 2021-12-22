ФОТО. Как теплица в саду у Руты Двинской превратилась в сказочный рождественский домик

В Рождество хочется по-праздничному украсить все вокруг, и не только в доме. Мы украшаем елку в саду лампочками и игрушками, сарай и входную дверь. У телеведущей Руты Двинской есть теплица, которая прекрасно дополняет зимний пейзаж и заставляет поверить в чудеса!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Руты, украшения в теплице меняются в зависимости от сезона, а не только зимой и на Рождество. Осенью и весной ее тоже по-особенному декорируют. "Наша теплица "работает" круглый год, потому что это застекленная деревянная теплица. Это уже совсем не то, что мы называли теплицей в детстве — дом из клеенки, где что-то выращивали. Для нас она как зимний сад или как стеклянный домик в саду", — говорит Рута. Конечно, летом теплица выполняет все свои практические функции и там выращивают овощи.

Преображения теплицы

Рута говорит, что украшения всегда соответствуют сезону. Осенью здесь ставят большие горшки с хризантемами. Интересно, что в конце лета и до середины осени в теплицу переезжают попугаи. В семье есть 26 маленьких волнистых попугаев, которые обычно живут дома в большой клетке. Когда попугаи живут в саду, теплица становится местом, где можно посидеть и послушать их довольно громкие песни.

В прошлом году вся семья впервые встретила Новый год в теплице: "Из-за действующих ограничений нельзя было собираться и праздник мы отметили дома. В каком-то смысле нам даже повезло, ведь в нашем домохозяйстве живет девять человек. Рождество мы отмечали дома за большим деревянным столом и подумали, что в канун Нового года стоит сделать что-то другое. Почему бы не отпраздновать Новый год в теплице? И так мы создали себе праздник!". Конечно, теплица была оформлена в соответствии с тематикой праздника, а все украшения остались там на всю зиму — свечи, лампочки и многое другое. В новогоднюю ночь здесь варили горячие напитки и гадали на фигурках из свинца, а снаружи горел праздничный костер. Рута говорит, что, несомненно, в условиях влажной зимы в теплице не было тепло, но "по крайней мере, ничего не падает вам на голову, и здесь очень красиво". В этом году теплицу снова украсили к празднику и так прошлогодняя традиция нашла продолжение.

Где найти идеи для украшения?

Рута говорит, что идеи декора она находит в Pinterest. Обычно такие теплицы можно встретить в Скандинавии, но эту сделали у нас, в Латвии. Задумку британского дизайнера воплотил в жизнь латвийский мастер. Было важно, чтобы ее легко было собрать по принципу конструктора. Эти застекленные теплицы в основном экспортируются в Скандинавию. Они подходят как для городской среды, так и для пригорода. Рута рассказывает, что скандинавы размещают теплицы такого типа на своих террасах как небольшие стеклянные оранжереи.

"В этом году в теплице у нас была семейная фотосессия. Я позвала на помощь свою хорошую подругу Мадару Вайдо, которая работает декоратором. Так теперь многое в оформлении теплицы — ее идеи... Результат был очень красивым!", — говорит Рута.

Теперь теплица выполняет много функций

Выбирая теплицу, семья не планировала превращать ее в многофункциональную постройку. Им хотелось, чтобы она была приятным дополнением в саду и украшала его. Подобную теплицу Рута однажды увидела на рынке с рассадой в Сигулде и сразу влюбилась в нее. Тогда она поняла, что если в ее жизни и будет теплица, то только такая. "Я уверена, что любой, кто сейчас что-то выращивает для себя, а не для бизнеса, будь то помидоры, огурцы или что-то другое, согласится, что намного дешевле и проще купить все это в магазине. Но в данном случае рассказ не о выгоде, а о том, что вы получаете в процессе такой работы. Так здорово, что даже дети сами сажают огурцы и наблюдают, как они растут, собирают, а потом хрустят ими сидя в саду. В этом заключается дополнительная ценность", — говорит Рута.