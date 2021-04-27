Усадьба Хаген была построена в 17-м веке судьей Сааремского земского суда, впоследствии председателем Рижской обер-консистории Генрихом Хагеном. В начале 18-го века владельцем дома стала семья богатого купца Беренса, которая собирала вокруг себя многих местных и приезжих литераторов и художников. Среди них были Иоганн Георг Гаман, в честь которого названа одна из улиц Агенскалнса, и его соратник Иоганн Готфрид фон Гердер.



Гаман родился в 1730 году в Кенигсберге, где изучал теологию и право, но университет так и не окончил. Зато как раз там впервые встретился с Гердером, с которым впоследствии регулярно и истово обменивался идеями и который произвел на него сильное впечатление. Вскоре Гаман переехал в Видземе и Курземе, где работал управляющим и занимался самообразованием. Переломный момент в его жизни наступил в 1756 году, когда он начал работать у торговцев Беренсов. Год спустя дела бизнеса привели Гамана в Лондон, где параллельно работе он посвящал время изучению Библии и фундаментальному переосмыслению жизни – процесс увенчался написанием труда «Мысли о ходе моей жизни».



Поскольку Гаман был страстно увлечен самообразованием, его ход мысли неизбежно попадал под влияние популярных философских течений того времени, но по большому счету ни одним из них он так и не проникся, поэтому сформировал собственный философский взгляд на людей и мир.

