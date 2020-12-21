Инфодемия
Лязг натовских гусениц и нарисованные синяки. Как выглядит мир пропаганды Лукашенко
Ансис Иванс
Политизированная истерия вокруг Covid-19, угроза нападения НАТО, польские флаги в Гродно, тысячи проплаченных алкоголиков и преступников на улицах Минска – такими драматичными красками рисует 2020-й год режим Александра Лукашенко в Беларуси. Умалчивая при этом о собственном насилии, пытках, а также о единственной цели: любой ценой удержаться у власти, к которой он за 26 лет буквально прирос.
9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко претендовал на высший пост в шестой раз – и выиграл. Правда, оппозиция и Запад полагают, что результаты голосования были сфабрикованы, чтобы набрать приятные для сердца 80% голосов.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала выборы сфальсифицированными, указав на систематические и массовые нарушения прав человека в отношении мирных демонстрантов. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом.
Ни одни президентские выборы в Беларуси начиная с 1994 года не были признаны свободными и демократическими, однако именно в этом году очередная попытка Лукашенко легитимизировать свою неограниченную власть столкнулась с самыми массовыми протестами. Они не утихли до сих пор.
Ни одни президентские выборы в Беларуси начиная с 1994 года не были признаны свободными и демократическими, однако именно в этом году очередная попытка Лукашенко легитимизировать свою неограниченную власть столкнулась с самыми массовыми протестами. Они не утихли до сих пор.
Коллаж: Delfi
Для того, чтобы понять, как работает система дезинформации, распространяемая режимом, нужно на мгновение вернуться в прошлое – в тот момент, когда бывший директор совхоза и пограничник, 40-летний депутат Верховного Совета Александр Лукашенко впервые начал борьбу за кресло президента.
В рамках работы над серией статей "Инфодемия 2020" прошла видеодискуссия "Как выглядит пропаганда режима в Беларуси и что мы знаем о ней в Латвии"
Загадочное покушение
Лукашенко начал строить свою узнаваемость на борьбе с коррупцией. Он возглавлял временную комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией и обвинял (часто без доказательств) в нарушениях ряд высших должностных лиц страны. Тему борьбы с коррупцией Лукашенко пронес через все свои президентские сроки. В этом году еще до выборов в стране было развернуто так называемое "сахарное дело", в ходе которого внезапно пропали директора всех сахарных заводов в стране.
Помимо популизма и приятных для народа речей о борьбе с коррупцией перед первыми выборами 1994 года Лукашенко привлек к себе внимание еще одним событием. Он чудом избежал смерти: на шоссе его машина подверглась обстрелу, и одна из пуль пролетела в нескольких сантиметрах от головы политика. Это покушение так и не было раскрыто. Более того, в ходе следственного эксперимента КГБ и МВД пришли к выводу, что в описанных обстоятельствах осуществить нападение было невозможно.
Помимо популизма и приятных для народа речей о борьбе с коррупцией перед первыми выборами 1994 года Лукашенко привлек к себе внимание еще одним событием. Он чудом избежал смерти: на шоссе его машина подверглась обстрелу, и одна из пуль пролетела в нескольких сантиметрах от головы политика. Это покушение так и не было раскрыто. Более того, в ходе следственного эксперимента КГБ и МВД пришли к выводу, что в описанных обстоятельствах осуществить нападение было невозможно.
Загадочные инциденты, о которых потом благополучно забывали и не проводили тщательного расследования, повторялись практически перед каждыми президентскими выборами, в которых продолжал побеждать Лукашенко.
В 2001 году за месяц до выборов Лукашенко объявил, что в стране готовится вооруженный переворот. Для того, чтобы все жители страны узнали о коварных планах Запада, в стране раздавали бесплатное специальное приложение к газете "Завтра" под названием "Операция "Белый аист". В нем был изложен план ЦРУ, МИ-6 и других западных разведслужб по свержению Лукашенко.
В 2001 году за месяц до выборов Лукашенко объявил, что в стране готовится вооруженный переворот. Для того, чтобы все жители страны узнали о коварных планах Запада, в стране раздавали бесплатное специальное приложение к газете "Завтра" под названием "Операция "Белый аист". В нем был изложен план ЦРУ, МИ-6 и других западных разведслужб по свержению Лукашенко.
В 2006 году перед выборами КГБ Беларуси также утверждал, что раскрыт заговор, направленный на захват власти в стране. Реализовать его должны были боевики из Грузии, Украины и балканских стран.
В 2010 году оппозицию тоже обвиняли в планировании переворота, а в 2015-м перед выборами Минск утверждал, что на границе задержаны 200 граждан Украины с травматическим оружием, стеками и другими спецсредствами.
