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Поколение Z
Шесть поколений по-латвийски: кто диктует, кто платит и кто на новенького?
Кристина Худенко
Журналист
Как получилось, что для Латвии выражение "кто платит, тот и музыку заказывает" - не работает? Почему политическую повестку диктуют представители военного и послевоенного поколения, у власти засело поколение "стагнации", а налоги платит поколение независимости. Портал Delfi запускает спецпроект исследования поколений с особым упором на дигитальное поколение Z, в руках которого будущее нашего реального мира, хоть сами представители этого поколения и предпочитают жить в мире виртуальном. На вопросы отвечают эксперты и сами тинейджеры из Generation Z.
"Ну ты и бумер!" — возмущается дочь-подросток, когда в очередной раз прошу ее помощи в обработке фото или установке е-подписи. На самом деле, все не так безнадежно. Да, когда в студенческие годы я пришла подработать в первую свою газету, то застала еще печатную машинку, за которую добрая редакторша усадила со словами "набей сперва трудовые мозоли, потом дадим компьютер!" После "первой крови" к дефицитному тогда экрану с железной коробкой меня допустили — работала поздними вечерами, когда старшие товарищи, задымив комнату, уходили спать.
В университете нас учили, как обращаться с перфокартами и перфолентами, и как писать простейшие программки на языке Basic. Вместо интернета, долгое время был Интранет — связующая компьютеры одной организации сеть. Я типичный представитель позднесоветского поколения X – поддающегося компьютерной грамотности, при этом знающий, что значит выкручиваться в стесненных обстоятельствах. Поколения перемен, которому после формирования в одних исторических и идеологических установках и обстоятельствах пришлось разворачиваться почти на 180 градусов и делать вид, что уверенно идешь вперед, хотя детские настройки все время оттаскивают назад.
Кто такие бумеры, Х, Y, Z, альфа?
В 90-х американские ученые Уильям Штраус и Нейл Хоув разработали свою Теорию поколений, которая описывала историю США, как смену поколенческих циклов. Поих версии, полный переход от духовного Пробуждения к Кризису общества происходит за четыре поколения - 80-90 лет. А потом все по новой.
Изучив ситуацию в других странах и на других континетах, ученые обнаружили похожую (с поправками на местности) картину для многих развитых государств: общие модели поведения, набор ценностей, убеждений и отношений для людей определенных возрастных групп, выросших в схожих исторических условиях и ставших свидетелями конкретных событий, которые резко поменяли социальную среду.
Поколения XX-XXI веков
"Западная" шкала Штрауса-Хоува
1901-1924
1901-1924
«Великие» (The Greatest)
воспитывались во время Великой депрессии, воевали на Второй мировой или вкалывали в тылу
1925-1942
1925-1942
«Тихие» (Silent)
их детство и рождение пришлись на военные годы, а главное желание - не высовываться
1943-1960
1943-1960
"Бумеры» (Boomers)
плоды послевоенного бума рождаемости
1961-1981
1961-1981
Поколение X (13-ers)
родившиеся в период спада рождаемости, последовавших за послевоенным бумом
1982-2000
1982-2000
Поколение Y (Millenials)
вышедшие во взрослую жизнь в новом дигитальном веке
2000-2012
2000-2012
Поколение Z (Homeland)
сформировавшиеся в дигитальной среде, предпочитающие дом улице
2013 - ...
2013 - ...
Поколение α
рожденные с "тачскрином" под рукой
Каждая из четырёх фаз перехода имеет особое настроение, которое повторяется каждый новый цикл — ученые назвали их «сезонами истории». Пробуждение они сравнили с летом, а Кризис — с зимой. Переходные Подъём и Спад — с весной и осенью.

Кризисы были отмечены серьезными гражданскими переворотами, когда общество терпело общую опасность и для ее устранения решалось на перестройку своего устройства и публичного поведения. К примеру, последний американский Кризис длился с Великой депрессии до конца Второй мировой войны. Во времена Пробуждения поднимается цена каждой отдельной жизни и выдвигаются новые идеалы.

