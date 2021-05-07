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Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Фасад Villa Milia
Текст: Сабине Кошелева
Пресс-фото R.evolution
Королева прессы Эмилия Беньямин была олицетворением духа и возможностей времен Первой Латвийской Республики – пример того, как начать с абсолютного нуля и целенаправленно трудиться, чтобы каждый последующий шаг, сделанный по еще непроторенной дороге становился все более стабильным и полновесным. История ее жизни тесно переплетается с историей развития Латвии и не перестает вдохновлять даже сегодня: совсем неподалеку от исторической виллы Беньямин в Юрмале возведена Villa Milia – воплощение классических и фундаментальных ценностей, утонченного вкуса, высочайшего качества и безопасности.
Эмилия Беньямин, урожденная Симсоне, была латышской журналисткой, издателем, меценатом в сфере культуры, общественным деятелем, первой скрипкой в светском обществе. Она появилась на свет в 1881 году в семье железнодорожника Андриса и прачки Эде, переехавших в Ригу из Кокнесе. У Эмилии было две сестры Туснелда (Мина) и Анния, ставшие впоследствии актрисами. Чтобы помочь своему отцу содержать большую семью, мать работала экспедитором в разных газетных издательствах.

Эмилия буквально выросла среди газет и читать научилась по печатным полосам. После окончания торгового училища она начала работать рекламным агентом в Rigaer Tageblatt. Там жизнерадостная и предприимчивая девушка познала техническую сторону журналистики, познакомилась с закулисьем культуры и завела полезные знакомства, которые впоследствии пригодились при написании публикаций о латвийском театре.

В 25 лет Эмилия вышла замуж за не особо успешного, но очень привлекательного певца и актера Эрнестса Элкса-Элкснитиса. Браку не суждено было продлиться долго – через три года пути супругов разошлись. Практически в это же время она познакомилась со своим будущим мужем, тогда еще состоявшим в браке, отцом пятерых детей Антоном Беньямином, который приехал в Ригу из небольшого городка, чтобы работать репортером и редактором.
В 1911 году они объединили свои знания и навыки, чтобы основать газету Jaunākās Ziņas, которая очень скоро стала самым популярным изданием своего времени. В 1924 году к печатной продукции Беньяминов присоединился взлелеянный Эмилией журнал Atpūta. До того в 1917 году Эмилия успела осуществить еще одну свою страстную мечту – открыть магазин канцелярских товаров, который на тот момент стал крупнейшим торговым местом письменными принадлежностями в Риге.

Профессиональные знания обоих, рекламные навыки и умелое ведение хозяйства Эмилией (в коммерческой школе она изучала бухгалтерский учет) в сочетании с бережливостью и рассудительностью Антона сделало их миллионерами. «Про их богатство ходили легенды. В их доме – на улице Кришьяня Барона, напротив Верманского сада – который Эмилия называла своим замком, гостили выдающиеся деятели культуры, художники, известные политики, в том числе Карлис Скалбе, Янис Яунсудрабиньш, Рудольфс Блауманис, Андрейс Упитс, Карлис Улманис, Адольфс Кактиньш, Марис Ветра и другие», – писал впоследствии депортированный искусствовед Юрис Силениекс.

Издатели и редакторы журнала "Atpūta". Сидят Антонс Беньяминьш и Эмилия Беньяминя. Стоят (слева): Юлийс Лацис, Янис Карклиньш, Эрнестс Арнис, Альбертс Пранде. Свободная Латвия: Совместная «Londonas avīze» и «Latvija», № 8 (09.02.2005.) Фотография из журнала "Atpūta": Лигита Иевиня
«Самое большое и дорогое помещение – салон. Ванная комната с фарфоровой ванной на серебряных гнутых ножках от пола до потолка отделана белым мрамором с розовыми прожилками. Зеркала в мраморных рамах. В Риге уже можно отыскать и более красивую ванную, но то впечатление – не превзойти. Самой дорогой вещью во всем доме Беньяминов, за которую было отдано много денег, стал огромный гобелен, достигающий трех метров в ширину, и высотой до потолка. Это купленный в Париже оригинал», – писала Вита Коде в газете «Cīņa» за 16 октября 1990 года.
Фото: "Latviete", № 11 (01.11.1935.)
Позже к роскошному замку на улице Барона – фамильному дому торговцев рода Пфаб, который народ тут же окрестил Домом Беньямина, присоединились летняя вилла в Майори - в то время она считалась самым современным зданием в Балтии. Была еще не дожившая до наших дней усадьба Валдекю, которая за короткое время превратилась в выдающееся хозяйство. «Конечно, образ жизни Беньяминов дополняли роскошные автомобили, заграничные поездки, изысканные курорты, пластические операции для госпожи в лучших зарубежных клиниках. А также купленные в Париже наряды – из «последних писков моды», - писала Вита Коде.

