Качество и гармоничная атмосфера также отражены в наружном ландшафте, оформленном с учетом общего архитектурного контекста, из которого можно особо выделить центральную ось, ведущую в вестибюль. «Это был интересный вызов – «поймать» нужный размер, чтобы, заглянув в первые ворота, мы увидели и большую арку, и монументальную дверь из натурального дерева. Это игра с планами, чтобы создать симметричную композицию, включающую в себя родственную юрмальскому пейзажу горную сосну – бонсай и бассейн с проточной водой, задающий свою особую мелодию у входной двери», – поясняет архитектор.



На открытой территории виллы есть со вкусом оформленная детская площадка, которая органично вписывается в общий ландшафт Villa Milia, и создает целостное, но в то же время очень функциональное пространство для развлечений и отдыха – горки, поверхности для ползания и качели для детей. Для родителей рядом обустроена мягкая мебельная группа для отдыха.



Жители Villa Milia получают деликатное и индивидуальное обслуживание, которое отражено в благоустройстве и управлении. Жильцы первого этажа имеют возможность создать свой собственный сад-террасу. На территории виллы также организовано отдельное место для отдыха с газовым камином, оборудованной кухней, грилем и шкафчиками для хранения принадлежностей, где все жители виллы могу проводить свободное время. В свою очередь, в холле виллы, поделенном на четыре приватных сектора, можно принимать гостей, наслаждаться чашкой чая, смаковать коньяк или изучать литературу с общей книжной полки, специально созданной в сотрудничестве с книжным магазином «Mr Page». Изысканный интерьер холла создала команда дизайнеров «Open AD».



Особую атмосферу дома создают тщательно продуманные и уникальные детали – в холле стоит пишущая машинка начала прошлого века, что символически перекликается с профессиональной деятельностью Эмилии Беньямины. В мебель общих помещений встроены источники ароматов, в фоновом режиме звучит ненавязчивая музыка, а разные источники света задают атмосферную игру, которая задействует все органы чувств. Человек в Villa Milia чувствует себя уникальным и оцененным от А до Я, о нем также заботится консьерж, который отвечает не только за безопасность жителей дома, но и за комфорт.