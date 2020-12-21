Инфодемия
Инфекция без вакцины. Фейки и теории заговоров вокруг Covid-19 в Латвии
Катрина Жукова
Фейк-новости, подобно Covid-19, так или иначе коснулись каждого жителя Земли. Однако против них – в отличие от коронавируса — вакцины пока нет. И именно дезинформация, связанная с Covid-19, является одним из факторов распространения вируса.
Covid-19 – это не только пандемия, это еще и кризис коммуникации, заявил в начале декабря президент Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр. Страны по всему миру столкнулись не только с самим вирусом и его последствиями, но и с другими проблемами – например, дезинформацией и инфодемией, которые тоже унесли жизни людей. Унесла ли дезинформация жизни людей в Латвии? Скорее всего.
В условиях пандемии Covid-19 появилось множество теорий заговора, которые, в основном, распространяются в интернете. Не прошла эта зараза и мимо латвийского инфопространства.
В условиях пандемии Covid-19 появилось множество теорий заговора, которые, в основном, распространяются в интернете. Не прошла эта зараза и мимо латвийского инфопространства.
Онлайн-рыцари
Постоянное присутствие в различных соцсетях, ежедневная коммуникация (нередко – несколько постов в день), ссылки на неидентифицированных свидетелей, которые предлагают альтернативный взгляд на Covid-19 – примерно так выглядит деятельность популярных латвийских ковид-диссидентов. Для того, чтобы добиться максимального охвата, сторонники альтернативных теорий репостят публикации друг друга, а риски они диверсифицируют при помощи присутствия на разных платформах.
Яркий пример — депутат 13-го Сейма Алдис Гобземс, который использует яркую и регулярную полемику вокруг Covid-19 для увеличения политического капитала. С момента начала пандемии он остро критикует как само правительство Латвии, так и способы, которые страна применяет для борьбы с Covid-19. Он обращается к своим сторонникам на платформах Twitter, Facebook, Telegram, а также использует популярный среди крайне правых Parler.
Гобземс знакомит подписчиков со своим, по его собственному выражению, "альтернативным взглядом на происходящее" несколько раз в день. Он ссылается на людей, с которыми он лично знаком, но их имена политик не называет. Среди источников – "лично знакомый мне мужчина", "мой друг, отец четверых детей", "один известный в обществе человек", "друзья семьи, связанные с медициной", а также публикует полученные письма.
Политик распространяет один из самых популярных мифов, согласно которому статистика Covid-19 искусственно завышена. Летом Гобземс опубликовал разговор между "государственным должностным лицом" и "известным ему человеком", в ходе которого чиновник рассказывал о некоей женщине, у которой семейный врач спросил: можно ли указать, что ее мать умерла от Covid-19. Участники разговора предполагали, что семейные врачи получают доплату за приписанные умершим диагнозы.
Не прошло и двух недель, как Гобземс опубликовал еще одну запись разговора с "сотрудником скорой помощи". На записи два человека обсуждали то, что "ковидистов хоронят бесплатно". То есть если человек умер от Covid-19, то близким не нужно покрывать расходы на похороны.
После этого Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) призвала население не поддаваться на провокации и не верить слухам. NMPD утверждает, что нет никаких доказательств связи участников разговора со скорой. "Причину смерти выдумать нельзя", – отмечает служба. В Министерстве благосостояния порталу Delfi также сообщили, что у этой информации нет оснований, а люди, которые ее распространяют, просто лгут. Пособие по похоронам в Латвии есть. На него могут претендовать и те, чьи родственники умерли от Covid-19, но никакого специального пособия в связи с Covid-19 не существует, отмечает министерство.
Яркий пример — депутат 13-го Сейма Алдис Гобземс, который использует яркую и регулярную полемику вокруг Covid-19 для увеличения политического капитала. С момента начала пандемии он остро критикует как само правительство Латвии, так и способы, которые страна применяет для борьбы с Covid-19. Он обращается к своим сторонникам на платформах Twitter, Facebook, Telegram, а также использует популярный среди крайне правых Parler.
Гобземс знакомит подписчиков со своим, по его собственному выражению, "альтернативным взглядом на происходящее" несколько раз в день. Он ссылается на людей, с которыми он лично знаком, но их имена политик не называет. Среди источников – "лично знакомый мне мужчина", "мой друг, отец четверых детей", "один известный в обществе человек", "друзья семьи, связанные с медициной", а также публикует полученные письма.
Политик распространяет один из самых популярных мифов, согласно которому статистика Covid-19 искусственно завышена. Летом Гобземс опубликовал разговор между "государственным должностным лицом" и "известным ему человеком", в ходе которого чиновник рассказывал о некоей женщине, у которой семейный врач спросил: можно ли указать, что ее мать умерла от Covid-19. Участники разговора предполагали, что семейные врачи получают доплату за приписанные умершим диагнозы.