Критика Теории в научном мире не помешала тому, что на Штрауса и Хоува посыпались запросы от разных организаций и компаний, которые хотели использовать закономерности для решения своих проблем — от социальных до коммерческих. Исследователи разных стран мира — историки, социологи, психологи и маркетологи - примеряли смелые обобщения американцев к своим странам и историческим реалиям. Не осталась в стороне и Латвия.
Критика теории в научном мире не помешала тому, что на Штрауса и Хоува посыпались запросы от разных организаций и компаний, которые хотели использовать выявленные закономерности для решения своих проблем — от социальных до коммерческих. Исследователи разных стран мира — историки, социологи, психологи и маркетологи – примеряли смелые обобщения американцев к своим странам и историческим реалиям. Не осталась в стороне и Латвия.
От "Икса" до "Альфы"
Поколения Латвии, которые определяют настоящее и будущее - интерпретация профессора ЛУ Занды Рубене
Поколение Х
1960-1980. "Исследований этого поколения не так много. В отличие от бодрой молодежи и пристойных сениоров, представители поколения X чаще рекламируют средства от переходных женских и мужских процессов. Их чаще можно встретить в госсекторе — они готовы трудиться за меньшую зарплату, считая разговоры о деньгах чем-то неприличным, стесняются, если получают больше соседей или родственников".
Поколение Y (миллениалы)
1981-1997. "Самое исследованное поколение. На них ориентируют рекламу крупнейшиее заказчики исследований — компании вроде IKEA, Shell, Microsoft, Samsung, Bite… Миллениалы считают абсолютно нормальным получать за свой труд достойные деньги — они самые продвинутые в частном секторе. Они любят удобную работу с гибким графиком. Родители-миллениалы — самые требовательные, что отмечают все учителя".
Поколение Z
1998-2012. "Исследование 2017 года США показало, что самая популярная фраза от современных детей (представителей поколения Z) к родителям — "закрой дверь с той стороны". Теперь мы уже не только мысленно, но и физически отдаляемся друг от друга. Одно из названий этого дигитального поколения - домоседы".
Поколение α
C 2013 года. "Это поколение порождено изобретением сенсорного экрана. В отличие от кнопочного телефона, для владения "тачскрином" не надо ни букв-цифр знать, ни ложкой есть, ни на горшок ходить — ткнул пальцем, и картинка поменялась. Исследования центра Dardedze показали, что младенцы до 2 лет минимум раз в день используют интернет - это с рождения две реальности".
"Элементарное наблюдение: если наши бабушки и дедушки, садясь за обеденный стол, смотрели друг на друга и общались между собой, то с появлением голубого экрана, люди стали есть… с телевизором, человеческое общение стало отходить на второй план, - рисует картинку перемен профессор ЛУ Занда Рубене, один из главных исследователей поколений Латвии. - Сегодня на четырех задекларированных в квартире человек приходятся семь гаджетов, подключенных к интернету. И вот уже не все вместе смотрят в один экран, а каждый со своей тарелкой отправляется есть в свою комнату, со своим экраном".

Исследование 2017 года США показало, что самая популярная фраза от современных детей (представителей поколения Z) к родителям — "закрой дверь с той стороны!". Теперь мы уже не только мысленно, но и физически отдаляемся друг от друга.
Профессор Рубене признает, что смена поколений в Латвии проходила несколько по другому графику, чем в Америке, — тут своя история, которая была сильно перекроена закрытием железного занавеса. Одним из последствий такого развития событий стало серьезное отставание в технологическом плане. Тем не менее для последних поколений эти различия минимальны. "Не секрет, что сегодня Америка диктует условия всему западному миру: там чихнут - мы скажем «на здоровье!». Разница между людьми разных стран одного поколения все меньше — глобализация и всемирный интернет делают свое дело".
