Лязг натовских гусениц и нарисованные синяки. Как выглядит мир пропаганды Лукашенко

Более свежие заявления Лукашенко представители НАТО комментировали похожим образом: альянс не представляет угрозы для Беларуси и не увеличивает свое военное присутствие в регионе. Кроме того, такие утверждения не стоило бы использовать как повод для насильственных действий в отношении мирных демонстрантов, отмечает альянс.



Исследователи полагают, что такие заявления больше направлены на эмоциональную реакцию, а не информируют о реальной ситуации. Лукашенко такая постановка вопроса нужна чтобы дискредитировать протестующих, а также для того, чтобы не отвечать на их требования, поскольку их "реальные цели" раскрыты. Кроме того, миф о внешней угрозе позволяет оправдать подавление протестов, поскольку "только сильный лидер может спасти страну от гибели".



Ливданска отмечает, что в риторике Лукашенко нет ничего нового. "Похожим образом изменилась стратегия пропаганды в российских СМИ. Стабильность режима Лукашенко больше не подвергается сомнениям, вместо этого распространяются сообщения об угрозе Беларуси со стороны Запада. Ключ к успеху этой стратегии, возможно в том, что некоторых российских журналистов отправили в Минск работать на поддерживающих правительство СМИ. Так, например, белорусские СМИ начали распространять передачи российского канала RT без редактуры", – полагает исследователь.



Тем не менее, она видит и новые нюансы в привычной стратегии пропаганды: "Вместо того, чтобы говорить о вмешательстве всех стран Запада, как это принято в российской риторике, острая пропагандистская кампания направлена против стран Балтии (особенно Литвы), Украины и Польши. В контексте Польши и Литвы выдвинут новый нарратив: страны действуют не для того, чтобы поддержать стремление белорусов жить в демократическом государстве, а реализуют собственные геополитические интересы".