Не прошло и двух недель, как Гобземс опубликовал еще одну запись разговора с "сотрудником скорой помощи". На записи два человека обсуждали то, что "ковидистов хоронят бесплатно". То есть если человек умер от Covid-19, то близким не нужно покрывать расходы на похороны.
После этого Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) призвала население не поддаваться на провокации и не верить слухам. NMPD утверждает, что нет никаких доказательств связи участников разговора со скорой. "Причину смерти выдумать нельзя", – отмечает служба. В Министерстве благосостояния порталу Delfi также сообщили, что у этой информации нет оснований, а люди, которые ее распространяют, просто лгут. Пособие по похоронам в Латвии есть. На него могут претендовать и те, чьи родственники умерли от Covid-19, но никакого специального пособия в связи с Covid-19 не существует, отмечает министерство.
Пять шагов, как распознать фейк
СМИ. Проверьте, кто публикует информацию. Можно ли доверять этому медиа? Нет ли у него домена, имитирующего другое латвийское СМИ? Указаны ли контакты и список сотрудников редакции? Указан ли автор публикации?
Заголовок. Эмоциональный, сенсационный заголовок, в котором есть преувеличения — сигнал тревоги.
Источники. На какие источники ссылается автор? Проверьте новость в других источниках.
Содержание. Какие фото и видеоматериалы использованы в публикации? Есть ли ссылки на источники? Не вызывает ли подозрений верстка текста, грамматика и знаки препинания?
Дата и время. Проверьте, указано ли время и дата публикации? Соответствует ли оно содержанию публикации?
Заголовок. Эмоциональный, сенсационный заголовок, в котором есть преувеличения — сигнал тревоги.
Источники. На какие источники ссылается автор? Проверьте новость в других источниках.
Содержание. Какие фото и видеоматериалы использованы в публикации? Есть ли ссылки на источники? Не вызывает ли подозрений верстка текста, грамматика и знаки препинания?
Дата и время. Проверьте, указано ли время и дата публикации? Соответствует ли оно содержанию публикации?
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Некоторые неправильно понимают постулат нашего государства о свободе слова. Они не понимают, что свобода слова – это не безнаказанность
Популярностью в соцсетях пользуется и основатель Memory Water Янис Плявиньш. Свою правду он распространяет не только через соцсети, но и при помощи сайта mainampasauli.news (его содержит общество Veselību visiem). Руководит обществом и владеет Memory Water Татьяна Плявиня, свидетельствует информация Lursoft.
Плявиньш в общении с подписчиками опирается на глобальные теории заговора – например, о дьявольской империи вакцин Билла Гейтса. Предприниматель утверждает, что Covid-19 лишь прикрытие для установления глобальной диктатуры. В своих публикациях он часто ссылается на недавно основанный Всемирный свободный альянс, который утверждает, что вакцина это инструмент уменьшения населения планеты. В своих каналах Плявиньш публикует заявления Гобземса, а также контент, созданный еще одним товарищем по борьбе – Андрисом Циекурсом.
Циекурс набрал популярность благодаря фейсбук-сообществу Gaismas tīmeklis, выступающему против 5G. Впрочем, он активен и на своем личном профиле. Циекурс связан с сайтом brivibasplatforma.lv, а также телеграм-каналом "Brīvu cilvēku padome". Без сюрпризов: brivibasplatforma.lv перепечатывает новости mainampasauli.news.
Среди самых заметных интернет-активистов выделяется и священник общины Kristus pasaulei Марцис Енцитис, который тоже вещает на различных платформах. Недавно он запустил серию статей "Noskaidrosim patiesību!" ("Выясним правду!"), в которой часть публикаций основана на заявлениях неизвестных свидетелей. Например, в статье "Aculiecinieki: Vai var ticēt statistikai par saslimušajiem ar Covid-19?" ("Очевидцы: Можно ли верить статистике по поводу заболевших Covid-19") он ссылается на Юдите, Лауру и Элину, которые делятся собственным опытом или историями родственников.
"Я знаю как минимум четыре случая, когда подавалась заявка на тест, потом по каким-то причинам на место сдачи анализов прийти не удавалось, но на следующий день приходил положительный ответ", – приводятся в статье слова некоей Дианы. Это заставляет священника задуматься: "И действительно, как такая статистика возможна? Кто-то заботится о том, чтобы раздуть статистику заболеваемости ковидом".
Председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня заявила Delfi, что ввести результат пациенту, который не был на обследовании, невозможно. Система автоматизирована и привязана к персональному коду.
"Нельзя исключать случаи, что персональный код был введен неправильно. Например, сотрудник ошибся в одной цифре, и система на основании персонального кода добавила к результатам имя и фамилию другого человека. Такие случаи исключить на 100% нельзя, – говорит Лапиня – Весной, когда полная система управления анализами на Covid-19 еще не была введена, такое произошло. Сотрудники быстро отреагировали и связались с пациентом". Больше таких инцидентов не было.