В 2010 году оппозицию тоже обвиняли в планировании переворота, а в 2015-м перед выборами Минск утверждал, что на границе задержаны 200 граждан Украины с травматическим оружием, стеками и другими спецсредствами.
2020-й год и Covid-19
С учетом всего этого контекста заявления Лукашенко о том, что злые силы только и ждут момента, как бы разорвать на кусочки страну, не кажутся неожиданными. И только он на посту президента может это предотвратить.
Но прежде чем приступить к изучению конкретных случаев, кто, по мнению Лукашенко угрожал стране перед выборами и после них, нельзя не упомянуть пандемию Covid-19. Она не только стала новым вызовом для тех, кто пытается бороться с дезинформацией во всем мире, но и, скорее всего, повлияла на ситуацию в Беларуси.
Но прежде чем приступить к изучению конкретных случаев, кто, по мнению Лукашенко угрожал стране перед выборами и после них, нельзя не упомянуть пандемию Covid-19. Она не только стала новым вызовом для тех, кто пытается бороться с дезинформацией во всем мире, но и, скорее всего, повлияла на ситуацию в Беларуси.
Лукашенко на параде 9 мая в Минске.
Фото: Reuters/Scanpix/LETA
Фото: Reuters/Scanpix/LETA
Во время первой волны Covid-19 Беларусь была одной из немногих стран мира, в которых официально не были введены какие-либо меры для ограничения вируса. Лукашенко называл пандемию психозом, призывал людей продолжать работать, был против ограничений и отвергал "политизированные" заявления Всемирной организации здравоохранения.
Весной президент Беларуси организовал субботник и не стал даже отменять парад 9 мая – хотя из-за Covid-19 его отменили даже в России. Затем он заявил, что после парада в стране "уменьшилась заболеваемость пневмонией" и продолжал приуменьшать влияние Covid-19.
Весной президент Беларуси организовал субботник и не стал даже отменять парад 9 мая – хотя из-за Covid-19 его отменили даже в России. Затем он заявил, что после парада в стране "уменьшилась заболеваемость пневмонией" и продолжал приуменьшать влияние Covid-19.
Лукашенко на субботнике сажает деревья. Фото: AP/Scanpix/LETA
Критики полагали, что отрицание вируса было стратегией, при помощи которой Лукашенко хотел сохранить спокойствие перед выборами в августе. Нового коронавируса не было ни на ТВ, ни в газетах, отмечает писатель Виктор Мартынович. На официальных каналах, по его словам, рисовали карикатуры и старались превратить вирус в анекдот.
Эффективность этой тактики вызывает сомнения. СМИ сообщали, что при отсутствии официальных мер предосторожности врачи через социальные сети призывали людей по возможности оставаться дома. Многие родители оставляли детей-школьников дома, а в обществе многие стали носить маски по собственной инициативе. Добровольцы помогали врачам покупать средства защиты.
Позиция Лукашенко по Covid-19 стала одной из причин, по которым президент утратил доверие в обществе, отмечают наблюдатели. До сих пор многие были готовы обменять авторитарный стиль правления на определенную стабильность и "гарантии безопасности". Во время пандемии люди поняли, что в борьбе против болезни их бросили – и полагаться можно только на себя.
Этот фактор определенно наложился на другие – в том числе, экономические. В итоге жители страны вышли на массовые протесты против правящего 26 лет лидера. Протесты таких масштабов произошли в стране впервые с момента прихода Лукашенко к власти. И вряд ли заверения лидера, что Беларусь победила Covid-19, который он сам же ранее отрицал, смогли кого-то убедить.
Эффективность этой тактики вызывает сомнения. СМИ сообщали, что при отсутствии официальных мер предосторожности врачи через социальные сети призывали людей по возможности оставаться дома. Многие родители оставляли детей-школьников дома, а в обществе многие стали носить маски по собственной инициативе. Добровольцы помогали врачам покупать средства защиты.
Позиция Лукашенко по Covid-19 стала одной из причин, по которым президент утратил доверие в обществе, отмечают наблюдатели. До сих пор многие были готовы обменять авторитарный стиль правления на определенную стабильность и "гарантии безопасности". Во время пандемии люди поняли, что в борьбе против болезни их бросили – и полагаться можно только на себя.
Этот фактор определенно наложился на другие – в том числе, экономические. В итоге жители страны вышли на массовые протесты против правящего 26 лет лидера. Протесты таких масштабов произошли в стране впервые с момента прихода Лукашенко к власти. И вряд ли заверения лидера, что Беларусь победила Covid-19, который он сам же ранее отрицал, смогли кого-то убедить.
