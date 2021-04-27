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По следам титанов мысли
Вдохновляющая «Резиденция философов»
По следам титанов мысли
Вдохновляющая «Резиденция философов»
«Резиденция философов». Вид со стороны Даугавы
Текст: Сабине Кошелева
Пресс-фото R.evolution и Vida Press
Рига по праву может гордиться тем, что на протяжении многих веков была и остается местом и источником вдохновения для творческих и талантливых людей. Значимые следы в культурном пространстве Риги оставили, в том числе, и двое великих мыслителей эпохи Просвещения - философы Иоганн Георг Гаман и Иоганн Готфрид фон Гердер, некогда жившие в усадьбе Хаген в Пардаугаве. Именно это историческое место сегодня мы знаем как ул. Ранка дамбис 34, где величественно возвышаются башни «Резиденции философов». Этот земельный участок считается родоначальником современного Агенскалнса, который вырос из сформировавшегося вокруг усадьбы Хаген поселка, в народе именуемого Хагенсбергом. И по сей день это место не только не утратило своего философского настроя и дыхания времени, а наоборот, это ощущение перешло на новый уровень.
Усадьба Хаген была построена в 17-м веке судьей Сааремского земского суда, впоследствии председателем Рижской обер-консистории Генрихом Хагеном. В начале 18-го века владельцем дома стала семья богатого купца Беренса, которая собирала вокруг себя многих местных и приезжих литераторов и художников. Среди них были Иоганн Георг Гаман, в честь которого названа одна из улиц Агенскалнса, и его соратник Иоганн Готфрид фон Гердер.

Гаман родился в 1730 году в Кенигсберге, где изучал теологию и право, но университет так и не окончил. Зато как раз там впервые встретился с Гердером, с которым впоследствии регулярно и истово обменивался идеями и который произвел на него сильное впечатление. Вскоре Гаман переехал в Видземе и Курземе, где работал управляющим и занимался самообразованием. Переломный момент в его жизни наступил в 1756 году, когда он начал работать у торговцев Беренсов. Год спустя дела бизнеса привели Гамана в Лондон, где параллельно работе он посвящал время изучению Библии и фундаментальному переосмыслению жизни – процесс увенчался написанием труда «Мысли о ходе моей жизни».

Поскольку Гаман был страстно увлечен самообразованием, его ход мысли неизбежно попадал под влияние популярных философских течений того времени, но по большому счету ни одним из них он так и не проникся, поэтому сформировал собственный философский взгляд на людей и мир.
Иоганн Георг Гаман
Иоганн Готфрид фон Гердер
Второй раз пути Гамана и Гердера пересеклись в 1764 году, когда Гердер переехал жить в Ригу. Причина такого выбора была вполне прагматичной – окончив богословский факультет, он искал способ избежать призыва в армию, поэтому в Риге он работал в Домской школе учителем (1764–1769) и служил пастором в нескольких приходах. Время от времени он навещал Гамана в Елгаве, где оба, как и в поместье Хаген, совершали длительные прогулки и погружались в глубокомысленные беседы. Современная улица Филозофу – это некогда проторенная обеими мыслителями пешеходная тропа, которую местные жители в то время называли Тропой философов (Philosophengang).

О присутствии Гердера в истории культуры Латвии свидетельствует названная его именем рижская площадь, в центре которой установлен его бюст (первый раз его поставили в 1864 году, во второй раз – в 1959 году), с 1921 по 1939 год в Риге находился частный институт, названный в его честь, сегодня имя философа носит Рижская средняя школа Гризинькалнса им. И. Г. Гердера.
Вид, который захватывает дух
Современное посвящение двум великим мыслителям эпохи Просвещения, чей вклад в страницы истории и культуры Латвии неоценим – похожие на две внушительные стопки книг башни жилого комплекса «Резиденция философов», которые величественно возвышаются над аутентичными окрестностями Кипсалы и Агенскалнса.

«Резиденция философов» обосновалась на самом краю древнего русла Даугавы - первый жилой этаж башен расположен на высоте 14 метров. «Идея поднять корпус здания над землей родилась в стремлении открыть вид на город и расширить площадь зеленой зоны. В свое время тут, на краю древнего русла, когда-то находилась Аллея философов, которую можно увидеть в историческом плане города. Ответственный и бережный подход застройщиков к истории позволил ее сохранить и благоустроить в новом проекте. Говорят, оба великих мыслителя когда-то гуляли по этой аллее вдоль берегов Даугавы – наблюдали за жизнью, общались и обсуждали мировой порядок », – рассказывает архитектор здания Андрис Кронбергс (архитектурное бюро ARHIS Arhitekti).
«Резиденция философов». Главный холл с библиотекой
Стремление открыть обзор на город и увеличить размер зеленой зоны стали важными аргументами для решения отказаться от въезда в жилую зону на машине - парковка находится под землей. «Нашей целью было расширить зеленую зону, публично доступное открытое пространство и двор, сделав их полностью доступным для людей – они не огорожены, любой может войти и поиграть на детской площадке со своим ребенком. Все безопасно», – поясняет Кронбергс.

Несмотря на внешнюю схожесть тектонического облика башен, они отличаются не только высотой, но и внутренней планировкой. Над интерьерными решениями работало Бюро архитектуры и дизайна интерьера «Open AD». В основу положены теплые тона, качественные паркетные полы, каменная плитка для пола в вестибюлях и облицовочная плитка из керамогранита или белой глины на стенах, сантехника была изготовлена по индивидуальному заказу.

