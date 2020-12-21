Инфодемия
Теории заговора и "Новичок" в Латвии. Как Россия использовала дезинформацию в 2020 году
Ансис Иванс
В сфере дезинформации Россия занимает заметное место, особенно после событий 2014 года в Украине. Кампании по дезинформации, направленные на то, чтобы оправдать действия Кремля и расколоть демократическое сообщество, никуда не исчезли и в 2020-м году.
Уже во время первой волны Covid-19 Россию и Китай обвинили в распространении ложной информации, с помощью которой они пытались сформировать мнение, что странам НАТО в кризисной ситуации не хватает единства. Фейковые новости и теории заговора о Covid-19 нашли немало благодарных ушей по всему миру, и латвийский сегмент соцсетей не стал исключением.
Среди самых заметных событий, нашедших свое отражение и в дезинформации, выделяется попытка отравления политика Алексея Навального при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок". К этой истории попытались привязать и Латвию. Никуда не исчезли и традиционные мотивы пропаганды, направленные против Запада и НАТО.
Среди самых заметных событий, нашедших свое отражение и в дезинформации, выделяется попытка отравления политика Алексея Навального при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок". К этой истории попытались привязать и Латвию. Никуда не исчезли и традиционные мотивы пропаганды, направленные против Запада и НАТО.
Коротко
- Россия участвует в кампаниях дезинформации о Covid-19, пытаясь приуменьшить способность других стран бороться с пандемией, а также распространяя теории заговора;
- Отравление Алексея Навального "Новичком" преподносится как направленная против России спецоперация Запада. При этом совершенное на своей территории преступление не расследуется;
- Дезинформация – один из направленных на увеличение политического влияния инструментов гибридной войны;
- Россия использует открытое информационное пространство стран Запада, чтобы манипулировать информацией, преподнося ее как "альтернативное мнение";
- Используется тактика вброса множества теорий, которая создает информационный шум и сбивает с толку аудиторию;
- Цель кампаний по дезинформации – дискредитировать Запад, уменьшить доверие общества к правительству и расколоть общество.
Гибридная война и острая сила
Дезинформация – один из главных инструментов российской гибридной войны. Главная цель в том, чтобы вмешиваться во внутреннюю политику других стран и вызывать при этом по возможности минимальную ответную реакцию, объясняет аналитик Центра исследований восточноевропейской политики (AAPC) Марцис Балодис,
Он напоминает о тезисе автора современной российской военной доктрины, начальника Генштаба Валерия Герасимова о том, что методы гибридной войны позволяют ослабить противника и таким образом расчистить путь для реализации своих политических установок с минимальным привлечением вооруженных сил. Особенно большое внимание уделяется влиянию на общественное мнение – оно позволяет за несколько дней раскачать ситуацию в соответствующей стране.
Он напоминает о тезисе автора современной российской военной доктрины, начальника Генштаба Валерия Герасимова о том, что методы гибридной войны позволяют ослабить противника и таким образом расчистить путь для реализации своих политических установок с минимальным привлечением вооруженных сил. Особенно большое внимание уделяется влиянию на общественное мнение – оно позволяет за несколько дней раскачать ситуацию в соответствующей стране.
"То есть, в представлении России цель дезинформации – получение политического влияния, которое можно использовать для поддержки определенных политических течений в своих интересах. Информационная война вместе с экономическим давлением и применением скрытой силы позволяет добиться таких целей, которые до сих пор можно было достичь только путем открытого захвата территории противника", – поясняет Балодис.
Россия использует острую силу, то есть манипулирует открытым информационным пространством в странах Западной Европы, выдавая дезинформацию за "альтернативную информацию". При этом информационное пространство в самой России находится под жестким контролем, считает аналитик.
Кампании по дезинформации основаны на массовом вбросе различных теорий, чтобы создать огромный информационный шум. Это приводит аудиторию в растерянность и сбивает ее с толку, лишая способности прийти к единому пониманию происходящего.
Россия использует острую силу, то есть манипулирует открытым информационным пространством в странах Западной Европы, выдавая дезинформацию за "альтернативную информацию". При этом информационное пространство в самой России находится под жестким контролем, считает аналитик.
Кампании по дезинформации основаны на массовом вбросе различных теорий, чтобы создать огромный информационный шум. Это приводит аудиторию в растерянность и сбивает ее с толку, лишая способности прийти к единому пониманию происходящего.