Главный источник дезинформации в Беларуси – сам режим, который поддерживает себя при помощи манипуляций. Главным событием года стали выборы президента, после которых в стране начались массовые протесты против Александра Лукашенко.
Лукашенко утверждает, что протесты против результатов выборов организованы из-за границы, а самих демонстрантов пытается дискредитировать, обвиняя в опьянении алкоголем и наркотиками.
Государственные СМИ при авторитарном режиме выполняют функции глашатая: распространяют нужную информацию и идеологию, но замалчивают то, о чем говорить не следует. Поэтому контролируемые государством СМИ не дают полной картины происходящего – например, масштабов протеста или насилия со стороны силовых структур.
Оказавшись в трудной ситуации после выборов, Лукашенко изменил свою риторику в отношении России – чтобы добиться поддержки с ее стороны он начал атаковать Запад и НАТО.
Поскольку режим всячески мешал работе независимых журналистов и новостных порталов, отключая во время акций интернет, для обмена информацией жители активно использовали телеграм-каналы – в частности, Nexta и Nexta Live. Правительство признало их экстремистскими. Самый популярный независимый новостной портал Tut.by был лишен статуса СМИ.
В кампании дезинформации используются нарративы российской пропаганды: рассказы об угрозе со стороны НАТО на границах страны, а также о "цветных революциях". Создание образа врага помогает отвлечь внимание от внутриполитических проблем, а также создать иллюзию незаменимости лидера.
Конкуренты и "братский противник"
Предвыборный период в 2020-м году был тревожным. Сначала у диктатора возникли реальные конкуренты, которые оказались в состоянии собирать на митинги десятки тысяч человек, а также предоставить необходимое для регистрации количество подписей.
Банкира и мецената Виктора Бабарико, бывшего дипломата и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского Центризбирком к выборам не допустил, заявив, что подписи их сторонников недействительны. Бабарико и Тихановский были арестованы по политическим мотивам еще до выборов, Цепкало успел покинуть страну.
Банкира и мецената Виктора Бабарико, бывшего дипломата и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского Центризбирком к выборам не допустил, заявив, что подписи их сторонников недействительны. Бабарико и Тихановский были арестованы по политическим мотивам еще до выборов, Цепкало успел покинуть страну.
Виктор Бабарико. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
Отказ регистрировать кандидатов привел к массовым протестам. Людей сумела мобилизовать Светлана Тихановская – жена Сергея Тихановского и единственный кандидат, которого власти допустили к выборам. Ее поддержали штабы Бабарико и Цепкало. Наблюдатели полагают, что Тихановской разрешили участвовать в борьбе за пост президента только потому, что Лукашенко не увидел угрозы в женщине-кандидате и недооценил способность оппозиции к объединению.
Светлана Тихановская. Фото: AP/Scanpix/LETA
Лукашенко обвинял оппозиционных кандидатов Бабарико и Цепкало в том, что их финансирует Россия. Несмотря на то, что Минск традиционно считается ближайшим союзником Москвы, а между странами налажено тесное экономическое и иное сотрудничество, в последние годы отношения между Лукашенко и Путиным испортились. Лидеры двух стран не смогли договориться по вопросу дальнейших поставок дешевых энергоресурсов Беларуси.
Экономика Беларуси в значительной мере основана на поставках дешевой нефти и газа из России. Это позволяет субсидировать промышленность, колхозы и экономическую модель Лукашенко в целом. В обмен на скидки Россия требует лояльности и более тесной интеграции в рамках проекта Союзного государства. В противном случае – энергоресурсы по мировым ценам. Лукашенко же хочет по-прежнему получать дешевую нефть, но не готов поступиться ни крупицей своего влияния и власти. В итоге он не стеснялся жестко высказываться в адрес России, демонстрировал готовность к более тесному сотрудничеству с Западом и поиску других поставщиков нефти.
Экономика Беларуси в значительной мере основана на поставках дешевой нефти и газа из России. Это позволяет субсидировать промышленность, колхозы и экономическую модель Лукашенко в целом. В обмен на скидки Россия требует лояльности и более тесной интеграции в рамках проекта Союзного государства. В противном случае – энергоресурсы по мировым ценам. Лукашенко же хочет по-прежнему получать дешевую нефть, но не готов поступиться ни крупицей своего влияния и власти. В итоге он не стеснялся жестко высказываться в адрес России, демонстрировал готовность к более тесному сотрудничеству с Западом и поиску других поставщиков нефти.
Перед выборами Лукашенко неоднократно предупреждал о том, что Россия представляет угрозу для суверенитета Беларуси. При этом на протяжении 26 лет он строил тесно интегрированную экономику и постоянно называл россиян братским народом.
