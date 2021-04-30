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Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Памятник архитектуры XXI века – Tal Residence
Текст: Сабине Кошелева
Пресс-фото R.evolution
Рига – город, который дал миру немало великих личностей, среди них – известный всему миру, экстравагантный и в полном смысле слова культовый шахматист Михаил Таль. Его появление в мире шахмат стало для этой интеллектуальной игры поворотным моментом – ни до, ни после него она не была такой эмоционально заряженной, динамичной и увлекательной. Именно поэтому в Риге и по сей день воздают дань памяти великому гроссмейстеру.
Игра с судьбой
Михаил Таль родился 9 ноября 1936 года в Риге, в еврейской семье медиков Нехемия и Иды Талей. Уже с первых месяцев жизнь Таля складывалась непросто. Как метко обрисовал свой путь сам гроссмейстер: «Я играю с судьбой черными фигурами».

На правой руке будущего шахматиста не хватало двух пальцев, а уже через полгода после своего рождения он перенес тяжелую форму менингита. Медицинское образование и работа его родителей позволяли им со всей ясностью осознавать шансы на выживание ребенка, а также перспективы, которыми грозила такая болезнь для мозга малыша. И все же он не только выжил, но и очень рано стал проявлять невероятный уровень интеллекта и памяти, нехарактерные для его возраста.

Уже в три годика Таль научился читать, в пять – умножал в уме трехзначные числа, а в семь – начал играть в шахматы – мама отвела его в кружок Дворца пионеров, где его первым тренером стал Янис Крузкопс. Когда настала пора идти в школу, Таля сразу перевели в третий класс. Причина такого решения была проста – мальчик оказался не по годам умен.
По той же причине уже в 15 лет он окончил 22-ю Рижскую среднюю школу и в порядке исключения получил разрешение поступить на историко-филологический факультет Латвийского государственного университета (ныне Латвийский университет) по специальности "русский язык и литература". Через пять лет он окончил университет, написав дипломную работу по сатирическому роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Разные источники утверждают, что Таль знал произведения Ильфа и Петрова наизусть – мог цитировать целые страницы. Кроме того, он свободно говорил на латышском, русском, английском, испанском и сербском языках.

Следующий серьезный поворотный момент в жизни и карьере Таля случился в 1960 году, когда после матча с Михаилом Ботвинником он стал восьмым и самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам – на тот момент ему было всего 23 года, а Ботвиннику – 49. Это матч до сих пор остается самым известным как среди игр Таля, так и во всей истории шахмат. Ведь Ботвинник был стабильным и всеми уважаемым шахматным классиком, а Таль – молодым, бесстрашным и экстравагантным представителем богемы.

Foto: Croes, Rob C. / Anefo / cc
«Для многих моих коллег красота игры кроется в торжестве логики. Замечательная партия как классическое здание с идеальными пропорциями. Я тоже зачастую добивался своей цели с помощью здравого смысла, но в шахматах я по-прежнему ценю торжество нелогичности, иррациональности и абсурда», комментировал свою манеру игры Таль.
После этого матча начался смелый и успешный путь Таля к вершинам шахматной элиты. Если до громкого «рождения» Таля мир шахмат был спокойным и предсказуемым, почти стагнирующим, то тут всё перевернулось с ног на голову. Манера игры Таля убедительно отличалась от стиля игры многих лучших шахматистов мира – он был агрессивен, всегда готов рисковать и иногда жертвовал своими фигурами только ради того, чтобы перехватить инициативу в игре, а не потому, что видел шанс на победу.

При этом надо отметить, что гулял и кутил Таль также бурно, как играл в шахматы. Всю свою жизнь он был страстным курильщиком и ценителем коньяка, никогда не скупился на траты. Бурный образ жизни никак не сочетался с состоянием его здоровья, которое всю жизнь напоминало о себе. В публичной сфере не раз высказывалось мнение, что Таль мог бы завоевывать титул чемпиона мира еще несколько лет подряд, если бы сумел урезонить своих богемных демонов.