Гобземс, Плявиньш, Циекурс и Енцитис призывали людей собраться 12 декабря и прекратить "эмоциональный и экономический геноцид против народа", а также "отменить все ограничения и принудительную вакцинацию". Официальную заявку на проведение мероприятия подал Клуб защиты окружающей среды (VAK), но активнее всего о нем информировал сайт mainampasauli.news. Там же собирали пожертвования. Представители клуба дистанцировались от председателя Арвида Улме, заявив, что тот подал заявку, не обсудив и не согласовав это.
Плявиньш в общении с подписчиками опирается на глобальные теории заговора – например, о дьявольской империи вакцин Билла Гейтса. Предприниматель утверждает, что Covid-19 лишь прикрытие для установления глобальной диктатуры. В своих публикациях он часто ссылается на недавно основанный Всемирный свободный альянс, который утверждает, что вакцина это инструмент уменьшения населения планеты. В своих каналах Плявиньш публикует заявления Гобземса, а также контент, созданный еще одним товарищем по борьбе – Андрисом Циекурсом.
Циекурс набрал популярность благодаря фейсбук-сообществу Gaismas tīmeklis, выступающему против 5G. Впрочем, он активен и на своем личном профиле. Циекурс связан с сайтом brivibasplatforma.lv, а также телеграм-каналом "Brīvu cilvēku padome". Без сюрпризов: brivibasplatforma.lv перепечатывает новости mainampasauli.news.
Среди самых заметных интернет-активистов выделяется и священник общины Kristus pasaulei Марцис Енцитис, который тоже вещает на различных платформах. Недавно он запустил серию статей "Noskaidrosim patiesību!" ("Выясним правду!"), в которой часть публикаций основана на заявлениях неизвестных свидетелей. Например, в статье "Aculiecinieki: Vai var ticēt statistikai par saslimušajiem ar Covid-19?" ("Очевидцы: Можно ли верить статистике по поводу заболевших Covid-19") он ссылается на Юдите, Лауру и Элину, которые делятся собственным опытом или историями родственников.
"Я знаю как минимум четыре случая, когда подавалась заявка на тест, потом по каким-то причинам на место сдачи анализов прийти не удавалось, но на следующий день приходил положительный ответ", – приводятся в статье слова некоей Дианы. Это заставляет священника задуматься: "И действительно, как такая статистика возможна? Кто-то заботится о том, чтобы раздуть статистику заболеваемости ковидом".
Председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня заявила Delfi, что ввести результат пациенту, который не был на обследовании, невозможно. Система автоматизирована и привязана к персональному коду.
"Нельзя исключать случаи, что персональный код был введен неправильно. Например, сотрудник ошибся в одной цифре, и система на основании персонального кода добавила к результатам имя и фамилию другого человека. Такие случаи исключить на 100% нельзя, – говорит Лапиня – Весной, когда полная система управления анализами на Covid-19 еще не была введена, такое произошло. Сотрудники быстро отреагировали и связались с пациентом". Больше таких инцидентов не было.
Гобземс, Плявиньш, Циекурс и Енцитис призывали людей собраться 12 декабря и прекратить "эмоциональный и экономический геноцид против народа", а также "отменить все ограничения и принудительную вакцинацию". Официальную заявку на проведение мероприятия подал Клуб защиты окружающей среды (VAK), но активнее всего о нем информировал сайт mainampasauli.news. Там же собирали пожертвования. Представители клуба дистанцировались от председателя Арвида Улме, заявив, что тот подал заявку, не обсудив и не согласовав это.
Самые популярные фейки
Государственное агентство лекарств отмечает, что прививки будут добровольными. Однако могут быть случаи, когда вакцина станет обязательной: например, перед очень сложными операциями (пересадка сердца и т.д.).
Ввести результат пациенту, который не был на обследовании, невозможно. Система автоматизирована и привязана к персональному коду, отмечает Centrālā laboratorija.
Министерство благосостояния и Государственное агентство социального страхования не предоставляют никакой информации о пособиях на похороны для умерших от Covid-19. На пособия по похоронам в общем порядке могут претендовать и те, чьи родственники умерли от Covid-19. Но никакого специального пособия нет, отмечает Минблаг.
Европейское агентство лекарств ведет тестирование вакцины против Covid-19 по таким же строгим требованиям к качеству, безопасности и эффективности, как и к другим лекарствам и вакцинам. Агентство получило несколько заявок на утверждение вакцин на всей территории ЕС. Несмотря на короткий срок, вакцины прошли клинические испытания.
Главный специалист по инфектологии Министерства здравоохранения Уга Думпис отмечает: смертность от гриппа значительно ниже. В сравнении с гриппом Covid-19 более опасная для жизни болезнь.
12.12: дата раскола
Поначалу казалось, что дезинформаторы выступают единым фронтом, но незадолго до запланированной на 12 декабря акции между перечисленными выше активистами и организацией Tautas varas fronte возникли разногласия. Самый заметный представитель Tautas varas fronte – Валентин Еремеев.