Исследователь APPC Марцис Балодис. Фото: Карлис Дамбранс / Delfi
Через интернет-сайты и профили в социальных сетях можно быстро и дешево распространять информацию во всем мире, скрывая связь с Россией и выдавая эту деятельность за гражданскую активность, отмечает Балодис.
Общее направление такой работы остается неизменным. "Дискредитировать страны Запада, уменьшить доверие общества к правительству, добиться раскола в обществе и при этом распространять идею, что для России такие проблемы не характерны, а сотрудничество с Россией гарантирует безопасность и долгосрочную стабильность", – делает вывод Балодис.
Общее направление такой работы остается неизменным. "Дискредитировать страны Запада, уменьшить доверие общества к правительству, добиться раскола в обществе и при этом распространять идею, что для России такие проблемы не характерны, а сотрудничество с Россией гарантирует безопасность и долгосрочную стабильность", – делает вывод Балодис.
Следы "Новичка" в Латвии
20 августа, во время перелета из Томска в Москву один из самых заметных российских оппозиционеров и борцов с коррупцией Алексей Навальный почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с симптомами отравления, и после нескольких дней борьбы разрешили перевезти в больницу в Берлине. Там были получены первые подтверждения того, что политика отравили нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок".
Алексей Навальный доставлен в больницу в Берлине. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
"Новичок" получил широкую известность в 2019 году, когда в Великобритании этим веществом были отравлены бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон полагает, что отравление организовали российские спецслужбы.
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Я безусловно считаю, что за этим отравлением стоит Путин, и других версий у меня нет
Использование этого специфического вещества против Навального не оставляет сомнений в том, что за попыткой отравления стоит российская верховная власть. Следует отметить, что уже после отравления Скрипалей Организация по запрещению химического оружия (OPCW) включила "Новичок" в список запрещенных веществ.
И мотив, и использованный метод, и предыдущий опыт того, что может произойти с критиками власти в России заставляют подозревать в этом именно власти. Однако Москва свою вину отвергла и начала массированную кампанию по дезинформации.
И мотив, и использованный метод, и предыдущий опыт того, что может произойти с критиками власти в России заставляют подозревать в этом именно власти. Однако Москва свою вину отвергла и начала массированную кампанию по дезинформации.
Алексей Навальный с женой и сыном в Германии. Фото: AP/Scanpix/LETA
В нее включились как прокремлевские СМИ, так и высшие должностные лица. Заявления и аргументация очень напоминала пропаганду, которую распространяли после отравления Скрипалей в 2018 году.
И в том, и в другом случае случившееся подавалось как русофобия, провокация со стороны Запада и антироссийская пропаганда. Как и в 2018 году, распространялась информация о том, что доказательств недостаточно.
Дезинформаторы утверждали, что отравление Навального "Новичком" не доказано; что цель провокации – навредить отношениям между Россией и Германией и остановить проект Nord Stream 2; что это повод для санкций против России; что западные СМИ в целом занимают русофобскую позицию и хотят впутать в происходящее президента России Владимира Путина; что Навальный сам виноват в том, что оказался в коме – у него якобы были проблемы с пищеварением.
Утверждалось, что симптомы совершенно нехарактерны для "Новичка"; что если бы это был "Новичок", то Навальный точно бы умер; что все это может быть спецоперацией западных спецслужб и что Берлин не сотрудничает с Москвой в расследовании этого инцидента.
И в том, и в другом случае случившееся подавалось как русофобия, провокация со стороны Запада и антироссийская пропаганда. Как и в 2018 году, распространялась информация о том, что доказательств недостаточно.
Дезинформаторы утверждали, что отравление Навального "Новичком" не доказано; что цель провокации – навредить отношениям между Россией и Германией и остановить проект Nord Stream 2; что это повод для санкций против России; что западные СМИ в целом занимают русофобскую позицию и хотят впутать в происходящее президента России Владимира Путина; что Навальный сам виноват в том, что оказался в коме – у него якобы были проблемы с пищеварением.
Утверждалось, что симптомы совершенно нехарактерны для "Новичка"; что если бы это был "Новичок", то Навальный точно бы умер; что все это может быть спецоперацией западных спецслужб и что Берлин не сотрудничает с Москвой в расследовании этого инцидента.
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Сейчас большая часть жителей России не верит, что Навальный был отравлен. Это показывает, насколько Кремль влияет на общественное мнение внутри России
В обоих случаях появились истории о том, что "Новичок" на самом деле произведен где-то на Западе (в США, Грузии и т.д.), а не в России. Не обошлось и без Латвии. Французская пресса сообщала, что в в телефонном разговоре с президентом страны Эммануэлем Макроном Владимир Путин заявил, что следы "Новичка" могут вести в Латвию. Кроме того, он выдвинул версию, что Навальный по неизвестным причинам мог отравить себя сам.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поддержал версию с иностранными спецслужбами. По традиции не называя оппозиционера по имени, он заявил, что "не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поддержал версию с иностранными спецслужбами. По традиции не называя оппозиционера по имени, он заявил, что "не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним".
