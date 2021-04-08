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Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Tекст: Кристине Мелне
Фото: Shutterstock
Дом – это не только физическое место проживания, куда возвращаются после работы, чтобы поужинать, посмотреть телевизор и выспаться. Дом – это центр нашей жизни, и он вызывает целый комплекс ощущений. Здесь мы встречаемся с близкими людьми и переживаем самые искренние эмоции. И хотим чувствовать себя комфортно, безопасно и счастливо.
"Сегодня большая часть жителей Латвии, выбирая место жительства, по сути покупает квадратные метры в здании. Да, мы смотрим, в каком районе находится недвижимость и есть ли там парковка. Но окружающая среда в целом все-таки не учитывается. В мире это происходит иначе, и у нас все тоже к этому идет. В будущем, выбирая место жительства, мы будем покупать комплекс, пакет услуг или, другими словами, экосистему, которая поможет оптимально организовать жизнь", – говорит урбанист Виестурс Целминьш.
Целминьш уверен: выбирая жилье, люди будут смотреть на него как на инвестицию на многие десятилетия вперед. Есть несколько факторов, которые будут в центре внимания:
  • Инфраструктура. Она должна быть доступной: не более 15 минут пешком до детского сада, школы, парка, магазина, спортзала или любой другой необходимой для жизни услуги.
  • Эффективные энергетические решения. Здание может не только потреблять электроэнергию, но и производить ее. Девелоперы и управляющие компании, которые предложат эту возможность, получат преимущество.
  • Гибкая среда для жизни. Пандемия Covid-19 и удаленная работа изменили наше представление о доме. Теперь уже понятно, что многие из нас могут работать из собственной квартиры. Поэтому возможность подстроить свое жилье под рабочие нужды в будущем станет еще актуальнее.
  • Вода и зелень. Стоимость жилья, которое находится рядом с парками, уже сейчас выше, чем в других местах. Эта тенденция сохранится. Кроме того, пока недостаточно освоены рижские водоемы и особенно Даугава.
    Привлекательна ли Рига?
    Датский архитектор, урбанист Ян Гейл в книге "Города для людей" пишет, что города всегда были местом для встреч: "Здесь люди встречались, обменивались информацией, заключали сделки, устраивали свадьбы, смотрели лошадей и предлагали свои товары".

    Виестурс Целминьш тоже подчеркивает важность социальной жизни в городе и делит районы на две категории. В первую попадают "живые" улицы, на которых идет социальная жизнь: там человек может погулять, купить кофе навынос. Вторая категория – районы, в которых главное – это дороги. Их основная задача как можно быстрее доставить водителя из точки A до точки Б. Социальной жизни в таких местах нет.

    Когда рижане обдумывают, где поселиться, некоторые районы Риги вызывают особенно приятные ассоциации. Особенно выделяется Тихий центр. По словам Целминьша, этот район был привлекательным местом для жизни еще со времен Первой Республики и сохранил популярность в советские годы. Благодаря тишине, близости к центру города и двум паркам Тихий центр остается востребованным и сегодня.

    Хорошая репутация у Тейки (она всегда была привлекательной), Агенскалнса и Торнякалнса с Ближней Пардаугавой (охватывает канал Зундас и Кипсалу вдоль Даугавы). Более комфортным становится Московский форштадт, а с развитием Rail Baltica перспективным станет и квартал VEF. Кроме того, будут развиваться Андрейсала и территория порта, Межапарк и Чиекуркалнс.

    Виестурс Целминьш
    Урбанист
    Я вижу, что в будущем город станет более компактным, зеленым и синим. У нас есть старые промышленные территории, которые можно адаптировать под жилье. Эти районы благодаря доступности общественного транспорта и зеленой инфраструктуры станут более заметными на карте города. Мы не будем вечной столицей микрорайонов".
    Перемены в облике города диктует общество – спрос на ухоженную окружающую среду, дружественные по отношению к человеку решения. Поэтому ценности общества, изменение отношения к пешеходам и общественному транспорту, нужды велосипедистов и автоводителей могут повлиять на развитие городской среды.

    "Требования жителей к городской среде постоянно растут. Мы зачастую не замечаем, что у людей терпение на нуле. Они хотят все сразу, прямо сейчас, и пандемия только усиливает это чувство", – делится наблюдениями Целминьш. Люди предпочитают перебираться из Риги в пригороды, которые уже сейчас обеспечивают семьям более удобную среду. Но урбанист полагает, что это ненадолго: через четыре-пять лет тенденция изменится. "Мы ведь не в средневековье, и массовой миграции из городов не произойдет. Мы не будем жить по всей Латвии и работать удаленно", - уверен он.