Заявку на проведение пикета на Набережной 11 ноября 12 декабря официально подал VAK. Однако, судя по активности в соцсетях, главными действующими лицами были сторонники Плявиньша, Енцитиса и Циекурса.
Tautas varas fronte, между тем, дистанцировался от мероприятия 12 декабря. "Фронт" призывал прийти на "народное собрание" 20 декабря. Его цель – "информировать народ о государственном фашизме и ковид-диктатуре". Tautas varas fronte обвинял организаторов акции 12 декабря в связях с оппозиционными партиями. Гобземс же назвал Еремеева "фейковым оппозиционером, цель которого – маргинализировать усилия оппозиции".
Телеграм-канал Brīvo cilvēku padome обвинял Еремеева в том, что он является членом правления SIA Organic Retail (единственная владелица — Кристина Еремеева), которое продает через свой интернет-магазин многоразовые маски для лица.
Тем не менее, интернет-активисты распространяли публикации Tautas varas fronte. Например, интервью Еремеева с помощником врача Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS) фельдшером Мариной Корнатовской опубликовали и mainampasauli.news Плявиньша, и brivibasplatforma.lv Циекурса, а священник Енцитис выложил видео в своих соцсетях.
Фельдшер Марина в разговоре с Еремеевым воспроизвела почти все самые популярные теории заговора: вирус выдуман, статистика искусственно завышена, над больными Covid-19 проводят эксперименты, а если умершему человеку приписывают Covid-19 в качестве причины смерти, то выдается пособие. Ранее в другой аудиозаписи Марина утверждала, что на Кипсале уже строят больницу для пациентов с Covid-19, а вакцины от вируса смертельно опасны.
RAKUS полностью опровергает заявления фельдшера, утверждая, что в них содержится ложная и лживая информация о работе медиков и лечении пациентов с Covid-19. Видео, как заявил Еремеев, было удалено из соцсетей. Больница обратилась в полицию с просьбой оценить слова Марины. Вскоре после этого и Еремеев, и Марина были задержаны.
Следует отметить, что в отличие от своих единомышленников Еремеев использует людей, которых можно идентифицировать – причем, они представляют систему здравоохранения. Марина не единственный представитель "Гайльэзерса", который принимал участие в беседах с Еремеевым: он также брал интервью у медсестры RAKUS Арты.
Заявку на проведение пикета на Набережной 11 ноября 12 декабря официально подал VAK. Однако, судя по активности в соцсетях, главными действующими лицами были сторонники Плявиньша, Енцитиса и Циекурса.
Tautas varas fronte, между тем, дистанцировался от мероприятия 12 декабря. "Фронт" призывал прийти на "народное собрание" 20 декабря. Его цель – "информировать народ о государственном фашизме и ковид-диктатуре". Tautas varas fronte обвинял организаторов акции 12 декабря в связях с оппозиционными партиями. Гобземс же назвал Еремеева "фейковым оппозиционером, цель которого – маргинализировать усилия оппозиции".
Телеграм-канал Brīvo cilvēku padome обвинял Еремеева в том, что он является членом правления SIA Organic Retail (единственная владелица — Кристина Еремеева), которое продает через свой интернет-магазин многоразовые маски для лица.
Тем не менее, интернет-активисты распространяли публикации Tautas varas fronte. Например, интервью Еремеева с помощником врача Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS) фельдшером Мариной Корнатовской опубликовали и mainampasauli.news Плявиньша, и brivibasplatforma.lv Циекурса, а священник Енцитис выложил видео в своих соцсетях.
Фельдшер Марина в разговоре с Еремеевым воспроизвела почти все самые популярные теории заговора: вирус выдуман, статистика искусственно завышена, над больными Covid-19 проводят эксперименты, а если умершему человеку приписывают Covid-19 в качестве причины смерти, то выдается пособие. Ранее в другой аудиозаписи Марина утверждала, что на Кипсале уже строят больницу для пациентов с Covid-19, а вакцины от вируса смертельно опасны.
RAKUS полностью опровергает заявления фельдшера, утверждая, что в них содержится ложная и лживая информация о работе медиков и лечении пациентов с Covid-19. Видео, как заявил Еремеев, было удалено из соцсетей. Больница обратилась в полицию с просьбой оценить слова Марины. Вскоре после этого и Еремеев, и Марина были задержаны.
Следует отметить, что в отличие от своих единомышленников Еремеев использует людей, которых можно идентифицировать – причем, они представляют систему здравоохранения. Марина не единственный представитель "Гайльэзерса", который принимал участие в беседах с Еремеевым: он также брал интервью у медсестры RAKUS Арты.
Мартиньш Причинс. Foto: Delfi
Мартиньш Причинс
лектор Латвийского университета
лектор Латвийского университета
"Фейк-новости распространяются по разным причинам. Те, кто делает это осознанно, стараются что-то получить взамен: прибыль, рекламу своих товаров или позже конвертировать полученную узнаваемость на выборах.
