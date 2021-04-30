Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге

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На правой руке будущего шахматиста не хватало двух пальцев, а уже через полгода после своего рождения он перенес тяжелую форму менингита. Медицинское образование и работа его родителей позволяли им со всей ясностью осознавать шансы на выживание ребенка, а также перспективы, которыми грозила такая болезнь для мозга малыша. И все же он не только выжил, но и очень рано стал проявлять невероятный уровень интеллекта и памяти, нехарактерные для его возраста.
Уже в три годика Таль научился читать, в пять – умножал в уме трехзначные числа, а в семь – начал играть в шахматы – мама отвела его в кружок Дворца пионеров, где его первым тренером стал Янис Крузкопс. Когда настала пора идти в школу, Таля сразу перевели в третий класс. Причина такого решения была проста – мальчик оказался не по годам умен.
Следующий серьезный поворотный момент в жизни и карьере Таля случился в 1960 году, когда после матча с Михаилом Ботвинником он стал восьмым и самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам – на тот момент ему было всего 23 года, а Ботвиннику – 49. Это матч до сих пор остается самым известным как среди игр Таля, так и во всей истории шахмат. Ведь Ботвинник был стабильным и всеми уважаемым шахматным классиком, а Таль – молодым, бесстрашным и экстравагантным представителем богемы.
При этом надо отметить, что гулял и кутил Таль также бурно, как играл в шахматы. Всю свою жизнь он был страстным курильщиком и ценителем коньяка, никогда не скупился на траты. Бурный образ жизни никак не сочетался с состоянием его здоровья, которое всю жизнь напоминало о себе. В публичной сфере не раз высказывалось мнение, что Таль мог бы завоевывать титул чемпиона мира еще несколько лет подряд, если бы сумел урезонить своих богемных демонов.
Однако, вольнодумца Таля образ жизни «простых людей» не особо интересовал, главными в его судьбе были и оставались шахматы. Когда Таль играл, он забывал обо всем на свете. Есть легенда, что однажды после турнира в России он вернулся домой в Ригу без пальто, но с номерком гардероба в кармане пиджака.
Таль был двукратным чемпионом Латвии, шесть раз он становился чемпионом СССР, шесть раз завоевывал титул чемпиона Европы, участвовал в семи турнирах претендентов на звание чемпиона мира и дважды сражался непосредственно за корону чемпиона мира по шахматам.
Как рассказал Лаздиньш, в работе над этим проектом самым большим вызовом было интегрировать дом в историческую застройку центра Риги. Этого удалось достичь за счет переноса вертикальной композиции фасадов исторических домов и на новую застройку – она присутствует в широких окнах, где отражаются фасады противоположных домов, и в эркерах.
Эркеры стали одновременно средством архитектурной выразительности, создающими дополнительное пространство и рельеф фасада, и гордостью Tal Residence – благодаря им, из окон в обоих направлениях открывается почти бесконечный вид на улицу Элизабетес во всю ее длину, что доставляет уникальное эстетическое удовольствие.
Амбиции, масштабы и смелость проекта перекликаются с экстравагантной индивидуальностью Таля, а на первом этаже дома, где расположены коммерческие помещения, в капителях, поддерживающих здание колонн, воплощены поднятые руки шахматиста, держащего кубок чемпиона.
Размах ощущается на каждом шагу, он проявляется как в физической планировке помещений, так и в элегантной игре света, материалов, зеркал, цветов и запахов – от просторных, покатых рам ворот, больших и светлых лестничных клеток, прозрачных лифтов и заканчивая квартирами, застекленными балконами и террасами.
Для структурного остекления здания специально подобраны стекла разных оттенков, которые отражают инфракрасное излучение солнца, чтобы не нагревались внутренние помещения, но при этом они были достаточно прозрачны, чтобы не снижать возможности любоваться уникальным видом.
Свету в этом проекте отводится особая роль – он не только в широких окнах, но и в уникальном дизайне и размещении светильников. Подобно тому, как здание не выбивается из окружающего городского пейзажа, а казалось бы «ломаная» линия карниза органично соединяет два соседних исторических дома разной высоты, внутри помещений почти незаметны яркие источники света – приглушенное освещение разной интенсивности почти всюду, но никогда не понятно до конца, откуда именно исходит свет.
Tal Residence – воплощение безопасности, дизайна, эксклюзивности и сервиса с пиететом к историческому прошлому и индивидуальной свободе. Дом «работает» как на общую городскую среду, так и на эмоциональное и физическое благополучие своих обитателей. Чтобы добиться этого, здесь подумали не только о высоком качестве материалов, но и об ощущениях – начиная с тактильных поверхностей, вездесущего тончайшего аромата, разработанного специально для этого проекта, и заканчивая такими деталями, как деревянные стенные панели со встроенными почтовыми ящиками или специально разработанный держатель для флага.