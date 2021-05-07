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Эмилия буквально выросла среди газет и читать научилась по печатным полосам. После окончания торгового училища она начала работать рекламным агентом в Rigaer Tageblatt. Там жизнерадостная и предприимчивая девушка познала техническую сторону журналистики, познакомилась с закулисьем культуры и завела полезные знакомства, которые впоследствии пригодились при написании публикаций о латвийском театре.
В 25 лет Эмилия вышла замуж за не особо успешного, но очень привлекательного певца и актера Эрнестса Элкса-Элкснитиса. Браку не суждено было продлиться долго – через три года пути супругов разошлись. Практически в это же время она познакомилась со своим будущим мужем, тогда еще состоявшим в браке, отцом пятерых детей Антоном Беньямином, который приехал в Ригу из небольшого городка, чтобы работать репортером и редактором.
Профессиональные знания обоих, рекламные навыки и умелое ведение хозяйства Эмилией (в коммерческой школе она изучала бухгалтерский учет) в сочетании с бережливостью и рассудительностью Антона сделало их миллионерами. «Про их богатство ходили легенды. В их доме – на улице Кришьяня Барона, напротив Верманского сада – который Эмилия называла своим замком, гостили выдающиеся деятели культуры, художники, известные политики, в том числе Карлис Скалбе, Янис Яунсудрабиньш, Рудольфс Блауманис, Андрейс Упитс, Карлис Улманис, Адольфс Кактиньш, Марис Ветра и другие», – писал впоследствии депортированный искусствовед Юрис Силениекс.
В 1940 году Эмилия стала жертвой коммунистического террора – все ее имущество было национализировано, а ее саму депортировали в Сибирь. «В начале массовых репрессий, в ночь с 13 на 14 июня 1941 года, она была арестована. Как она была в длинном черном бальном платье, с элегантной черной сумочкой под мышкой, в роскошных туфлях на каблуках - так ее и затолкнули в общий вагон для ссылки в Соликамск. По свидетельствам очевидцев, 60-летняя Эмилия Беньямин выглядела моложе своих лет, одеждой и поведением она сильно контрастировала с остальными сорока женщинами, лежащими на нарах вагона», – писала Вита Коде.
Мемориал Эмилии Беньямин находится в Риге, на Втором лесном кладбище.
По словам Тетере-Шулце, чья бабушка из рода Беньяминов, новый дом никоим образом не стал копией или имитацией резиденции Эмилии Беньямины в Майори – это современная вилла, в которой такими же актуальными, как и во времена королевы прессы средствами выражения – классическими пропорциями, симметрией, ритмом, монументальностью и материальностью – создан эффект стабильности и гармонии, что особенно важно для людей, не желающих искать компромисс между эстетическим удовольствием и качеством, современностью и безопасностью.
Главные ценности виллы – качество и натуральные материалы, которые используются как во внешней отделке, так и в интерьере. В оформлении территории и фасада дома преобладает светлый гранит песочного цвета в сочетании с высококачественным стеклом, которое задействовано в перилах, витражах и элементах стеклокерамики. В отделке стен и полов внутренних помещений использовался серый пористый травертин, который создает непривычное ощущение и рождает ассоциации с близлежащим морем, а двери Moderum вырезаны из специально подобранной древесины палдао – каждая створка уникальна своим природным узором.
На открытой территории виллы есть со вкусом оформленная детская площадка, которая органично вписывается в общий ландшафт Villa Milia, и создает целостное, но в то же время очень функциональное пространство для развлечений и отдыха – горки, поверхности для ползания и качели для детей. Для родителей рядом обустроена мягкая мебельная группа для отдыха.
Жители Villa Milia получают деликатное и индивидуальное обслуживание, которое отражено в благоустройстве и управлении. Жильцы первого этажа имеют возможность создать свой собственный сад-террасу. На территории виллы также организовано отдельное место для отдыха с газовым камином, оборудованной кухней, грилем и шкафчиками для хранения принадлежностей, где все жители виллы могу проводить свободное время. В свою очередь, в холле виллы, поделенном на четыре приватных сектора, можно принимать гостей, наслаждаться чашкой чая, смаковать коньяк или изучать литературу с общей книжной полки, специально созданной в сотрудничестве с книжным магазином «Mr Page». Изысканный интерьер холла создала команда дизайнеров «Open AD».
Особую атмосферу дома создают тщательно продуманные и уникальные детали – в холле стоит пишущая машинка начала прошлого века, что символически перекликается с профессиональной деятельностью Эмилии Беньямины. В мебель общих помещений встроены источники ароматов, в фоновом режиме звучит ненавязчивая музыка, а разные источники света задают атмосферную игру, которая задействует все органы чувств. Человек в Villa Milia чувствует себя уникальным и оцененным от А до Я, о нем также заботится консьерж, который отвечает не только за безопасность жителей дома, но и за комфорт.