У расцвета фейковых новостей в Латвии есть несколько причин. Они массово распространяются в группах на Facebook и на других платформах, и эти сети развивались именно в последние годы. Если весной конспирологические теории не слишком отличались от того, что публиковалось на других языках (и это можно связать с глобализацией), то теперь они стали более локализованными, связанными с социально-экономической и политической ситуацией, которая более понятна для местной аудитории.
Важным фактором является и низкий уровень доверия к политикам, организациям и должностным лицам. В 2019 году, по данным "Евробарометра", Сейму доверяли всего 19% жителей Латвии, правительству – 28%, госуправлению = 32%, а политическим партиям – всего 6%. Коммуникация с обществом идет, в основном, только в предвыборный период. Большая часть общества в повседневной жизни не интересуется политикой или наукой, поэтому информация поступает к ним от знакомых или, скорее всего, из соцсетей или СМИ на уровне заголовков. Здесь важную роль играет медиа-грамотность и привычки потребления СМИ в обществе. Каждому, кто сталкивается с какой-то сенсационной информацией, стоило бы ответить на два вопроса: откуда эта информация получена и в чем реальная цель того, кто ее распространяет?
Популярность Алдиса Гобземса в соцсетях не должна никого удивлять. Так же как и Артусс Кайминьш, он перед и после выборов 2014 года в Сейм делился со своими подписчиками "политическим закулисьем" и собственной интерпретацией политических событий. Поскольку он в оппозиции, логично, что его позиция не совпадает с позицией правительства. Кроме него ни один политик национального уровня не строит такую тесную коммуникацию с обществом. Нужно также помнить, что в каждых следующих выборах принимает участие все меньше избирателей. Попытки общаться с обществом в последние недели, в принципе, правильные, но не всегда удачные – в том числе и благодаря путанице и оговоркам. Для части населения руководство государства выглядит как незнакомцы, которые случайно заглянули на вечеринку: все перевернули и сказали что-то смешное.
Формирование группировок по принципу "мы – они", как мне кажется, произошло еще и потому, что эти люди стали объектом насмешек в социальных СМИ. Это усилило размежевание и подогрело эмоции. Внешний враг способен укрепить эти группы. Эмоциональные месседжи в негативном контексте – неотъемлемая часть социальных сетей, и в долгосрочной перспективе они утомляют пользователей и могут привести к их радикализации. Эмоциональность можно заметить и в коммуникации публично известных персон. Каждому стоило бы рационально оценить свою коммуникацию и подумать, что и почему он публикует в соцсетях.
Госструктуры и должностные лица должны реагировать на фейки без промедления: выступать с конкретными контраргументами и фактами, а не молчать и избегать коммуникации. Каждый час промедления усиливает веру в фальшивку. В последние недели многое в этой сфере стало лучше, но нужно признать, что это можно и нужно было делать гораздо раньше и лучше. Кроме того, на государственном уровне нужна единая стратегическая коммуникация и способность быстро реагировать, поскольку вызовы в информационной среде могут быть не только внутренними, но и внешними.
У расцвета фейковых новостей в Латвии есть несколько причин. Они массово распространяются в группах на Facebook и на других платформах, и эти сети развивались именно в последние годы. Если весной конспирологические теории не слишком отличались от того, что публиковалось на других языках (и это можно связать с глобализацией), то теперь они стали более локализованными, связанными с социально-экономической и политической ситуацией, которая более понятна для местной аудитории.
Важным фактором является и низкий уровень доверия к политикам, организациям и должностным лицам. В 2019 году, по данным "Евробарометра", Сейму доверяли всего 19% жителей Латвии, правительству – 28%, госуправлению = 32%, а политическим партиям – всего 6%. Коммуникация с обществом идет, в основном, только в предвыборный период. Большая часть общества в повседневной жизни не интересуется политикой или наукой, поэтому информация поступает к ним от знакомых или, скорее всего, из соцсетей или СМИ на уровне заголовков. Здесь важную роль играет медиа-грамотность и привычки потребления СМИ в обществе. Каждому, кто сталкивается с какой-то сенсационной информацией, стоило бы ответить на два вопроса: откуда эта информация получена и в чем реальная цель того, кто ее распространяет?
Популярность Алдиса Гобземса в соцсетях не должна никого удивлять. Так же как и Артусс Кайминьш, он перед и после выборов 2014 года в Сейм делился со своими подписчиками "политическим закулисьем" и собственной интерпретацией политических событий. Поскольку он в оппозиции, логично, что его позиция не совпадает с позицией правительства. Кроме него ни один политик национального уровня не строит такую тесную коммуникацию с обществом. Нужно также помнить, что в каждых следующих выборах принимает участие все меньше избирателей. Попытки общаться с обществом в последние недели, в принципе, правильные, но не всегда удачные – в том числе и благодаря путанице и оговоркам. Для части населения руководство государства выглядит как незнакомцы, которые случайно заглянули на вечеринку: все перевернули и сказали что-то смешное.
