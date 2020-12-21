Инфекция без вакцины. Фейки и теории заговоров вокруг Covid-19 в Латвии

Мартиньш Причинс

лектор Латвийского университета

"Фейк-новости распространяются по разным причинам. Те, кто делает это осознанно, стараются что-то получить взамен: прибыль, рекламу своих товаров или позже конвертировать полученную узнаваемость на выборах.



У расцвета фейковых новостей в Латвии есть несколько причин. Они массово распространяются в группах на Facebook и на других платформах, и эти сети развивались именно в последние годы. Если весной конспирологические теории не слишком отличались от того, что публиковалось на других языках (и это можно связать с глобализацией), то теперь они стали более локализованными, связанными с социально-экономической и политической ситуацией, которая более понятна для местной аудитории.



Важным фактором является и низкий уровень доверия к политикам, организациям и должностным лицам. В 2019 году, по данным "Евробарометра", Сейму доверяли всего 19% жителей Латвии, правительству – 28%, госуправлению = 32%, а политическим партиям – всего 6%. Коммуникация с обществом идет, в основном, только в предвыборный период. Большая часть общества в повседневной жизни не интересуется политикой или наукой, поэтому информация поступает к ним от знакомых или, скорее всего, из соцсетей или СМИ на уровне заголовков. Здесь важную роль играет медиа-грамотность и привычки потребления СМИ в обществе. Каждому, кто сталкивается с какой-то сенсационной информацией, стоило бы ответить на два вопроса: откуда эта информация получена и в чем реальная цель того, кто ее распространяет?



Популярность Алдиса Гобземса в соцсетях не должна никого удивлять. Так же как и Артусс Кайминьш, он перед и после выборов 2014 года в Сейм делился со своими подписчиками "политическим закулисьем" и собственной интерпретацией политических событий. Поскольку он в оппозиции, логично, что его позиция не совпадает с позицией правительства. Кроме него ни один политик национального уровня не строит такую тесную коммуникацию с обществом. Нужно также помнить, что в каждых следующих выборах принимает участие все меньше избирателей. Попытки общаться с обществом в последние недели, в принципе, правильные, но не всегда удачные – в том числе и благодаря путанице и оговоркам. Для части населения руководство государства выглядит как незнакомцы, которые случайно заглянули на вечеринку: все перевернули и сказали что-то смешное.



Формирование группировок по принципу "мы – они", как мне кажется, произошло еще и потому, что эти люди стали объектом насмешек в социальных СМИ. Это усилило размежевание и подогрело эмоции. Внешний враг способен укрепить эти группы. Эмоциональные месседжи в негативном контексте – неотъемлемая часть социальных сетей, и в долгосрочной перспективе они утомляют пользователей и могут привести к их радикализации. Эмоциональность можно заметить и в коммуникации публично известных персон. Каждому стоило бы рационально оценить свою коммуникацию и подумать, что и почему он публикует в соцсетях.



Госструктуры и должностные лица должны реагировать на фейки без промедления: выступать с конкретными контраргументами и фактами, а не молчать и избегать коммуникации. Каждый час промедления усиливает веру в фальшивку. В последние недели многое в этой сфере стало лучше, но нужно признать, что это можно и нужно было делать гораздо раньше и лучше. Кроме того, на государственном уровне нужна единая стратегическая коммуникация и способность быстро реагировать, поскольку вызовы в информационной среде могут быть не только внутренними, но и внешними.