Однако, вольнодумца Таля образ жизни «простых людей» не особо интересовал, главными в его судьбе были и оставались шахматы. Когда Таль играл, он забывал обо всем на свете. Есть легенда, что однажды после турнира в России он вернулся домой в Ригу без пальто, но с номерком гардероба в кармане пиджака.

Таль был двукратным чемпионом Латвии, шесть раз он становился чемпионом СССР, шесть раз завоевывал титул чемпиона Европы, участвовал в семи турнирах претендентов на звание чемпиона мира и дважды сражался непосредственно за корону чемпиона мира по шахматам.
Foto: F64
В Риге есть несколько посвящений Талю: в 2001 году в Верманском саду открыли памятник скульптора Олега Скарайниса; его именем названа улица; на домах, где он в свое время жил на улицах Валдемара и Элизабетес, установлены мемориальные доски; памятная табличка прикреплена на входе в 22-ю Рижскую среднюю школу, где он учился. Про него снято несколько фильмов – «Семь шагов за горизонт» режиссера Феликса Соболева, «Михаил Таль. 20 лет спустя» Ансиса Эпнерса, «Гроссмейстер» Сергея Микаэляна и документальный фильм Станислава Токалова "Михаил Таль. Издалека», а благодаря композитору Кристапсу Петерсонсу и режиссеру Виестурсу Мейкшансу появилась опера «Михаил и Михаил играют в шахматы». Книга самого Таля «Матч Ботвинник – Таль» до сих пор считается одной из лучших книг о шахматах.
«У каждого свои шахматы. Для одних это искусство, для тех, кто высоко ценит систематизацию, логику, тщательно подобранный анализ – это, скорее всего, наука, для третьих в первую очередь, борьба, азарт, риск».
Tal Residence – с размахом и почтением
В Риге, на улице Элизабетес, 39, в идеальном месте, органично вписавшись в историческую окружающую застройку, возвышается застекленный дом на монолитном железобетонном каркасе – Tal Residence, современное посвящение Михаилу Талю и шахматам. Авторы и воплотители идеи – девелопер недвижимости компания R.evolution в сотрудничестве с архитектором Ингурдсом Лаздиньшом и дизайнером интерьеров Гретой Жемайтите.

Как рассказал Лаздиньш, в работе над этим проектом самым большим вызовом было интегрировать дом в историческую застройку центра Риги. Этого удалось достичь за счет переноса вертикальной композиции фасадов исторических домов и на новую застройку – она присутствует в широких окнах, где отражаются фасады противоположных домов, и в эркерах.

Эркеры стали одновременно средством архитектурной выразительности, создающими дополнительное пространство и рельеф фасада, и гордостью Tal Residence благодаря им, из окон в обоих направлениях открывается почти бесконечный вид на улицу Элизабетес во всю ее длину, что доставляет уникальное эстетическое удовольствие.
Парадный фасад Tal Residence с улицы Элизабетес
Перегородки фасада и эркеры также обыгрывают шахматный мотив – они образно воплощают шахматные фигуры разной высоты, а композиция из светлого и темного тонированного стекла образует символическую картину игры в шахматы. Классический черно-белый мотив шахматной доски обыгран и в плитках двора. Да что там, в этом элегантном и роскошном доме шахматные клетки есть повсюду – в образе квартирных дверей, элементах дизайна интерьера, даже в отделке вентиляционных шахт.

Амбиции, масштабы и смелость проекта перекликаются с экстравагантной индивидуальностью Таля, а на первом этаже дома, где расположены коммерческие помещения, в капителях, поддерживающих здание колонн, воплощены поднятые руки шахматиста, держащего кубок чемпиона.
Я высоко ценю шахматы, потому что в жизни есть много параллелей с ними. Ничего в нашей жизни не происходит аналитически или линейно все только композиционно. Более сильная позиция – ценнее численного превосходства фигур. Позиция важнее количественных показателей – ресурсов, денег и других благ жизни. Более ценна хорошая позиция и связи, взаимосвязи.»
Архитектор Ингурдс Лаздиньш
У всех квартир элитного жилого дома есть просторные лоджии, застекленные балконы или террасы на крыше, но особенно захватывающий вид открывается с террас верхних этажей – за многочисленными коньками крыш исторического центра Риги просматривается порт и заходящие в него корабли.

