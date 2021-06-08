Недаром в фейсбуке так популярен пост "Что умела 12-летняя девочка в конце 19-го века и что в начале 21-го века? Сто лет назад девочка и свиней пасла, и коров доила, и младенцев нянчила, и еду готовила, и сено косила… А сегодня компании стараются не производить детскую обувь со шнуровкой – зумеры не осилят.
Одним из самых важных прав Gen Z считают использование интернета. При этом они не очень представляют себе своих обязанностей. "Тут я считаю виноватыми родителей и общество, которые слишком боролись за права для детей и не показывали им, что у родителей тоже есть права, – говорит профессор Рубене. – С рождения мы ориентируемся исключительно на потребности ребенка: дитя кричит – семь нянек бежит. Потом дитя приходит в детсад и осознает, что есть ситуации, когда ему надо, но никто не бежит – там еще 25 таких же с правами, а нянька одна на всех. Вот это стресс!"