О каких вещах "зумеры" уже не вспомнят? Исследователь поколений профессор ЛУ Занда Рубене перечисляет предметы, которые есть в комнате бабушки, но вряд ли будут у внука.

Настенный календарь "У меня он висит на кухне. Когда спрашиваю детей, какое число – они никогда туда не смотрят, сразу в телефоны залезают. Я им говорю: у вас же календарь под носом! А они: там же не отмечено, какая дата сегодня".



Часы с циферблатом "Педагоги детсадов жалуются, что детей Gen Z все труднее обучать определению времени по циферблату – на электронных часах в телефоне все написано напрямую".



Домашняя библиотека "Ленин говорил: кино – лучший вид искусства в ситуации безграмотности. Понятно, что визуальный эффект легче воспринимается, но что в такой ситуации станет с книгами? А ведь это важный навык интеллигентного человека – создавать образ в голове. Цифровая культура лишает навыка линеарного чтения".

Телефонная книжка "Моя мама каждый год переписывает свою книжку по новой, выбрасывая ненужные номера. Поколение Z знает наизусть два, в лучшем случае – пять номеров. Сегодня вся наша память – в мобильном телефоне. Вы можете не знать, где физически находятся ваши дети и близкие, но если вы не знаете, где ваш мобильник, – это стресс".

Телевизор "Он стал отмирать, а потом вернулся в новом качестве. Сейчас большой экран снова в каждом доме – в виде экрана со стрим-сервисами типа Netflix. Скажем, у нас дома три телевизора: у 89-летней мамы он показывает то, что показывает – в шесть вечера она смотрит новости. На своем я могу посмотреть что-то в архиве. Моя крестница сама программирует, что ей покажут".