Размах ощущается на каждом шагу, он проявляется как в физической планировке помещений, так и в элегантной игре света, материалов, зеркал, цветов и запахов от просторных, покатых рам ворот, больших и светлых лестничных клеток, прозрачных лифтов и заканчивая квартирами, застекленными балконами и террасами.
Интерьеры демо-квартир и холла Tal Residence
В строительстве Tal Residence использованы материалы высочайшего качества: фасад отделан черным мрамором, покрытие балконов и лоджий – из гранита, на террасах – высококачественное композитное покрытие, в холлах и на лестничных клетках – мраморный пол. Отделка фасада двора и лестницы – декоративная полированная штукатурка Armourcoat с добавлением натуральной мраморной пудры.

Для структурного остекления здания специально подобраны стекла разных оттенков, которые отражают инфракрасное излучение солнца, чтобы не нагревались внутренние помещения, но при этом они были достаточно прозрачны, чтобы не снижать возможности любоваться уникальным видом.

Свету в этом проекте отводится особая роль – он не только в широких окнах, но и в уникальном дизайне и размещении светильников. Подобно тому, как здание не выбивается из окружающего городского пейзажа, а казалось бы «ломаная» линия карниза органично соединяет два соседних исторических дома разной высоты, внутри помещений почти незаметны яркие источники света – приглушенное освещение разной интенсивности почти всюду, но никогда не понятно до конца, откуда именно исходит свет.

Tal Residence – воплощение безопасности, дизайна, эксклюзивности и сервиса с пиететом к историческому прошлому и индивидуальной свободе. Дом «работает» как на общую городскую среду, так и на эмоциональное и физическое благополучие своих обитателей. Чтобы добиться этого, здесь подумали не только о высоком качестве материалов, но и об ощущениях – начиная с тактильных поверхностей, вездесущего тончайшего аромата, разработанного специально для этого проекта, и заканчивая такими деталями, как деревянные стенные панели со встроенными почтовыми ящиками или специально разработанный держатель для флага.
«Работа над Tal Residence стала определенного рода вызовом, потому что вокруг преобладает застройка роскошных домов в стиле модерн, и строить что-то новое в таком месте – это довольно претенциозно, но я думаю, что мы добились желаемого – в проекте есть изначально замышленный масштаб, и благоговение перед исторической застройкой.»
Архитектор Ингурдс Лаздиньш
Tal Residence находится на благоустроенной территории площадью 1149 м². В восьмиэтажном доме всего 34 квартиры. В специально спроектированном холле есть место для приема гостей, а также круглосуточная охрана и услуги консьержа. У всех апартаментов есть просторные балконы, террасы на крыше или частная территория. У квартир свободная планировка и большая площадь, также есть возможность объединения квартир.
Tal Residence находится на благоустроенной территории площадью 1149 м². В восьмиэтажном доме всего 34 квартиры. В специально спроектированном холле есть место для приема гостей, а также круглосуточная охрана и услуги консьержа. У всех апартаментов есть просторные балконы, террасы на крыше или частная территория. У квартир свободная планировка и большая площадь, также есть возможность объединения квартир.
В рамках проекта "Город эмоций и ощущений" мы вместе с R. evolution, архитекторами и дизайнерами изучим самые разные проекты: ближе познакомимся с необычным "Домом парящих деревьев" (HOFT); проектом Lofts&Rosegold, который создан, чтобы воплотить в жизнь философию "хюгге"; с историей шахматной легенды Михаила Таля и Tal Residence. Мы узнаем о тех, кто идет своим путем и выбирает для жизни Philosophers Residence, а также расскажем, почему Villa Milia – глубоко личный проект. Интересные истории пробуждают чувства – давайте исследовать их вместе!
В начало
Над проектом "Город эмоций и ощущений" работали: содержание – Кристине Мелне и Сабине Кошелева, фото – Карлис Дамбранс и пресс-фото, предоставленные R.Evolution, дизайн – Наталия Шиндикова, Оскарс Дрегис, разработка – Улдис Олекшс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.

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