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
"В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", – заявил Песков. Навальный ранее заявил, что за его отравлением стоит лично Путин: "Я безусловно считаю, что за этим отравлением стоит Путин, и других версий у меня нет".
Столкнувшийся с проблеми внутри страны белорусский диктатор Александр Лукашенко постарался проявить лояльность Кремлю и разыграл свою версию о заговоре Запада, опубликовав якобы перехваченную запись разговора между Варшавой и Берлином.
Уже после подготовки этой статьи к публикации группа журналистов-расследователей опубликовала исследование, в рамках которого была идентифицирована группа сотрудников ФСБ России, которые, предположительно, занимались планированием отравления Навального. С 2017 года они фактически сопровождали Навального в его поездках по регионам России.
Столкнувшийся с проблеми внутри страны белорусский диктатор Александр Лукашенко постарался проявить лояльность Кремлю и разыграл свою версию о заговоре Запада, опубликовав якобы перехваченную запись разговора между Варшавой и Берлином.
Уже после подготовки этой статьи к публикации группа журналистов-расследователей опубликовала исследование, в рамках которого была идентифицирована группа сотрудников ФСБ России, которые, предположительно, занимались планированием отравления Навального. С 2017 года они фактически сопровождали Навального в его поездках по регионам России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин встречается с Александром Лукашенко. Фото: EPA/Scanpix/LETA
Старший эксперт Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) Элина Ланге-Ионатамишвили проводит параллели между кампанией по дезинформации после отравления Навального и кампаниями в связи со сбитым над Украиной авиалайнером MH17 и отравлением Скрипалей.
Эксперт StratCom Элина Ланге-Ионатамишвили. Фото: Валдис Каулиньш / Riga Conference 2020
"В обоих случаях Кремль и связанные с ним СМИ за короткий период времени распространили множество версий о "настоящем развитии событий". Как правило, их можно было классифицировать как теории заговора, направленные на то, чтобы обвинить в произошедшем других и посеять неуверенность в связи с тем, что именно произошло", – отметила она.
То, что за границей в версии Кремля не слишком верят, Москву не очень беспокоит, считает Ланге-Ионатамишвили. "Важно обеспечить поддержку аудитории внутри страны. Сейчас большая часть жителей России не верит, что Навальный был отравлен. Это показывает, насколько Кремль влияет на общественное мнение внутри России", – говорит она.
То, что за границей в версии Кремля не слишком верят, Москву не очень беспокоит, считает Ланге-Ионатамишвили. "Важно обеспечить поддержку аудитории внутри страны. Сейчас большая часть жителей России не верит, что Навальный был отравлен. Это показывает, насколько Кремль влияет на общественное мнение внутри России", – говорит она.
“
Если ты против Кремля, если нарушил красные линии, то с тобой расправятся
Эксперт StratCom отмечает, что отравление Навального – это послание. "Если ты против Кремля, если нарушил красные линии, то с тобой расправятся. Таких случаев много – начиная от заказного убийств известной журналистки Анны Политковской, отравления Александра Литвиненко, и заканчивая недавними событиями – отравлением Скрипалей и убийством Бориса Немцова. Стоит ли вставить на пути у Кремля – каждый может сделать вывод. Дела часто бывают убедительнее, чем слова", – говорит она.
Covid-19 и ГРУ
Кризис, вызванный Covid-19, привел к новой волне дезинформации, которую мог заметить каждый пользователь соцсетей. Если в обычной ситуации теории заговора не создают серьезной угрозы для общества, то во время пандемии ложная информация может привести к эскалации кризиса. Об угрозе эпидемии дезинформации предупреждало ЮНЕСКО – специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Важно понимать, что теории заговора и другая дезинформация не ограничилась уровнем узких групп и "пузырей" – ее распространением занимались не только энтузиасты и активисты, но и государственные структуры. Уже во время первой волны звучали обвинения в адрес России и Китая: дескать, они пытаются использовать ситуацию, чтобы показать бессилие НАТО. Китай и Россию в качестве источников лживой информации называл и Евросоюз.