Формирование группировок по принципу "мы – они", как мне кажется, произошло еще и потому, что эти люди стали объектом насмешек в социальных СМИ. Это усилило размежевание и подогрело эмоции. Внешний враг способен укрепить эти группы. Эмоциональные месседжи в негативном контексте – неотъемлемая часть социальных сетей, и в долгосрочной перспективе они утомляют пользователей и могут привести к их радикализации. Эмоциональность можно заметить и в коммуникации публично известных персон. Каждому стоило бы рационально оценить свою коммуникацию и подумать, что и почему он публикует в соцсетях.
Госструктуры и должностные лица должны реагировать на фейки без промедления: выступать с конкретными контраргументами и фактами, а не молчать и избегать коммуникации. Каждый час промедления усиливает веру в фальшивку. В последние недели многое в этой сфере стало лучше, но нужно признать, что это можно и нужно было делать гораздо раньше и лучше. Кроме того, на государственном уровне нужна единая стратегическая коммуникация и способность быстро реагировать, поскольку вызовы в информационной среде могут быть не только внутренними, но и внешними.
В рамках работы над серией статей "Инфодемия 2020" прошла видеодискуссия "Covid-19 и дезинформация в Латвии. Проблема ли это?"
Фото: DELFI
Рамки закона
И Служба госбезопасности Латвии, и Госполиция, и Министерство внутренних дел подтверждают, что распространение фейк-новостей в стране во время пандемии Covid-19 выросло.
СГБ полагает, что такая информация распространяется по нескольким причинам. Часть пользователей соцсетей не распространяют фейк-новости, не оценивая критически их содержание и не осознавая, что их действия могут негативно повлиять на общественный порядок и безопасность. Однако отдельные лица, по оценке СГБ, занимаются этим намеренно и в своих интересах – например, чтобы увеличить количество сторонников и стать более узнаваемыми. В поле зрения службы попало несколько случаев призывов к насилию, основанных на ложной информации о Covid-19 и мерах по ограничению распространения инфекции.
МВД вместе с другими госструктурами наблюдает за распространением фейк-новостей с весны 2020 года. По словам парламентского секретаря МВД Сигне Боде, во время второй волны пандемии агрессия в виртуальной среде стала еще более выраженной.
Уже в феврале министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) заявил, что объявляет войну фейк-новостям. Он собрал рабочую группу для разработки закона, направленного на борьбу с дезинформацией. Группа, в которую вошли представители нескольких госструктур, разрабатывала соответствующие юридические рамки и готовила инструменты для борьбы с фейк-новостями, дезинформацией, пропагандой и языком ненависти в интернете.
СГБ полагает, что такая информация распространяется по нескольким причинам. Часть пользователей соцсетей не распространяют фейк-новости, не оценивая критически их содержание и не осознавая, что их действия могут негативно повлиять на общественный порядок и безопасность. Однако отдельные лица, по оценке СГБ, занимаются этим намеренно и в своих интересах – например, чтобы увеличить количество сторонников и стать более узнаваемыми. В поле зрения службы попало несколько случаев призывов к насилию, основанных на ложной информации о Covid-19 и мерах по ограничению распространения инфекции.
МВД вместе с другими госструктурами наблюдает за распространением фейк-новостей с весны 2020 года. По словам парламентского секретаря МВД Сигне Боде, во время второй волны пандемии агрессия в виртуальной среде стала еще более выраженной.
Уже в феврале министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) заявил, что объявляет войну фейк-новостям. Он собрал рабочую группу для разработки закона, направленного на борьбу с дезинформацией. Группа, в которую вошли представители нескольких госструктур, разрабатывала соответствующие юридические рамки и готовила инструменты для борьбы с фейк-новостями, дезинформацией, пропагандой и языком ненависти в интернете.
“
В виртуальном мире нужно вести себя точно так же, как вы делали бы это в реальной жизни. Законы в виртуальном мире работают точно так же, как и в физическом
Сам министр в тот момент отмечал, что действующие законы, возможно, следует дополнить. По итогам работы группы Гиргенс представил подготовленные парламентской фракцией KPV LV поправки к двум законам – "Об электронных СМИ" и "О прессе и других средствах массовой информации".
Министр предлагал расширить условия, при которых у Национального совета по электронным СМИ будет право аннулировать разрешение на вещание или ретрансляцию. В число таких условий должно войти распространение ложной, вводящей в заблуждение или искаженной информации. Кроме того, было предложено уточнить условия, при которых по предложению генпрокурора и после решения суда можно остановить работу средства массовой информации.
В Сейме по этому вопросу начались широкие дискуссии. Часть депутатов критически оценила предложения МВД, полагая, что они могут ограничивать свободу слова.