Аналитик Центра исследований восточноевропейской политики (APPC) Беате Ливданска отмечает, что разногласия между двумя странам привела к тому, что в российских СМИ началась массированная кампания против Лукашенко.
С 2014 года в своей внешнеполитической стратегии Лукашенко пытался поддерживать отношения с различными партнерами. Он частично отдалился от России и стремился наладить отношения с ЕС и США, говорит Ливданска. "Больших успехов эта стратегия не принесла, но попытки не были напрасными. Запад отменил большую часть санкций и постепенно стал менять свое восприятие Беларуси как сателлита Кремля", – отмечает она.
Аналитик Центра исследований восточноевропейской политики (APPC) Беате Ливданска отмечает, что разногласия между двумя странам привела к тому, что в российских СМИ началась массированная кампания против Лукашенко.
С 2014 года в своей внешнеполитической стратегии Лукашенко пытался поддерживать отношения с различными партнерами. Он частично отдалился от России и стремился наладить отношения с ЕС и США, говорит Ливданска. "Больших успехов эта стратегия не принесла, но попытки не были напрасными. Запад отменил большую часть санкций и постепенно стал менять свое восприятие Беларуси как сателлита Кремля", – отмечает она.
Российские наемники в Беларуси
На этом фоне за несколько дней до выборов было сделано самое яркое заявление: СМИ сообщили, что в Беларуси задержали наемников российской частной военной компании "Вагнер". Если верить белорусским правоохранительным органам, они прибыли в страну, чтобы "дестабилизировать обстановку перед выборами".
Задержание российских наемников в Беларуси.
Правоохранительные органы сообщали, что в страну проникли 200 боевиков, 33 из которых удалось задержать, а остальные объявлены в розыск. Пока шло обсуждение того, действительно ли наемники направлялись в Беларусь, летели ли они транзитом в другое место назначения (Беларусь, в отличие от других стран, не стала ограничивать авиасообщение во время пандемии) или их нанял сам Лукашенко, президент заявил, что в страну проникла еще одна группа боевиков. И призвал Россию перестать лгать.
Кроме того, он утверждал, что для дестабилизации режима внешние силы выделили миллиарды долларов, а появление боевиков связал с планами Сергея Тихановского организовать массовые беспорядки. Развитие событий показало, что как минимум одна из предложенных режимом версий была ложной.
Разворот на 180 градусов
Позиция режима по поводу того, кто именно представляет угрозу для Беларуси, менялась невероятно быстро.
Вечером 9 августа были объявлены предварительные результаты выборов, согласно которым Лукашенко по традиции набирал около 80% голосов. На улицах начались массовые протесты против фальсификации выборов. Люди скандировали: "Уходи!", имея в виду действующего президента.
Вечером 9 августа были объявлены предварительные результаты выборов, согласно которым Лукашенко по традиции набирал около 80% голосов. На улицах начались массовые протесты против фальсификации выборов. Люди скандировали: "Уходи!", имея в виду действующего президента.
Протесты в Минске 9 августа. Фото: AFP/Scanpix/LETA
Жесткие действия преданных режиму сотрудников правоохранительных органов ситуацию не исправили. Протесты продолжались, а безжалостные избиения и пытки задержанных мирных демонстрантов вызывали все большее возмущение как внутри страны, так и за ее пределами.
Вероятно, Лукашенко почувствовал, что протесты в ближайшее время не утихнут, а пересажать всех не удастся, и уже 10 августа сменил позицию. Он выступил с заявлением, согласно которому демонстрантами руководят "хозяева" из Великобритании, Польши и Чехии. Упоминалась и Латвия – дескать, на границе задержаны "провокаторы из Латвии", которые в сотрудничестве с украинцами пытались ввезти в страну наличные деньги. Больше ни слова о российских наемниках, а в разговорах с Кремлем зазвучала знакомая тема "цветных революций".
Ливданска утверждает, что теперь стратегия Лукашенко основана на желании получить поддержку от Кремля.
Вскоре он уже получил обещание всесторонней помощи для гарантии безопасности Беларуси – упоминая при этом "угрозы со стороны НАТО". На фоне фальсификации результатов выборов и массовых нарушений прав человека Россия, которую Лукашенко совсем недавно подозревал, стала его последней надеждой.
Вероятно, Лукашенко почувствовал, что протесты в ближайшее время не утихнут, а пересажать всех не удастся, и уже 10 августа сменил позицию. Он выступил с заявлением, согласно которому демонстрантами руководят "хозяева" из Великобритании, Польши и Чехии. Упоминалась и Латвия – дескать, на границе задержаны "провокаторы из Латвии", которые в сотрудничестве с украинцами пытались ввезти в страну наличные деньги. Больше ни слова о российских наемниках, а в разговорах с Кремлем зазвучала знакомая тема "цветных революций".
