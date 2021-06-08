Шесть поколений по-латвийски: кто диктует, кто платит и кто на новенького?

"Элементарное наблюдение: если наши бабушки и дедушки, садясь за обеденный стол, смотрели друг на друга и общались между собой, то с появлением голубого экрана, люди стали есть… с телевизором, человеческое общение стало отходить на второй план, - рисует картинку перемен профессор ЛУ Занда Рубене, один из главных исследователей поколений Латвии. - Сегодня на четырех задекларированных в квартире человек приходятся семь гаджетов, подключенных к интернету. И вот уже не все вместе смотрят в один экран, а каждый со своей тарелкой отправляется есть в свою комнату, со своим экраном".



Исследование 2017 года США показало, что самая популярная фраза от современных детей (представителей поколения Z) к родителям — "закрой дверь с той стороны!". Теперь мы уже не только мысленно, но и физически отдаляемся друг от друга.