Самая большая гордость и уникальность «Резиденции философов» – неповторимый вид на силуэт исторического центра Риги, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, все квартиры в обоих зданиях спроектированы таким образом, что из каждой открывается вид на центр города. Также каждая квартира имеет автономную и просторную террасу, которая дает возможность разглядеть Ригу под совершенно новым углом и насладиться воистину захватывающими видами. На верхних этажах расположены двух- и трехуровневые квартиры, из которых также есть выход на отдельные застекленные террасы на крыше площадью 100-200 квадратных метров.
Вид с «Резиденции философов» на Даугаву и Старый город
Дом для тех, кто следует собственному пути
Книги как источник вдохновения доминируют не только в силуэтах зданий, но и в буквальном смысле создают ядро «Резиденции философов» – в холле установлены многоэтажные, похожие на страницы открытых томов книжные полки, в которых хранятся произведения великих мыслителей и писателей. Из библиотеки, которую от внешнего мира отделяет стеклянная стена, открывается вдохновляющий вид на 300-летнюю Аллею Философов и ухоженный берег древнего русла Даугавы, где растут многовековые дубы и клены.

Еще одно пространство общего пользования в «Резиденции философов» – терраса на втором уровне, где можно встретиться за чашкой чая, пообщаться или поиграть в пинг-понг и новус на установленных там же столах. Как подчеркивает архитектор, в таком типе жилых проектов очень важен элемент социализации.
Интерьеры главного холла и демо-квартир в «Резиденции философов»
«Мы хотели организовать пространство, где люди могли бы встречаться. Для такого здания очень важно формирование внутреннего сообщества, в котором люди друг друга знают, поддерживают, возможно, становятся друзьями, что дает чувство защищенности. А как еще этого достигнуть, если нет места, где можно было бы встретиться и организовать совместные мероприятия?» – задается риторическим вопросом Кронбергс.

Основная идея «Резиденции философов» – создать среду, в которой каждый может жить в гармонии со своей уникальной философией и в то же время не чувствовать себя одиноким, потому что на его пути встречаются другие искатели своего жизненного пути, способные мыслить шире и дальше территории своего частного двора.
Думаю – это хорошая цель, к которой нужно стремиться, чтобы каждый жилой дом или комплекс формировал свое внутреннее сообщество, способное общими усилиями регулировать свои потребности, обмениваться информацией и создавать чувство взаимной защищенности. На западе существует так называемая система "neighborhood watch", в которой соседи приглядывают друг за другом, следят не появился ли чужак, нет ли беспорядков и так далее. По сути, это саморегулирующаяся система. Напоминает семью, в которой друг о друге заботятся и защищают. Благодаря такой близости общество становится безопасным.
Андрис Кронбергс , архитектор
О «Резиденции философов»:

«Резиденция философов» расположена на благоустроенной территории площадью 4200 квадратных метров. Проект состоит из 115 квартир в двух жилых домах (22-этажном и 23-этажном), соединенных подземной автостоянкой, в которой может разместиться 121 автомобиль. В базовый проект входят трехкомнатные квартиры с двумя спальнями, несколько четырехкомнатных квартир с тремя спальнями, двухкомнатные квартиры с одной спальней, а также восемь трехуровневых квартир типа «пентхаус». Каждая квартира располагает как минимум одной просторной террасой. В зоне отдыха проекта есть баскетбольная площадка, террасы со столами для пинг-понга и новуса, детская площадка, место для медитативного отдыха с видом на Аллею философов и берег Даугавы.
О «Резиденции философов»:

«Резиденция философов» расположена на благоустроенной территории площадью 4200 квадратных метров. Проект состоит из 115 квартир в двух жилых домах (22-этажном и 23-этажном), соединенных подземной автостоянкой, в которой может разместиться 121 автомобиль. В базовый проект входят трехкомнатные квартиры с двумя спальнями, несколько четырехкомнатных квартир с тремя спальнями, двухкомнатные квартиры с одной спальней, а также восемь трехуровневых квартир типа «пентхаус». Каждая квартира располагает как минимум одной просторной террасой. В зоне отдыха проекта есть баскетбольная площадка, террасы со столами для пинг-понга и новуса, детская площадка, место для медитативного отдыха с видом на Аллею философов и берег Даугавы.
В рамках проекта "Город эмоций и ощущений" мы вместе с R. evolution, архитекторами и дизайнерами изучим самые разные проекты: ближе познакомимся с необычным "Домом парящих деревьев" (HOFT); проектом Lofts&Rosegold, который создан, чтобы воплотить в жизнь философию "хюгге"; с историей шахматной легенды Михаила Таля и Tal Residence. Мы узнаем о тех, кто идет своим путем и выбирает для жизни Philosophers Residence, а также расскажем, почему Villa Milia – глубоко личный проект. Интересные истории пробуждают чувства – давайте исследовать их вместе!
В начало
Над проектом "Город эмоций и ощущений" работали: содержание – Кристине Мелне и Сабине Кошелева, фото – Карлис Дамбранс и пресс-фото, предоставленные R.Evolution, дизайн – Наталия Шиндикова, Оскарс Дрегис, разработка – Улдис Олекшс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.

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