Ливданска утверждает, что теперь стратегия Лукашенко основана на желании получить поддержку от Кремля.
Вскоре он уже получил обещание всесторонней помощи для гарантии безопасности Беларуси – упоминая при этом "угрозы со стороны НАТО". На фоне фальсификации результатов выборов и массовых нарушений прав человека Россия, которую Лукашенко совсем недавно подозревал, стала его последней надеждой.
Задержанные и обвиняемые в терроризме российские наемники были освобождены. Путин выразил готовность предоставить помощь Беларуси и добавил, что появление наемников было спецоперацией Украины и США, направленной на дестабилизацию ситуации.
Лукашенко подыграл Кремлю, заявив, что ситуация в Беларуси создает угрозу и для России, и упомянул имена оппозиционеров Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Доказательств за этими обвинениями не последовало.
Лукашенко подыграл Кремлю, заявив, что ситуация в Беларуси создает угрозу и для России, и упомянул имена оппозиционеров Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Доказательств за этими обвинениями не последовало.
Впрочем, недооценивать способности Лукашенко предоставлять доказательства не стоит недооценивать. Когда Германия подтвердила, что Навальный был отравлен ядом типа "Новичок", и это не оставляет сомнений в том, что с этим покушением связаны российские органы власти, президент Беларуси выступил с сенсационной информацией. Он заявил о перехвате разговора между Варшавой и Берлином: якобы отравление Навального сфалисифицировано, чтобы уменьшить желание Путина "совать нос в белорусские дела".
Похоже, эти доказательства всерьез не восприняли даже в России. Но последние сомнения развеялись после публикации записи разговора между "Ником" и "Майком" – они примитивным образом объясняли, что отравление Навального было сфабриковано, и не удержались от того, чтобы назвать Лукашенко "крепким орешком".
Похоже, эти доказательства всерьез не восприняли даже в России. Но последние сомнения развеялись после публикации записи разговора между "Ником" и "Майком" – они примитивным образом объясняли, что отравление Навального было сфабриковано, и не удержались от того, чтобы назвать Лукашенко "крепким орешком".
Как НАТО стало угрозой номер один
Попытка отвлечь внимание от не утихающих протестов при помощи традиционной внешней угрозы, причем на основе российской пропаганды? Возможно, именно поэтому вскоре после выборов Лукашенко уже говорил о военной угрозе и повышении боеготовности армии.
Еще в 2019 году во время разногласий с Россией Лукашенко говорил о том, что НАТО не потерпит угрозы суверенитету со стороны России. В августе 2020 года после длившихся неделю протестов он уже рассказывал, что Путин по телефону пообещал помощь в случае внешней военной угрозы.
Резкую смену направления угрозы Лукашенко усилил приказом перебросить десантную бригаду из Витебска в Гродно – ближе к границе с Польшей и Литвой. Перед этим он отверг предложение международных посредников помочь в урегулировании ситуации с выборами и предупредил, что в соседних странах идут учения НАТО и наблюдается эскалация и "увеличение вооруженного компонента".
Еще в 2019 году во время разногласий с Россией Лукашенко говорил о том, что НАТО не потерпит угрозы суверенитету со стороны России. В августе 2020 года после длившихся неделю протестов он уже рассказывал, что Путин по телефону пообещал помощь в случае внешней военной угрозы.
Резкую смену направления угрозы Лукашенко усилил приказом перебросить десантную бригаду из Витебска в Гродно – ближе к границе с Польшей и Литвой. Перед этим он отверг предложение международных посредников помочь в урегулировании ситуации с выборами и предупредил, что в соседних странах идут учения НАТО и наблюдается эскалация и "увеличение вооруженного компонента".
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Ключ к успеху этой стратегии, возможно в том, что некоторых российских журналистов отправили в Минск работать на поддерживающих правительство СМИ. Так, например, белорусские СМИ начали распространять передачи российского канала RT без редактуры
Лукашенко заявил о том, что на границе страны "барабанят гусеницами" и издал приказ армии следить за действиями НАТО в Литве и "не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения".
На этом он не остановился. Вскоре прозвучали заявления о том, что Польша хочет получить Гродненскую область и утверждения, что в Гродно уже вывешены польские флаги. Все это сопровождалось утверждениями, что "организаторы беспорядков" прибыли из-за границы и им платят за их действия.
Протестное движение в результате этих внезапных "внешних угроз" не утихло, но это не стало преградой для того, чтобы и дальше разыгрывать эту карту. Совсем недавно, в начале декабря, Лукашенко выступил с новыми заявлениями. На заседании Совета коллективной безопасности он заявил, что НАТО создает группировку для "захвата западных белорусских земель". "Это абсолютно точно стало нам известно", – утверждал он.