В латвийском законодательстве нет таких понятий, как "ложные новости" или "дезинформация", однако их распространение может нарушать требования других законов. Поэтому каждый такой случай нужно оценивать отдельно, отмечает СГБ. Начальник Отдела по борьбе с киберпреступлениями (ОБК) Управления по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрий Хоменко отмечает, что сам по себе феномен фейк-новостей еще нельзя трактовать как преступное деяние или нарушение. Однако госполиция расследует инциденты, которые, возможно, произошли в результате публикации фейковых новостей.
Министр предлагал расширить условия, при которых у Национального совета по электронным СМИ будет право аннулировать разрешение на вещание или ретрансляцию. В число таких условий должно войти распространение ложной, вводящей в заблуждение или искаженной информации. Кроме того, было предложено уточнить условия, при которых по предложению генпрокурора и после решения суда можно остановить работу средства массовой информации.
В Сейме по этому вопросу начались широкие дискуссии. Часть депутатов критически оценила предложения МВД, полагая, что они могут ограничивать свободу слова.
В латвийском законодательстве нет таких понятий, как "ложные новости" или "дезинформация", однако их распространение может нарушать требования других законов. Поэтому каждый такой случай нужно оценивать отдельно, отмечает СГБ. Начальник Отдела по борьбе с киберпреступлениями (ОБК) Управления по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрий Хоменко отмечает, что сам по себе феномен фейк-новостей еще нельзя трактовать как преступное деяние или нарушение. Однако госполиция расследует инциденты, которые, возможно, произошли в результате публикации фейковых новостей.
Тех, кто распространяет фейк-новости, можно призвать к ответственности, например, за хулиганство, если в результате их действий был нарушен общественный порядок или работа предприятий или организаций. Максимальное наказание, которое предусмотрено в этом случае – до двух лет тюрьмы. Именно по 231-й статье Уголовного закона ("хулиганство") были начаты уголовные процессы против политического активиста Валентина Еремеева, фельдшера Марины Корнатовский и "пионера фейк-новостей" Ника Эндзиньша.
Однако, по словам Хоменко, есть и другие статьи Уголовного закона, которые можно применить в подобных случаях. Это 145-я статья (незаконные действия с личными данными физических лиц), 157-я статья (клевета) и 200-я статья (разглашение конфиденциальной информации, не представляющей государственную тайну).
Но достаточно ли этого? Госполиция утверждает, что у нее есть уголовно-процессуальные инструменты для борьбы с фейк-новостями. Однако вопрос, нужно ли наказывать за фейк-новости, которые не создают уголовно-правовых последствий и не несут в себе состава преступления, нужно задавать не полиции, говорит Хоменко. Парламентский секретарь МВД отмечает, что сейчас регулирования в этой сфере достаточно. Однако если Сейм примет предложенные министром поправки, это будет большой поддержкой, идеальной ситуацией.
Уже сейчас тех, кто распространяет фейк-новости, можно привлечь к ответственности в рамках Уголовного закона и Закона об административных наказаниях.
Однако, по словам Хоменко, есть и другие статьи Уголовного закона, которые можно применить в подобных случаях. Это 145-я статья (незаконные действия с личными данными физических лиц), 157-я статья (клевета) и 200-я статья (разглашение конфиденциальной информации, не представляющей государственную тайну).
Но достаточно ли этого? Госполиция утверждает, что у нее есть уголовно-процессуальные инструменты для борьбы с фейк-новостями. Однако вопрос, нужно ли наказывать за фейк-новости, которые не создают уголовно-правовых последствий и не несут в себе состава преступления, нужно задавать не полиции, говорит Хоменко. Парламентский секретарь МВД отмечает, что сейчас регулирования в этой сфере достаточно. Однако если Сейм примет предложенные министром поправки, это будет большой поддержкой, идеальной ситуацией.
Уже сейчас тех, кто распространяет фейк-новости, можно привлечь к ответственности в рамках Уголовного закона и Закона об административных наказаниях.
Новые приоритеты
В эпоху, когда большая часть повседневной жизни перебралась в виртуальную среду, Госполиции тоже пришлось переориентировать свои ресурсы. Во время пандемии мониторинг в интернете и соцсетях был усилен.
Не нанесло ли это ущерб расследованию других преступлений? Хоменко отвечает отрицательно. Он напоминает, что вместе с ограничениями и преступники выбираются наружу еще реже, чем раньше. Преступность перебралась в виртуальную среду.
"Мы немного снизили мониторинг в других сферах, которые ранее были популярнее. Переориентировались на виртуальную среду: социальные сети, платформы обмена новостями, мессенджеры – в том числе, WhatsApp и Telegram. Мы следуем за потоком информации, который перешел на эти платформы", – говорит представитель Госполиции.
МВД тоже настроен оптимистично. "Сейчас полиция хорошо с этим справляется", – уверена Боле. Тем не менее преступный мир меняется, и полиция выступила с идеей создать Киберполицию. В бюджете средств на новую структуру не выделено, но Госполиция планирует найти финансирование во внутренних ресурсах.