В 1940 году Эмилия стала жертвой коммунистического террора – все ее имущество было национализировано, а ее саму депортировали в Сибирь. «В начале массовых репрессий, в ночь с 13 на 14 июня 1941 года, она была арестована. Как она была в длинном черном бальном платье, с элегантной черной сумочкой под мышкой, в роскошных туфлях на каблуках - так ее и затолкнули в общий вагон для ссылки в Соликамск. По свидетельствам очевидцев, 60-летняя Эмилия Беньямин выглядела моложе своих лет, одеждой и поведением она сильно контрастировала с остальными сорока женщинами, лежащими на нарах вагона», – писала Вита Коде.

Мемориал Эмилии Беньямин находится в Риге, на Втором лесном кладбище.
Интеллектуальная элегантность
Под вдохновением от личности Эмилии Беньямин и духа ее времени, в Юрмале, на проспекте Дзинтару 21, возведена Villa Milia, которую создала компания-девелопер «R.evolution» совместно с архитектором Зане Тетере-Шулце (бюро архитектуры и дизайна интерьеров «Open AD»).

По словам Тетере-Шулце, чья бабушка из рода Беньяминов, новый дом никоим образом не стал копией или имитацией резиденции Эмилии Беньямины в Майори – это современная вилла, в которой такими же актуальными, как и во времена королевы прессы средствами выражения – классическими пропорциями, симметрией, ритмом, монументальностью и материальностью – создан эффект стабильности и гармонии, что особенно важно для людей, не желающих искать компромисс между эстетическим удовольствием и качеством, современностью и безопасностью.

Главные ценности виллы – качество и натуральные материалы, которые используются как во внешней отделке, так и в интерьере. В оформлении территории и фасада дома преобладает светлый гранит песочного цвета в сочетании с высококачественным стеклом, которое задействовано в перилах, витражах и элементах стеклокерамики. В отделке стен и полов внутренних помещений использовался серый пористый травертин, который создает непривычное ощущение и рождает ассоциации с близлежащим морем, а двери Moderum вырезаны из специально подобранной древесины палдао – каждая створка уникальна своим природным узором.
Место для отдыха на территории Villa Milia
Качество и гармоничная атмосфера также отражены в наружном ландшафте, оформленном с учетом общего архитектурного контекста, из которого можно особо выделить центральную ось, ведущую в вестибюль. «Это был интересный вызов – «поймать» нужный размер, чтобы, заглянув в первые ворота, мы увидели и большую арку, и монументальную дверь из натурального дерева. Это игра с планами, чтобы создать симметричную композицию, включающую в себя родственную юрмальскому пейзажу горную сосну – бонсай и бассейн с проточной водой, задающий свою особую мелодию у входной двери», – поясняет архитектор.

На открытой территории виллы есть со вкусом оформленная детская площадка, которая органично вписывается в общий ландшафт Villa Milia, и создает целостное, но в то же время очень функциональное пространство для развлечений и отдыха – горки, поверхности для ползания и качели для детей. Для родителей рядом обустроена мягкая мебельная группа для отдыха.