Если у кого-то вызывает вопросы то, откуда Беларуси известны планы НАТО, то нужно вспомнить перехват разговора между "Ником" и "Майком". В разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко утверждал, что прослушивание ведется в качестве мер противодействия НАТО, а факты про "Новичок" и Навального стали "побочным продуктом".
Польша и Литва заявления о концентрации вооруженных сил на своей территории, естественно, отвергли. НАТО еще в августе сообщало, что не планирует угрожать Беларуси.
На этом он не остановился. Вскоре прозвучали заявления о том, что Польша хочет получить Гродненскую область и утверждения, что в Гродно уже вывешены польские флаги. Все это сопровождалось утверждениями, что "организаторы беспорядков" прибыли из-за границы и им платят за их действия.
Протестное движение в результате этих внезапных "внешних угроз" не утихло, но это не стало преградой для того, чтобы и дальше разыгрывать эту карту. Совсем недавно, в начале декабря, Лукашенко выступил с новыми заявлениями. На заседании Совета коллективной безопасности он заявил, что НАТО создает группировку для "захвата западных белорусских земель". "Это абсолютно точно стало нам известно", – утверждал он.
Если у кого-то вызывает вопросы то, откуда Беларуси известны планы НАТО, то нужно вспомнить перехват разговора между "Ником" и "Майком". В разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко утверждал, что прослушивание ведется в качестве мер противодействия НАТО, а факты про "Новичок" и Навального стали "побочным продуктом".
Польша и Литва заявления о концентрации вооруженных сил на своей территории, естественно, отвергли. НАТО еще в августе сообщало, что не планирует угрожать Беларуси.
There is no #NATO buildup in the region. NATO’s multinational presence in the eastern part of the Alliance is not a threat to any country. It’s strictly defensive, proportionate & designed to prevent conflict & preserve peace. 2/2— Oana Lungescu (@NATOpress) August 16, 2020
Более свежие заявления Лукашенко представители НАТО комментировали похожим образом: альянс не представляет угрозы для Беларуси и не увеличивает свое военное присутствие в регионе. Кроме того, такие утверждения не стоило бы использовать как повод для насильственных действий в отношении мирных демонстрантов, отмечает альянс.
Исследователи полагают, что такие заявления больше направлены на эмоциональную реакцию, а не информируют о реальной ситуации. Лукашенко такая постановка вопроса нужна чтобы дискредитировать протестующих, а также для того, чтобы не отвечать на их требования, поскольку их "реальные цели" раскрыты. Кроме того, миф о внешней угрозе позволяет оправдать подавление протестов, поскольку "только сильный лидер может спасти страну от гибели".
Ливданска отмечает, что в риторике Лукашенко нет ничего нового. "Похожим образом изменилась стратегия пропаганды в российских СМИ. Стабильность режима Лукашенко больше не подвергается сомнениям, вместо этого распространяются сообщения об угрозе Беларуси со стороны Запада. Ключ к успеху этой стратегии, возможно в том, что некоторых российских журналистов отправили в Минск работать на поддерживающих правительство СМИ. Так, например, белорусские СМИ начали распространять передачи российского канала RT без редактуры", – полагает исследователь.
Тем не менее, она видит и новые нюансы в привычной стратегии пропаганды: "Вместо того, чтобы говорить о вмешательстве всех стран Запада, как это принято в российской риторике, острая пропагандистская кампания направлена против стран Балтии (особенно Литвы), Украины и Польши. В контексте Польши и Литвы выдвинут новый нарратив: страны действуют не для того, чтобы поддержать стремление белорусов жить в демократическом государстве, а реализуют собственные геополитические интересы".
Исследователи полагают, что такие заявления больше направлены на эмоциональную реакцию, а не информируют о реальной ситуации. Лукашенко такая постановка вопроса нужна чтобы дискредитировать протестующих, а также для того, чтобы не отвечать на их требования, поскольку их "реальные цели" раскрыты. Кроме того, миф о внешней угрозе позволяет оправдать подавление протестов, поскольку "только сильный лидер может спасти страну от гибели".
Ливданска отмечает, что в риторике Лукашенко нет ничего нового. "Похожим образом изменилась стратегия пропаганды в российских СМИ. Стабильность режима Лукашенко больше не подвергается сомнениям, вместо этого распространяются сообщения об угрозе Беларуси со стороны Запада. Ключ к успеху этой стратегии, возможно в том, что некоторых российских журналистов отправили в Минск работать на поддерживающих правительство СМИ. Так, например, белорусские СМИ начали распространять передачи российского канала RT без редактуры", – полагает исследователь.