Новой точкой кризисного отсчета стало 11 сентября 2001 года — серия терактов, во время которых самолёты с террористами на борту врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке и западное крыло Пентагона. Эти жуткие события обозначили реальную опасность для выживания и породили "поколение тусовщиков", которые живут, как в последний раз, при этом проявляя особую озабоченность безопасностью своих детей...
Чем латвийские поколения отличаются от американских
С классическим делением поколений в Латвии не согласен Кристапс Клаусс, многолетний глава Федерации деревообработки, вице-президент Торгово-промышленной камеры, советник нескольких министров.
Кристапс Клаусс, многолетний глава Федерации деревообработки, вице-президент Торгово-промышленной камеры, советник нескольких министров. Фото: LETA.
К 25-летию Службы госдоходов Латвии Клаусс представил свой анализ разных поколений латвийских налогоплательщиков. "Наша Служба госдоходов предложила мне исследовать этот вопрос, что я сделал при поддержке центра исследования общественного мнения SKDS и базы предприятий Lursoft, - рассказал порталу Delfi Кристапс Клаусс. - Я согласен с тем, что есть общность исторических событий, которая меняет наш образ мысли, ценности, установки, но считать, что у всех стран эти знаковые события одинаковые, по-моему, было бы неправильно.

Все же опыт жизни в США сильно отличается от латвийского. Например, в жизни моего поколения огромную роль сыграла Песенная революция и баррикады. Мне было меньше 10 лет, когда это произошло, но помню в мельчайших подробностях манифестацию на берегу Даугавы, голосование за независимость — в те дни было очень холодно. А потом провозглашение независимости 4 мая — ярко светило солнце. Это очень глубоко во мне. Я осознал, что значит, не стоять с талоном за пачкой масла, ехать за границу без виз... Я пытаюсь рассказать об этих чувствах своим детям, но они не понимают. Им кажется невозможным, что Латвия когда-то была оккупирована".
Клаусс согласен, что рожденные после 2000-х поколения уже слились с Европой в единое пространство. "Те истины и ценности, которые мы впитывали в своих дворах, наши дети получают из общего ютуба. Скажем, моя дочка смотрит влог своей ровесницы Наташи из России и рассказывает мне, что ей тоже нужна такая же 50-метровая комната с бассейном по центру. Думаю, пандемийный кризис одинаково перекроит мышление сегодняшних подростков, которые глубоко впитают страхи и неопределенность - они сформируют новое пандемийное поколение.
Предыдущие поколения жителей Латвии, рожденные в СССР, по мнению Клаусса, формировались по-другому. Горбачевская перестройка, песенная революция, восстановление независимости для нас были всем, а, к примеру, для французской молодежи - хорошо, если строчкой в газете. Вступление в ЕС и отсутствие видимых границ с Европой на нас повлияли гораздо сильнее, чем то же крушение башен-близнецов в США, которое, хоть и взбудоражило жителей Латвии, но не так глубоко - у большинства в памяти остался лишь факт, что воду в самолет нельзя проносить".
В своей презентации Кристапс Клаусс рассказал о разных шкалах поколений Латвии, которые в разные годы предлагали исследователи и журналисты. К примеру, газета Latvijas avīze поделила детей на индиго, кристальных и радужных… Разных вариантов много — они очень зависятот убеждений, веры и понимания жизни составителей шкал.
