Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?

Перемены в облике города диктует общество – спрос на ухоженную окружающую среду, дружественные по отношению к человеку решения. Поэтому ценности общества, изменение отношения к пешеходам и общественному транспорту, нужды велосипедистов и автоводителей могут повлиять на развитие городской среды.



"Требования жителей к городской среде постоянно растут. Мы зачастую не замечаем, что у людей терпение на нуле. Они хотят все сразу, прямо сейчас, и пандемия только усиливает это чувство", – делится наблюдениями Целминьш. Люди предпочитают перебираться из Риги в пригороды, которые уже сейчас обеспечивают семьям более удобную среду. Но урбанист полагает, что это ненадолго: через четыре-пять лет тенденция изменится. "Мы ведь не в средневековье, и массовой миграции из городов не произойдет. Мы не будем жить по всей Латвии и работать удаленно", - уверен он.



Во всем мире города предпринимают решительные шаги, чтобы уменьшить отток людей. Улицы преобразуются в пешеходные и велосипедные (или в комбинированное пространство, где есть место для пешеходов, велосипедистов и автомобилей). Автостоянки превращаются в парки и скверы, создаются новые островки зелени. Обновляются парки на окраинах городов. "Совершенно ясно, что Рига тоже пойдет по этому пути, если не захочет потерять еще больше жителей. Требования людей дышат в затылок городу как на индивидуальном уровне, так и на уровне бизнеса. Город должен на это реагировать", – считает Целминьш. По его словам, девелоперы ждут от города четкое видение: какие части города будут развиваться в первую очередь? Какую инфраструктуру они смогут предложить?



Может ли Рига стать привлекательным местом жительства для иностранцев? Целминьш говорит, что это происходит уже сейчас. Ригу выбирают тысячи иностранных студентов, в город едут специалисты из России и других стран. "Конечно, мы не сможем конкурировать с Португалией или Испанией, люди едут туда за солнцем. Но наше преимущество в том, что Рига – компактный город. Если улучшится пешеходная инфраструктура, если человек будет чувствовать себя безопасно и комфортно, если он оценит разнообразную культуру Риги, то мы можем стать зеленым городом для прогулок. Наша архитектура, парки и Даугава, безусловно, могут конкурировать. Но нужно еще многое изменить".

