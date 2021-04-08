Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?

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- Инфраструктура. Она должна быть доступной: не более 15 минут пешком до детского сада, школы, парка, магазина, спортзала или любой другой необходимой для жизни услуги.
- Эффективные энергетические решения. Здание может не только потреблять электроэнергию, но и производить ее. Девелоперы и управляющие компании, которые предложат эту возможность, получат преимущество.
- Гибкая среда для жизни. Пандемия Covid-19 и удаленная работа изменили наше представление о доме. Теперь уже понятно, что многие из нас могут работать из собственной квартиры. Поэтому возможность подстроить свое жилье под рабочие нужды в будущем станет еще актуальнее.
- Вода и зелень. Стоимость жилья, которое находится рядом с парками, уже сейчас выше, чем в других местах. Эта тенденция сохранится. Кроме того, пока недостаточно освоены рижские водоемы и особенно Даугава.
Виестурс Целминьш тоже подчеркивает важность социальной жизни в городе и делит районы на две категории. В первую попадают "живые" улицы, на которых идет социальная жизнь: там человек может погулять, купить кофе навынос. Вторая категория – районы, в которых главное – это дороги. Их основная задача как можно быстрее доставить водителя из точки A до точки Б. Социальной жизни в таких местах нет.
Когда рижане обдумывают, где поселиться, некоторые районы Риги вызывают особенно приятные ассоциации. Особенно выделяется Тихий центр. По словам Целминьша, этот район был привлекательным местом для жизни еще со времен Первой Республики и сохранил популярность в советские годы. Благодаря тишине, близости к центру города и двум паркам Тихий центр остается востребованным и сегодня.
Хорошая репутация у Тейки (она всегда была привлекательной), Агенскалнса и Торнякалнса с Ближней Пардаугавой (охватывает канал Зундас и Кипсалу вдоль Даугавы). Более комфортным становится Московский форштадт, а с развитием Rail Baltica перспективным станет и квартал VEF. Кроме того, будут развиваться Андрейсала и территория порта, Межапарк и Чиекуркалнс.
"Требования жителей к городской среде постоянно растут. Мы зачастую не замечаем, что у людей терпение на нуле. Они хотят все сразу, прямо сейчас, и пандемия только усиливает это чувство", – делится наблюдениями Целминьш. Люди предпочитают перебираться из Риги в пригороды, которые уже сейчас обеспечивают семьям более удобную среду. Но урбанист полагает, что это ненадолго: через четыре-пять лет тенденция изменится. "Мы ведь не в средневековье, и массовой миграции из городов не произойдет. Мы не будем жить по всей Латвии и работать удаленно", - уверен он.
Во всем мире города предпринимают решительные шаги, чтобы уменьшить отток людей. Улицы преобразуются в пешеходные и велосипедные (или в комбинированное пространство, где есть место для пешеходов, велосипедистов и автомобилей). Автостоянки превращаются в парки и скверы, создаются новые островки зелени. Обновляются парки на окраинах городов. "Совершенно ясно, что Рига тоже пойдет по этому пути, если не захочет потерять еще больше жителей. Требования людей дышат в затылок городу как на индивидуальном уровне, так и на уровне бизнеса. Город должен на это реагировать", – считает Целминьш. По его словам, девелоперы ждут от города четкое видение: какие части города будут развиваться в первую очередь? Какую инфраструктуру они смогут предложить?
Может ли Рига стать привлекательным местом жительства для иностранцев? Целминьш говорит, что это происходит уже сейчас. Ригу выбирают тысячи иностранных студентов, в город едут специалисты из России и других стран. "Конечно, мы не сможем конкурировать с Португалией или Испанией, люди едут туда за солнцем. Но наше преимущество в том, что Рига – компактный город. Если улучшится пешеходная инфраструктура, если человек будет чувствовать себя безопасно и комфортно, если он оценит разнообразную культуру Риги, то мы можем стать зеленым городом для прогулок. Наша архитектура, парки и Даугава, безусловно, могут конкурировать. Но нужно еще многое изменить".
Вторая – безусловное следование девяти заповедям R.Evolution. Мы сами живем по этим принципам, и результат, который мы предлагаем нашим клиентам, полностью соответствует тому, что мы исповедуем.
И третья важная ценность – это ответственность за новый облик нашего города. Мы создаем не только красивые декорации для счастливой жизни наших клиентов и их семей. Из бетона, дерева и стекла мы создаем будущее лицо нашего города. И это навсегда! Все наши проекты яркие и уникальные, они сильно выделяются даже в сравнении с предложениями в других европейских столицах. Мы надеемся, что они станут не только украшением нашего города, но и отдельной страницей в его истории. Лично я с гордостью буду показывать своим внукам все, что я сделал. Уверен, что все участники нашей команды – тоже.
1. Поддерживать интеллектуальное развитие рынка недвижимости.
2. Подходить к качеству архитектуры, дизайна и подбора материалов "как для себя".
3. Уделять внимание каждой детали. Большая картина складывается из мелочей, и каждая маленькая деталь важна для общей картины.
4. Работать с пространством в пяти измерениях, используя все семь органов чувств.
5. Заботиться об энергоэффективности, ориентироваться на экологичный подход и осознанное потребление.
6. Уважать древние знания о человеке и его взаимодействии с окружающим пространством.
7. Создавать среду для счастливых, свободных, благородных, успешных и осознанных людей. Мы считаем, что не только человек изменяет пространство, но и пространство изменяет и влияет на человека.
8. Создавая наши дома, думать о том, какой вклад мы оставляем в архитектурном и общем облике нашего города на века.
9. Создавать ликвидную в долгосрочной перспективе недвижимость, обеспечивая надежные инвестиции.
1. Поддерживать интеллектуальное развитие рынка недвижимости.
2. Подходить к качеству архитектуры, дизайна и подбора материалов "как для себя".
3. Уделять внимание каждой детали. Большая картина складывается из мелочей, и каждая маленькая деталь важна для общей картины.
4. Работать с пространством в пяти измерениях, используя все семь органов чувств.
5. Заботиться об энергоэффективности, ориентироваться на экологичный подход и осознанное потребление.
6. Уважать древние знания о человеке и его взаимодействии с окружающим пространством.
7. Создавать среду для счастливых, свободных, благородных, успешных и осознанных людей. Мы считаем, что не только человек изменяет пространство, но и пространство изменяет и влияет на человека.
8. Создавая наши дома, думать о том, какой вклад мы оставляем в архитектурном и общем облике нашего города на века.
9. Создавать ликвидную в долгосрочной перспективе недвижимость, обеспечивая надежные инвестиции.
Компания R.Evolution реализовала и несколько проектов в Юрмале. Сейчас в Дзинтари завершен проект Villa Milia, посвященный королеве латвийской прессы Эмилии Беньямин.
Алексей Загребельный твердо уверен – Юрмала может конкурировать с многими другими курортными городами. "Что особенного в Юрмале? Несомненно, ее природные условия, располагающие к здоровому образу жизни, к тому, чтобы проводить время с семьей и детьми. Это пляжи, это долгие прогулки по красивейшему лесу, это возможность побыть наедине с собой, подумать. Кроме этого, в Юрмале достаточно тонко чувствуется пространство. Исторически Юрмала – это интеллектуальный курорт, это не Турция".