Латвийская шкала поколений
По версии Кристапса Клаусса
Военное и послевоенное поколение
Военное и послевоенное поколение
Рожденные до 1941 года
Поколение "оттепели"
Поколение "оттепели"
Рожденные в 1941-1956 годах
Поколение "стагнации"
Поколение "стагнации"
Рожденные в 1957-1972 годах
Поколение "перестройки"
Поколение "перестройки"
Рожденные в 1973-1979 годах
Поколение независимости
Поколение независимости
Рожденные в 1980-1991 годах
Дигитальное поколение
Дигитальное поколение
Рожденные с 1992 года
В 2018 году Кристапс Клаусс предложил свою шкалу поколений Латвии и сделал подсчеты об их представленности в руководстве страны и бизнесе, а также их платежеспособности и вкладе в госбюджет в виде налогов. "Я был советником министра финансов, когда Латвия готовилась к масштабной налоговой реформе после экономического кризиса. Тогда был заказан анализ экономики и финансов от Всемирного банка, - рассказывает Кристапс Клаусс. - Мы просили сделать как можно более детализированное исследование. В итоге получили от СГД много срезов данных о доходах жителей Латвии: по возрасту, полу, регионам… "
"Понятно, что у 30-летних средняя зарплата выше, чем у 20-летних, а у 40-летних — больше, чем у 30-летних, - рассуждает Клаусс. - Но в 90-х и начале 2000-х нормальный карьерный рост и накопление доходов были сбиты сменой общественного строя: навыки молодых людей оказались лучше приспособленными к рыночным отношениям, чем у большинства из тех, кому на тот момент было 40-50 лет - их советский опыт чаще мешал развитию карьеры".
Кто платит, а кто музыку заказывает?
"Выражение "кто платит, тот и заказывает музыку" в отношении поколений Латвии — неправда. Не секрет, что у нас самый большой удельный вес у поколения оттепели и более пожилого, то есть пенсионеров, - отмечает Клаусс. - Пенсионеры - активные и дисциплинированные участники выборов, на них ориентируются политики в составлении своих политических программ. При этом бюджету они дают очень мало денег - почти как дигитальное поколение, которое еще толком не начало работать.
Зато представители тоже довольно многочисленного поколения независимости (в него вхожу и я), рожденные во время беби-бума 80-х, когда за год в Латвии рождалось по 40 тысяч детей (сейчас — вдвое меньше), вносят сравнительно много денег в бюджет и народное хозяйство, при этом очень скромно представлено среди тех, кто задает предпринимательскую и общественную повестку дня. Наша гражданская активность мала — к политической власти мы не рвемся".
Справедливости ради, в последний Сейм с партией Кайминьша прошло сравнительно много представителей этого поколения, но политиками они оказались не очень успешными.
"В стремлении заплатить налоги особой пропасти между поколениями незаметно, — признает Кристапс Клаусс. — Большинство жителей Латвии одинаково не видят причинно-следственных связей и противоречат сами себе. На вопрос, считаете ли вы, что быть законопослушным важно, подавляющее большинство ответило "да". При этом на вопрос, считаете ли вы, что неуплата налогов недопустима, только треть выбрала положительный ответ. А ведь утаивание налогов — абсолютное нарушение закона.
Люди смотрят на уплату налогов через три призмы, которые зависят не от поколений, а от госполитики: можно ли их не заплатить (поэтому самый эффективный налог — на недвижимость), что я получу с заплаченного (поэтому "белых зарплат" требуют планирующие пополнения молодые семьи и люди предпенсионного возраста), общественные установки и осуждение (у нас треть жителей не считает аморальным избегать уплаты налогов). Только серьезные кризисы учат людей по-другому смотреть на налоги. Те же пособия по простою во время пандемии поначалу зависели от величины ранее уплаченных налогов — это многих заставило задуматься".
Отдельно Кристапс Клаусс остановился на отношении разных поколений к налоговой политике: "В Европе и особенно северных странах считается само собой разумеющимся платить много налогов, но получать широкую корзину госуслуг — образования, медицины, общественного порядка. В большинстве стран это далеко не так. Например, в США и Китае — с точностью до наоборот. Опрос поколений показал, что представители дигитального поколения Z чаще других склоняются в пользу «северной» системы с более высокими налогами и большей социальной поддержкой от государства. Это хорошая новость, потому что наша пенсионная система — солидарная: социальные взносы сегодняшних работников уходят на пенсии сегодняшних сениоров. Впрочем, такое желание может быть связано не с поколением, а с возрастом, а значит, может со временем поменяться".
Над проектом работали: Кристина Худенко, Алиса Илена (текст), Алиса Милюхина (художник), Анатолий Голубов (редактор), Марис Морканс (фото), Оскарс Дрегис (дизайн), Кришьянис Бушс (разработка).

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