    Во всем мире города предпринимают решительные шаги, чтобы уменьшить отток людей. Улицы преобразуются в пешеходные и велосипедные (или в комбинированное пространство, где есть место для пешеходов, велосипедистов и автомобилей). Автостоянки превращаются в парки и скверы, создаются новые островки зелени. Обновляются парки на окраинах городов. "Совершенно ясно, что Рига тоже пойдет по этому пути, если не захочет потерять еще больше жителей. Требования людей дышат в затылок городу как на индивидуальном уровне, так и на уровне бизнеса. Город должен на это реагировать", – считает Целминьш. По его словам, девелоперы ждут от города четкое видение: какие части города будут развиваться в первую очередь? Какую инфраструктуру они смогут предложить?

    Может ли Рига стать привлекательным местом жительства для иностранцев? Целминьш говорит, что это происходит уже сейчас. Ригу выбирают тысячи иностранных студентов, в город едут специалисты из России и других стран. "Конечно, мы не сможем конкурировать с Португалией или Испанией, люди едут туда за солнцем. Но наше преимущество в том, что Рига – компактный город. Если улучшится пешеходная инфраструктура, если человек будет чувствовать себя безопасно и комфортно, если он оценит разнообразную культуру Риги, то мы можем стать зеленым городом для прогулок. Наша архитектура, парки и Даугава, безусловно, могут конкурировать. Но нужно еще многое изменить".
    Дома с историей и будущим
    Работая над своими проектами, компания R. Evolution фокусируется не только на отдельном человеке, но и учитывает город в целом. Специалисты R. Evolution уверены: так же, как человек влияет на окружающее пространство, так и окружающее пространство оказывает влияние на человека.

    Алексей Загребельный
    Председатель правления R. Evolution
    Одна из главных ценностей нашей компании - как себя будет чувствовать и какие эмоции будет ощущать человек в наших домах, какие возможности мы создаем для нашего будущего клиента. Еще только на этапе создания здания мы всегда задумываемся об этом и визуализируем в голове – а как тот или иной характер,личность будет чувствовать себя в этом пространстве? Как он будет себя ощущать?

    Вторая – безусловное следование девяти заповедям R.Evolution. Мы сами живем по этим принципам, и результат, который мы предлагаем нашим клиентам, полностью соответствует тому, что мы исповедуем.

    И третья важная ценность – это ответственность за новый облик нашего города. Мы создаем не только красивые декорации для счастливой жизни наших клиентов и их семей. Из бетона, дерева и стекла мы создаем будущее лицо нашего города. И это навсегда! Все наши проекты яркие и уникальные, они сильно выделяются даже в сравнении с предложениями в других европейских столицах. Мы надеемся, что они станут не только украшением нашего города, но и отдельной страницей в его истории. Лично я с гордостью буду показывать своим внукам все, что я сделал. Уверен, что все участники нашей команды – тоже.
    R. Evolution работает в Риге уже почти 20 лет. Первым проектом компании, реализованным на рубеже веков, был жилой комплекс Tomsona Terases. С тех пор компания возвела более десяти проектов в Риге, Юрмале и Саулкрасты. Самые новые из них – Tal Residence (авторов вдохновляла история легендарного шахматиста Михаила Таля); Lofts&Rosegold (воплощение взаимодействия двух разных эпох архитектурного искусства); Philosophers Residence (посвящение будущим жителям, каждый из которых следует своему пути, своей собственной жизненной философии). И проект HOFT, или "Дом парящих деревьев", который изменит представление о взаимодействии природы и человека в городской среде. Он завоевал профессиональное признание в рамках конкурса "Приз года в латвийском строительстве" ("Latvijas Būvniecības gada balva") в номинации "Новый жилой дом".
    Девять заповедей R.Evolution:

    1. Поддерживать интеллектуальное развитие рынка недвижимости.
    2. Подходить к качеству архитектуры, дизайна и подбора материалов "как для себя".
    3. Уделять внимание каждой детали. Большая картина складывается из мелочей, и каждая маленькая деталь важна для общей картины.
    4. Работать с пространством в пяти измерениях, используя все семь органов чувств.
    5. Заботиться об энергоэффективности, ориентироваться на экологичный подход и осознанное потребление.
    6. Уважать древние знания о человеке и его взаимодействии с окружающим пространством.
    7. Создавать среду для счастливых, свободных, благородных, успешных и осознанных людей. Мы считаем, что не только человек изменяет пространство, но и пространство изменяет и влияет на человека.
    8. Создавая наши дома, думать о том, какой вклад мы оставляем в архитектурном и общем облике нашего города на века.
    9. Создавать ликвидную в долгосрочной перспективе недвижимость, обеспечивая надежные инвестиции.
    Девять заповедей R.Evolution:

    1. Поддерживать интеллектуальное развитие рынка недвижимости.
    2. Подходить к качеству архитектуры, дизайна и подбора материалов "как для себя".
    3. Уделять внимание каждой детали. Большая картина складывается из мелочей, и каждая маленькая деталь важна для общей картины.
    4. Работать с пространством в пяти измерениях, используя все семь органов чувств.
    5. Заботиться об энергоэффективности, ориентироваться на экологичный подход и осознанное потребление.
    6. Уважать древние знания о человеке и его взаимодействии с окружающим пространством.
    7. Создавать среду для счастливых, свободных, благородных, успешных и осознанных людей. Мы считаем, что не только человек изменяет пространство, но и пространство изменяет и влияет на человека.
    8. Создавая наши дома, думать о том, какой вклад мы оставляем в архитектурном и общем облике нашего города на века.
    9. Создавать ликвидную в долгосрочной перспективе недвижимость, обеспечивая надежные инвестиции.
    "Мы создаем свои проекты для людей, которые хотят и могут ценить красоту, особый комфорт для себя и своей семьи. Это образованные люди, открытые новым ощущениям", – рассказывает Загребельный. При этом он хотел бы развеять миф о баснословной дороговизне проектов R. Evolution: "Этот миф постоянно преследует компанию и, возможно, отпугивает многих покупателей. В нашем портфеле есть разные предложения. Есть проекты, где стоимость квадратного метра составляет 2200 евро. И стоимость обслуживания после приобретения квартиры также абсолютно средняя по рынку. Она отличается только небольшой дополнительной платой за физическую охрану здания. Но на ней настаивают сами жильцы".
    У каждого из проектов R.Evolution своя история, они вызывают разные эмоции и ощущения. Но что же особенного есть в Риге по сравнению с мировыми мегаполисами? "Рига – тихий, спокойный медитативный город для комфортного семейного проживания со своей абсолютно уникальной энергетикой. Порой здесь даже чуть-чуть застывает время. И это хорошо! Обожаю Ригу по субботам и воскресеньям, особенно ранним утром. Кстати, Рига в некотором позитивном смысле смотрится даже более буржуазно, чем многие более "богатые" города-мегаполисы", – говорит глава R.Evolution.

    Компания R.Evolution реализовала и несколько проектов в Юрмале. Сейчас в Дзинтари завершен проект Villa Milia, посвященный королеве латвийской прессы Эмилии Беньямин.

    Алексей Загребельный твердо уверен – Юрмала может конкурировать с многими другими курортными городами. "Что особенного в Юрмале? Несомненно, ее природные условия, располагающие к здоровому образу жизни, к тому, чтобы проводить время с семьей и детьми. Это пляжи, это долгие прогулки по красивейшему лесу, это возможность побыть наедине с собой, подумать. Кроме этого, в Юрмале достаточно тонко чувствуется пространство. Исторически Юрмала – это интеллектуальный курорт, это не Турция".

    В рамках проекта "Город эмоций и ощущений" мы вместе с R. Evolution, архитекторами и дизайнерами изучим самые разные проекты: ближе познакомимся с необычным "Домом парящих деревьев" (HOFT); проектом Lofts&Rosegold, который создан, чтобы воплотить в жизнь философию "хюгге"; с историей шахматной легенды Михаила Таля и Tal Residence. Мы узнаем о тех, кто идет своим путем и выбирает для жизни Philosophers Residence, а также расскажем, почему Villa Milia – глубоко личный проект. Интересные истории пробуждают чувства – давайте исследовать их вместе!
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    Над проектом "Город эмоций и ощущений" работали: содержание – Кристине Мелне и Сабине Кошелева, фото – Карлис Дамбранс и пресс-фото, предоставленные R.Evolution, дизайн – Наталия Шиндикова, Оскарс Дрегис, разработка – Улдис Олекшс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.

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