Тем не менее, она видит и новые нюансы в привычной стратегии пропаганды: "Вместо того, чтобы говорить о вмешательстве всех стран Запада, как это принято в российской риторике, острая пропагандистская кампания направлена против стран Балтии (особенно Литвы), Украины и Польши. В контексте Польши и Литвы выдвинут новый нарратив: страны действуют не для того, чтобы поддержать стремление белорусов жить в демократическом государстве, а реализуют собственные геополитические интересы".
Исследователь APPC Беате Ливданска. Фото: Карлис Дамбранс / Delfi
Возможно, это связано с тем, что страны Балтии одни из первых ввели санкции против белорусских должностных лиц, связанных с фальсификацией результатов выборов и подавлением мирных протестов. Сам Лукашенко заявлял, что эти страны получили команду "фас!".
Российские пропагандистские каналы подключились как по команде. Сайт "Русская Весна" писал, что "прибалтийские политики подчиняются западным кураторам, способствуют белорусским протестам и пытаются разжечь гражданскую войну в Белоруссии", а "Взгляд" анализировал, как "Прибалтика и Польша взрывают Белоруссию изнутри".
В Латвии у пропаганды, идущей со стороны восточного соседа, тоже есть аудитория. Но судить о том, насколько велико ее влияние, трудно. Согласно данным проведенного в октябре в Латвии опроса, 17% респондентов симпатизируют Лукашенко, 43% на стороне оппозиции, 31% не определился с выбором.
Происходящее в Беларуси активно освещают и прокремлевские СМИ, ориентированные на наш регион. "Например, латышская версия Sputnik часто публикует комментарии различных экспертов о ситуации в Беларуси. Они распространяют такие нарративы, как оплаченный Западом заговор с целью смены власти; стремление стран Балтии и Польши превратить Беларусь в свою провинцию; желание ЕС развалить экономику Беларуси и т.д. Важно отметить, что такие нарративы совпадают с ложными сообщениями о ситуации в Беларуси, распространяемыми Кремлем и самим Лукашенко", – отмечает Ливданска.
Российские пропагандистские каналы подключились как по команде. Сайт "Русская Весна" писал, что "прибалтийские политики подчиняются западным кураторам, способствуют белорусским протестам и пытаются разжечь гражданскую войну в Белоруссии", а "Взгляд" анализировал, как "Прибалтика и Польша взрывают Белоруссию изнутри".
В Латвии у пропаганды, идущей со стороны восточного соседа, тоже есть аудитория. Но судить о том, насколько велико ее влияние, трудно. Согласно данным проведенного в октябре в Латвии опроса, 17% респондентов симпатизируют Лукашенко, 43% на стороне оппозиции, 31% не определился с выбором.
Происходящее в Беларуси активно освещают и прокремлевские СМИ, ориентированные на наш регион. "Например, латышская версия Sputnik часто публикует комментарии различных экспертов о ситуации в Беларуси. Они распространяют такие нарративы, как оплаченный Западом заговор с целью смены власти; стремление стран Балтии и Польши превратить Беларусь в свою провинцию; желание ЕС развалить экономику Беларуси и т.д. Важно отметить, что такие нарративы совпадают с ложными сообщениями о ситуации в Беларуси, распространяемыми Кремлем и самим Лукашенко", – отмечает Ливданска.
В местных соцсетях, где весь эфир и умы дезинформаторов занимает пандемия Covid-19, тоже можно заметить отзвуки протестов в Беларуси. К примеру, здесь распространялась публикация одного из фейковых сайтов о том, что "за белорусской оппозицией стоит агент Сороса" – французский интеллектуал и защитник демократии Бернар-Анри Леви, который уже вызывал неприязнь российских пропагандистских СМИ.
Один из местных персонажей, хорошо известных латвийским факт-чекерам, регулярно публикует не только различные теории заговора и напоминает об особом месте Путина и России в мире, но и поддерживает Лукашенко в противостоянии с агрессией со стороны НАТО. В его ленте в последнее время доминируют публикации о "фальшивой эпидемии" и "планах элиты", однако там нашлось место и для утверждений, что Лукашенко победил на демократических выборах, да еще и на некоем "голосовании всей планеты". Он утверждает, что переизбрание диктатора признал Китай, который по количеству жителей превышает общее население стран, не признавших Лукашенко. При этом он умалчивает, что тоталитарный режим Китая не спрашивает мнения жителей, и демократические выборы там не проводятся.