Жители Villa Milia получают деликатное и индивидуальное обслуживание, которое отражено в благоустройстве и управлении. Жильцы первого этажа имеют возможность создать свой собственный сад-террасу. На территории виллы также организовано отдельное место для отдыха с газовым камином, оборудованной кухней, грилем и шкафчиками для хранения принадлежностей, где все жители виллы могу проводить свободное время. В свою очередь, в холле виллы, поделенном на четыре приватных сектора, можно принимать гостей, наслаждаться чашкой чая, смаковать коньяк или изучать литературу с общей книжной полки, специально созданной в сотрудничестве с книжным магазином «Mr Page». Изысканный интерьер холла создала команда дизайнеров «Open AD».

Особую атмосферу дома создают тщательно продуманные и уникальные детали – в холле стоит пишущая машинка начала прошлого века, что символически перекликается с профессиональной деятельностью Эмилии Беньямины. В мебель общих помещений встроены источники ароматов, в фоновом режиме звучит ненавязчивая музыка, а разные источники света задают атмосферную игру, которая задействует все органы чувств. Человек в Villa Milia чувствует себя уникальным и оцененным от А до Я, о нем также заботится консьерж, который отвечает не только за безопасность жителей дома, но и за комфорт.
Фасад и парадный вход Villa Milia, места для отдыха, интерьер холла
Я человек, который «ныряет глубоко», углубляясь в детали. Считаю, что детали в архитектуре очень важны, потому что дом – это не только форма, но и содержание, и ощущения. «R.evolution» создает масштабные проекты – здания с чувством принадлежности и углубленности в историю, потому что дом – это не просто безликая жилплощадь. Очень редко проект выполняется с той же мощью, что и задумывалось изначально. R.evolution умеет правильно расставить финансовые акценты, что позволяет осуществить задуманную концепцию до мельчайших нюансов. На мой взгляд, архитектура должна показывать опыт и эмоции, и этого можно достичь с помощью концепции, истории и нюансов.
Зане Тетере-Шулце, архитектор
В отличие от привычных новостроек Юрмалы, у Villa Milia всего три этажа. Поэтому высота потолков на первых двух этажах – 3,5 метра, а на третьем – 3,8 метра. Изначальный проект предусматривает обустройство 15 квартир, но владельцы могут воспользоваться возможностью объединить квартиры, внеся изменения в планировку. Преимущество квартир на первом этаже – возможность использовать прилегающую территорию от 50 до 150 квадратных метров, а преимущество квартир верхнего этажа – терраса на крыше, которая позволяет расслабиться на природе, не выходя из дома.
В отличие от привычных новостроек Юрмалы, у Villa Milia всего три этажа. Поэтому высота потолков на первых двух этажах – 3,5 метра, а на третьем – 3,8 метра. Изначальный проект предусматривает обустройство 15 квартир, но владельцы могут воспользоваться возможностью объединить квартиры, внеся изменения в планировку. Преимущество квартир на первом этаже – возможность использовать прилегающую территорию от 50 до 150 квадратных метров, а преимущество квартир верхнего этажа – терраса на крыше, которая позволяет расслабиться на природе, не выходя из дома.
В рамках проекта "Город эмоций и ощущений" мы вместе с R. evolution, архитекторами и дизайнерами изучим самые разные проекты: ближе познакомимся с необычным "Домом парящих деревьев" (HOFT); проектом Lofts&Rosegold, который создан, чтобы воплотить в жизнь философию "хюгге"; с историей шахматной легенды Михаила Таля и Tal Residence. Мы узнаем о тех, кто идет своим путем и выбирает для жизни Philosophers Residence, а также расскажем, почему Villa Milia – глубоко личный проект. Интересные истории пробуждают чувства – давайте исследовать их вместе!
В начало
Над проектом "Город эмоций и ощущений" работали: содержание – Кристине Мелне и Сабине Кошелева, фото – Карлис Дамбранс и пресс-фото, предоставленные R.Evolution, дизайн – Наталия Шиндикова, Оскарс Дрегис, разработка – Улдис Олекшс, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Марта Цируле, эксперт по медиакоммуникациям – Илона Тесъюле-Линмейере.

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