Именно сейчас создание Киберполиции было бы очень актуальным. Боле уверена, что ее можно было бы создать на базе третьего отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями уже в ближайшее время.
Не нанесло ли это ущерб расследованию других преступлений? Хоменко отвечает отрицательно. Он напоминает, что вместе с ограничениями и преступники выбираются наружу еще реже, чем раньше. Преступность перебралась в виртуальную среду.
"Мы немного снизили мониторинг в других сферах, которые ранее были популярнее. Переориентировались на виртуальную среду: социальные сети, платформы обмена новостями, мессенджеры – в том числе, WhatsApp и Telegram. Мы следуем за потоком информации, который перешел на эти платформы", – говорит представитель Госполиции.
МВД тоже настроен оптимистично. "Сейчас полиция хорошо с этим справляется", – уверена Боле. Тем не менее преступный мир меняется, и полиция выступила с идеей создать Киберполицию. В бюджете средств на новую структуру не выделено, но Госполиция планирует найти финансирование во внутренних ресурсах.
Именно сейчас создание Киберполиции было бы очень актуальным. Боле уверена, что ее можно было бы создать на базе третьего отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями уже в ближайшее время.
Свобода слова это не вседозволенность
"К сожалению, поведение и уровень ответственности людей в соцсетях очень отличается от реальной жизни. Мы призываем всегда помнить, что виртуальный мир – это не необитаемый остров, – говорит Хоменко. – В виртуальном мире нужно вести себя точно так же, как вы делали бы это в реальной жизни. Законы в виртуальном мире работают точно так же, как и в физическом".
Хоменко полагает, что некоторым распространителям фейковых новостей кажется, что их действия ненаказуемы. "Некоторые неправильно понимают постулат нашего государства о свободе слова. Они не понимают, что свобода слова – это не безнаказанность. Они теряют самоконтроль, бдительность, и, к сожалению, не до конца понимают суть этого понятия. И позволяют себе вести себя так, как не принято в нашем обществе, – говорит он. Все, что опубликовано в интернет-среде, остается там навсегда. – Несложно отмотать таймлайн назад и посмотреть действия, которые совершались полгода или год назад".
В начале ноября в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, и этот фактор усиливает меру ответственности, говорит Боле. Хоменко добавляет, что в стране установлены эпидемиологические ограничения, которые необходимы для ограничения пандемии. Люди, которые умышленно занимаются дезинформацией общества и призывают не соблюдать ограничения, с точки зрения уголовного права являются разжигателями.
Они ищут и находят в соцсетях тех, на кого легко повлиять и кто верит в их теории заговора. Главная цель – настроить население на действия, которые нарушают эпидемиологические ограничения и другие нормативные акты, регулирующие общественный порядок и безопасность. Это создает угрозу для прав жителей на здравоохранение и безопасность, говорит Хоменко.
В начале ноября в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, и этот фактор усиливает меру ответственности, говорит Боле. Хоменко добавляет, что в стране установлены эпидемиологические ограничения, которые необходимы для ограничения пандемии. Люди, которые умышленно занимаются дезинформацией общества и призывают не соблюдать ограничения, с точки зрения уголовного права являются разжигателями.
Они ищут и находят в соцсетях тех, на кого легко повлиять и кто верит в их теории заговора. Главная цель – настроить население на действия, которые нарушают эпидемиологические ограничения и другие нормативные акты, регулирующие общественный порядок и безопасность. Это создает угрозу для прав жителей на здравоохранение и безопасность, говорит Хоменко.
В 2018 году полиция впервые применила меры против лиц, которые в интернете осознанно вводили общество в заблуждение, распространяя ложные новости. В тот момент стражи порядка пришли к выводу, что эта дезинформация была финансово мотивирована: организаторы зарабатывали на кликах.
С началом пандемии на смену финансовым интересам пришла классическая дезинформация, направленная на то, чтобы сформировать у части населения искаженное представление о ситуации. Мониторинг Госполиции свидетельствует, что количество людей, которые согласны или поддерживают теории заговора, выросло, утверждает Хоменко.
Только в декабре за распространение фейк-новостей были задержаны два человека. Хоменко полагает, что это вряд ли будут последние случаи задержаний. "Борьба с дезинформацией, проявляющейся в виде хулиганства, сейчас один из приоритетов нашего отдела. И мы после этих случаев усиливаем мониторинг", – признает он.
С началом пандемии на смену финансовым интересам пришла классическая дезинформация, направленная на то, чтобы сформировать у части населения искаженное представление о ситуации. Мониторинг Госполиции свидетельствует, что количество людей, которые согласны или поддерживают теории заговора, выросло, утверждает Хоменко.
Только в декабре за распространение фейк-новостей были задержаны два человека. Хоменко полагает, что это вряд ли будут последние случаи задержаний. "Борьба с дезинформацией, проявляющейся в виде хулиганства, сейчас один из приоритетов нашего отдела. И мы после этих случаев усиливаем мониторинг", – признает он.