Пресс-фото R.evolution и Vida Press
Гаман родился в 1730 году в Кенигсберге, где изучал теологию и право, но университет так и не окончил. Зато как раз там впервые встретился с Гердером, с которым впоследствии регулярно и истово обменивался идеями и который произвел на него сильное впечатление. Вскоре Гаман переехал в Видземе и Курземе, где работал управляющим и занимался самообразованием. Переломный момент в его жизни наступил в 1756 году, когда он начал работать у торговцев Беренсов. Год спустя дела бизнеса привели Гамана в Лондон, где параллельно работе он посвящал время изучению Библии и фундаментальному переосмыслению жизни – процесс увенчался написанием труда «Мысли о ходе моей жизни».
Поскольку Гаман был страстно увлечен самообразованием, его ход мысли неизбежно попадал под влияние популярных философских течений того времени, но по большому счету ни одним из них он так и не проникся, поэтому сформировал собственный философский взгляд на людей и мир.
О присутствии Гердера в истории культуры Латвии свидетельствует названная его именем рижская площадь, в центре которой установлен его бюст (первый раз его поставили в 1864 году, во второй раз – в 1959 году), с 1921 по 1939 год в Риге находился частный институт, названный в его честь, сегодня имя философа носит Рижская средняя школа Гризинькалнса им. И. Г. Гердера.
«Резиденция философов» обосновалась на самом краю древнего русла Даугавы - первый жилой этаж башен расположен на высоте 14 метров. «Идея поднять корпус здания над землей родилась в стремлении открыть вид на город и расширить площадь зеленой зоны. В свое время тут, на краю древнего русла, когда-то находилась Аллея философов, которую можно увидеть в историческом плане города. Ответственный и бережный подход застройщиков к истории позволил ее сохранить и благоустроить в новом проекте. Говорят, оба великих мыслителя когда-то гуляли по этой аллее вдоль берегов Даугавы – наблюдали за жизнью, общались и обсуждали мировой порядок », – рассказывает архитектор здания Андрис Кронбергс (архитектурное бюро ARHIS Arhitekti).
Несмотря на внешнюю схожесть тектонического облика башен, они отличаются не только высотой, но и внутренней планировкой. Над интерьерными решениями работало Бюро архитектуры и дизайна интерьера «Open AD». В основу положены теплые тона, качественные паркетные полы, каменная плитка для пола в вестибюлях и облицовочная плитка из керамогранита или белой глины на стенах, сантехника была изготовлена по индивидуальному заказу.
Самая большая гордость и уникальность «Резиденции философов» – неповторимый вид на силуэт исторического центра Риги, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, все квартиры в обоих зданиях спроектированы таким образом, что из каждой открывается вид на центр города. Также каждая квартира имеет автономную и просторную террасу, которая дает возможность разглядеть Ригу под совершенно новым углом и насладиться воистину захватывающими видами. На верхних этажах расположены двух- и трехуровневые квартиры, из которых также есть выход на отдельные застекленные террасы на крыше площадью 100-200 квадратных метров.
Еще одно пространство общего пользования в «Резиденции философов» – терраса на втором уровне, где можно встретиться за чашкой чая, пообщаться или поиграть в пинг-понг и новус на установленных там же столах. Как подчеркивает архитектор, в таком типе жилых проектов очень важен элемент социализации.
Основная идея «Резиденции философов» – создать среду, в которой каждый может жить в гармонии со своей уникальной философией и в то же время не чувствовать себя одиноким, потому что на его пути встречаются другие искатели своего жизненного пути, способные мыслить шире и дальше территории своего частного двора.
«Резиденция философов» расположена на благоустроенной территории площадью 4200 квадратных метров. Проект состоит из 115 квартир в двух жилых домах (22-этажном и 23-этажном), соединенных подземной автостоянкой, в которой может разместиться 121 автомобиль. В базовый проект входят трехкомнатные квартиры с двумя спальнями, несколько четырехкомнатных квартир с тремя спальнями, двухкомнатные квартиры с одной спальней, а также восемь трехуровневых квартир типа «пентхаус». Каждая квартира располагает как минимум одной просторной террасой. В зоне отдыха проекта есть баскетбольная площадка, террасы со столами для пинг-понга и новуса, детская площадка, место для медитативного отдыха с видом на Аллею философов и берег Даугавы.
«Резиденция философов» расположена на благоустроенной территории площадью 4200 квадратных метров. Проект состоит из 115 квартир в двух жилых домах (22-этажном и 23-этажном), соединенных подземной автостоянкой, в которой может разместиться 121 автомобиль. В базовый проект входят трехкомнатные квартиры с двумя спальнями, несколько четырехкомнатных квартир с тремя спальнями, двухкомнатные квартиры с одной спальней, а также восемь трехуровневых квартир типа «пентхаус». Каждая квартира располагает как минимум одной просторной террасой. В зоне отдыха проекта есть баскетбольная площадка, террасы со столами для пинг-понга и новуса, детская площадка, место для медитативного отдыха с видом на Аллею философов и берег Даугавы.