Со стороны России активно распространялись теории о том, что вирус – это биологическое оружие, созданное на Западе. Кроме того, эксплуатировался тезис о том, что Европа не в состоянии справиться с ситуацией.
Важно понимать, что теории заговора и другая дезинформация не ограничилась уровнем узких групп и "пузырей" – ее распространением занимались не только энтузиасты и активисты, но и государственные структуры. Уже во время первой волны звучали обвинения в адрес России и Китая: дескать, они пытаются использовать ситуацию, чтобы показать бессилие НАТО. Китай и Россию в качестве источников лживой информации называл и Евросоюз.
Со стороны России активно распространялись теории о том, что вирус – это биологическое оружие, созданное на Западе. Кроме того, эксплуатировался тезис о том, что Европа не в состоянии справиться с ситуацией.
Грузинский военнослужащий во время введения мер против Covid-19. Фото: AFP/Scanpix/LETA
Одной из целей стала лаборатория имени Ричарда Лугара – исследовательский центр под Тбилиси, главное грузинское медицинское учреждение, занятое борьбой с Covid-19. Российские дезинформаторы использовали этот центр в своих целях с 2012 года, а во время пандемии атаки на него только усилились.
В апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова намекнула, что в лаборатории центра может идти работа "по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях".
Между тем, в пространстве российской дезинформации не исключается и то, что Covid-19 могли создать в Латвии.
Еще весной прокремлевские информационные каналы распространяли сообщения о том, что демократия плохо подходит для борьбы с кризисными ситуациями: перед каждым решением приходится проводить дискуссии, что занимает время. Путинский режим между тем прославляют за способность реагировать быстро и качественно, говорит Балодис.
Еще весной прокремлевские информационные каналы распространяли сообщения о том, что демократия плохо подходит для борьбы с кризисными ситуациями: перед каждым решением приходится проводить дискуссии, что занимает время. Путинский режим между тем прославляют за способность реагировать быстро и качественно, говорит Балодис.
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Понятно, что на этом фоне замалчивались собственные проблемы России в связи с коронавирусом. Среди них, например, неспособность системы здравоохранения справиться с потоком заболевших, подозрения в манипуляциях со статистикой и общая политическая нерешительность
"Так образом в глазах общества пытаются легитимизировать авторитарный режим – показать, что авторитаризм намного лучше может ответить на нужды и желания общества. А в демократии царят хаос и неопределенность", – говорит аналитик AAPC.
При этом Россия работает на имидж, привлекая армию для того, чтобы перебросить помощь в Италию – страну, которая тяжелее других пострадала при первой волне Covid-19. В итальянских СМИ появились сообщения о том, что эта помощь, возможно, была бесполезной и служила только для улучшения образа Кремля. Груз с помощью был направлен и в США. Позже, правда, между сторонами возникли разногласия, что это было – подарок или все же покупка.
При этом Россия работает на имидж, привлекая армию для того, чтобы перебросить помощь в Италию – страну, которая тяжелее других пострадала при первой волне Covid-19. В итальянских СМИ появились сообщения о том, что эта помощь, возможно, была бесполезной и служила только для улучшения образа Кремля. Груз с помощью был направлен и в США. Позже, правда, между сторонами возникли разногласия, что это было – подарок или все же покупка.
Российские военные врачи в Италии. Фото: AFP/Scanpix/LETA
Месседж о том, что Запад не в состоянии должным образом отреагировать на кризис был направлен в том числе и против Латвии. Он подразумевал, что сотрудничество с Россией было бы лучше, чем со странами Запада, отмечает Балодис.
"Понятно, что на этом фоне замалчивались собственные проблемы России в связи с коронавирусом. Среди них, например, неспособность системы здравоохранения справиться с потоком заболевших, подозрения в манипуляциях со статистикой и общая политическая нерешительность", – подчеркивает аналитик.
Пандемия Covid-19 породила кризис и привела к экономической рецессии. В обществе растет недовольство – это доказывают протесты в разных странах, говорит эксперт StratCom Ланге-Ионатамишвили. "Это прекрасная возможность подлить масла в огонь – использовать известные нарративы о "неудавшемся государстве", "коррумпированных западных элитах" и так далее", – говорит она и подчеркивает, что тактика Кремля часто бывает оппортунистической: он эксплуатирует кризисы и проблемы выгодным для себя образом.
"Понятно, что на этом фоне замалчивались собственные проблемы России в связи с коронавирусом. Среди них, например, неспособность системы здравоохранения справиться с потоком заболевших, подозрения в манипуляциях со статистикой и общая политическая нерешительность", – подчеркивает аналитик.