Один из местных персонажей, хорошо известных латвийским факт-чекерам, регулярно публикует не только различные теории заговора и напоминает об особом месте Путина и России в мире, но и поддерживает Лукашенко в противостоянии с агрессией со стороны НАТО. В его ленте в последнее время доминируют публикации о "фальшивой эпидемии" и "планах элиты", однако там нашлось место и для утверждений, что Лукашенко победил на демократических выборах, да еще и на некоем "голосовании всей планеты". Он утверждает, что переизбрание диктатора признал Китай, который по количеству жителей превышает общее население стран, не признавших Лукашенко. При этом он умалчивает, что тоталитарный режим Китая не спрашивает мнения жителей, и демократические выборы там не проводятся.
Скриншот из соцсети Facebook
Наркоманы и алкоголики на улицах?
Если верить пропаганде белорусского режима, протесты контролируют из-за рубежа. Сам Лукашенко рассказывал российским СМИ, что американцы следят за ним из космоса, а сигналы демонстрантам раздают через командный центр под Варшавой. Свидетельства о насилии, пытках и незаконных задержаниях в контролируемых государством СМИ найти невозможно. Независимые СМИ и журналисты сами подвергаются репрессиям.
Сотрудники белорусских вещательных компаний в массовом порядке объявляли забастовку в знак протеста против происходящего. На их место пришли "специалисты из России", и Лукашенко в эфире канала RT хвалил их за хорошую работу.
В адрес мирных демонстрантов звучат различные обвинения. В первые же дни протестов Лукашенко заявил, что на улицу вышли пьяные люди. "Накурились, многие напились, наркотики – ужас", – утверждал он. Зрителям неоднократно напоминали, что протестующие вышли на улицы за деньги, и все идет по "методичкам цветных революций". Небольшое количество "протестунов", как выражался Лукашенко, в некоторых случаях оценивалось в 100-200 тысяч человек.
Сотрудники белорусских вещательных компаний в массовом порядке объявляли забастовку в знак протеста против происходящего. На их место пришли "специалисты из России", и Лукашенко в эфире канала RT хвалил их за хорошую работу.
В адрес мирных демонстрантов звучат различные обвинения. В первые же дни протестов Лукашенко заявил, что на улицу вышли пьяные люди. "Накурились, многие напились, наркотики – ужас", – утверждал он. Зрителям неоднократно напоминали, что протестующие вышли на улицы за деньги, и все идет по "методичкам цветных революций". Небольшое количество "протестунов", как выражался Лукашенко, в некоторых случаях оценивалось в 100-200 тысяч человек.
Протесты в Минске. Фото: EPA/Scanpix/LETA
Утверждения подконтрольных режиму СМИ о том, что на 60% участников протестов являются алкоголиками или наркоманами, подтверждения не нашли. Зато отношение к ситуации иллюстрировали кадры вождя с автоматом в руках.
Белорусские СМИ пытались утверждать, что пострадавшие при задержаниях люди находились под влиянием различных веществ. ТВ утверждало, что избитый милицией Евгений Заичкин (фотография с его участием стала одним из символов протестов) находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Правда, медицинские документы свидетельствовали, что в больнице никаких опьяняющих вещество в его организме обнаружено не было.
В ноябре белорусское общество было шокировано смертью Романа Бондаренко: мужчину сначала задержали, а потом избили до смерти. Следственный комитет сообщил, что Бондаренко находился в состоянии "алкогольной интоксикации". Заявления официального учреждения опровергли документы медицинского осмотра. Врач больницы также отказался поддерживать официальную версию и затем был подвергнут уголовному преследованию.
Лукашенко нашел что ответить и на многочисленные свидетельства избиений и пыток задержанных. По его мнению, в 60% случаев это были "фейки": люди сами себе рисовали синяки, чтобы дискредитировать ОМОН. Милицию же белорусский лидер называл "своими людьми", которых нужно простить, даже если они ошиблись.
При этом множество видео подтверждали жестокость "силовиков" и во время преследования, и при задержании, и в автозаках или изоляторах.
Лукашенко нашел что ответить и на многочисленные свидетельства избиений и пыток задержанных. По его мнению, в 60% случаев это были "фейки": люди сами себе рисовали синяки, чтобы дискредитировать ОМОН. Милицию же белорусский лидер называл "своими людьми", которых нужно простить, даже если они ошиблись.
При этом множество видео подтверждали жестокость "силовиков" и во время преследования, и при задержании, и в автозаках или изоляторах.
Уже в начале сентября количество таких свидетельств исчислялось сотнями. Латвийский центр Marta получил более 2600 заявок на поддержку в связи с пытками. Журналисты собрали информацию более чем 1300 пострадавших, которые к середине сентября обратились за медицинской помощью. Алкоголь в организме был обнаружен у 2% пострадавших. Случаев наркотического опьянения не было ни в одном случае.
Протесты в Беларуси. Фото: Reuters/Scanpix/LETA