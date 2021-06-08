Шесть поколений по-латвийски: кто диктует, кто платит и кто на новенького?

Кризисы были отмечены серьезными гражданскими переворотами, когда общество терпело общую опасность и для ее устранения решалось на перестройку своего устройства и публичного поведения. К примеру, последний американский Кризис длился с Великой депрессии до конца Второй мировой войны. Во времена Пробуждения поднимается цена каждой отдельной жизни и выдвигаются новые идеалы.
Критика Теории в научном мире не помешала тому, что на Штрауса и Хоува посыпались запросы от разных организаций и компаний, которые хотели использовать закономерности для решения своих проблем — от социальных до коммерческих. Исследователи разных стран мира — историки, социологи, психологи и маркетологи - примеряли смелые обобщения американцев к своим странам и историческим реалиям. Не осталась в стороне и Латвия.
Исследование 2017 года США показало, что самая популярная фраза от современных детей (представителей поколения Z) к родителям — "закрой дверь с той стороны!". Теперь мы уже не только мысленно, но и физически отдаляемся друг от друга.
Все же опыт жизни в США сильно отличается от латвийского. Например, в жизни моего поколения огромную роль сыграла Песенная революция и баррикады. Мне было меньше 10 лет, когда это произошло, но помню в мельчайших подробностях манифестацию на берегу Даугавы, голосование за независимость — в те дни было очень холодно. А потом провозглашение независимости 4 мая — ярко светило солнце. Это очень глубоко во мне. Я осознал, что значит, не стоять с талоном за пачкой масла, ехать за границу без виз... Я пытаюсь рассказать об этих чувствах своим детям, но они не понимают. Им кажется невозможным, что Латвия когда-то была оккупирована".