Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге

После этого матча начался смелый и успешный путь Таля к вершинам шахматной элиты. Если до громкого «рождения» Таля мир шахмат был спокойным и предсказуемым, почти стагнирующим, то тут всё перевернулось с ног на голову. Манера игры Таля убедительно отличалась от стиля игры многих лучших шахматистов мира – он был агрессивен, всегда готов рисковать и иногда жертвовал своими фигурами только ради того, чтобы перехватить инициативу в игре, а не потому, что видел шанс на победу.



При этом надо отметить, что гулял и кутил Таль также бурно, как играл в шахматы. Всю свою жизнь он был страстным курильщиком и ценителем коньяка, никогда не скупился на траты. Бурный образ жизни никак не сочетался с состоянием его здоровья, которое всю жизнь напоминало о себе. В публичной сфере не раз высказывалось мнение, что Таль мог бы завоевывать титул чемпиона мира еще несколько лет подряд, если бы сумел урезонить своих богемных демонов.



Однако, вольнодумца Таля образ жизни «простых людей» не особо интересовал, главными в его судьбе были и оставались шахматы. Когда Таль играл, он забывал обо всем на свете. Есть легенда, что однажды после турнира в России он вернулся домой в Ригу без пальто, но с номерком гардероба в кармане пиджака.



Таль был двукратным чемпионом Латвии, шесть раз он становился чемпионом СССР, шесть раз завоевывал титул чемпиона Европы, участвовал в семи турнирах претендентов на звание чемпиона мира и дважды сражался непосредственно за корону чемпиона мира по шахматам.