Пандемия Covid-19 породила кризис и привела к экономической рецессии. В обществе растет недовольство – это доказывают протесты в разных странах, говорит эксперт StratCom Ланге-Ионатамишвили. "Это прекрасная возможность подлить масла в огонь – использовать известные нарративы о "неудавшемся государстве", "коррумпированных западных элитах" и так далее", – говорит она и подчеркивает, что тактика Кремля часто бывает оппортунистической: он эксплуатирует кризисы и проблемы выгодным для себя образом.
"Иностранная операция" в Беларуси
Подробнее о ситуации в Беларуси можно прочесть в другой статье этого проекта. Однако роль и заинтересованность России в этом процессе настолько заметны, что достойны отдельного упоминания. Перед президентскими выборами 9 августа Москва переживала едва ли худший этап отношений с Минском. Но после начала массовых протестов она подключилась к кампании по поддержке режима Лукашенко.
Российские медиа-специалисты даже начали работу на белорусских государственных СМИ, поскольку часть местных сотрудников отказались работать на благо режима. Сам Лукашенко выразил благодарность российским сотрудникам. Белорусские СМИ начали распространять передачи российского пропагандистского канала RT.
Российские медиа-специалисты даже начали работу на белорусских государственных СМИ, поскольку часть местных сотрудников отказались работать на благо режима. Сам Лукашенко выразил благодарность российским сотрудникам. Белорусские СМИ начали распространять передачи российского пропагандистского канала RT.
Лукашенко говорит с российскими журналистами. Фото: AP/Scanpix/LETA
"Цель российских СМИ и должностных лиц – дискредитировать белорусскую оппозицию и обвинить Запад в инициировании протестов. А также избегать сообщений о жестокости и преступлениях против участников акций протеста", – считает Ланге-Ионатамишвили.
Когда стало ясно, что протесты в Беларуси закончатся не так скоро, Кремль отправил к Лукашенко "десант" из журналистов, в том числе главного редактора RT Маргариту Симоньян – чтобы позволить Лукашенко высказаться от души, а затем эти заявления растиражировать, говорит аналитик StratCom.
Когда стало ясно, что протесты в Беларуси закончатся не так скоро, Кремль отправил к Лукашенко "десант" из журналистов, в том числе главного редактора RT Маргариту Симоньян – чтобы позволить Лукашенко высказаться от души, а затем эти заявления растиражировать, говорит аналитик StratCom.
“
Запад упрекают в агрессивном вмешательстве во внутренние дела Беларуси с целью спровоцировать не только беспорядки, но и переворот. Который к тому же может отразиться и на политической системе в России
В интервью представителям ведущих российских СМИ Лукашенко заявил, что американцы следят за ним из космоса, что ОМОН спас страну от блицкрига и что избитые силовиками участники протестов сами нарисовали себе синяки.
В комментариях, посвященных ситуации в Беларуси, Россия активно использовала образ внешнего врага. На нем строились рассказы о том, как НАТО грозит вторжением в Беларусь, а протесты подавались в виде "цветной революции". В политической культуре России это понятие – синоним иностранной спецоперации, отмечает Балодис.
"Запад упрекают в агрессивном вмешательстве во внутренние дела Беларуси с целью спровоцировать не только беспорядки, но и переворот. Который к тому же может отразиться и на политической системе в России. Агрессивные заявления направлены и против заметных представителей оппозиции, которых обвиняют в сотрудничестве с Западом. В таком контексте это приравнивается к предательству", – продолжает он.
В комментариях, посвященных ситуации в Беларуси, Россия активно использовала образ внешнего врага. На нем строились рассказы о том, как НАТО грозит вторжением в Беларусь, а протесты подавались в виде "цветной революции". В политической культуре России это понятие – синоним иностранной спецоперации, отмечает Балодис.
"Запад упрекают в агрессивном вмешательстве во внутренние дела Беларуси с целью спровоцировать не только беспорядки, но и переворот. Который к тому же может отразиться и на политической системе в России. Агрессивные заявления направлены и против заметных представителей оппозиции, которых обвиняют в сотрудничестве с Западом. В таком контексте это приравнивается к предательству", – продолжает он.
“
После потери влияния в Украине для России крайне важно удержать Беларусь в своей зоне влияния
В противовес этому выдвигается идея, согласно которой будущее Беларуси должно быть связано с Россией, и именно Россия является для страны залогом успеха. "Таким образом в обществе последовательно формируется представление о том, что Западные страны агрессивны и двуличны, тогда как Россия является надежным партнером", – считает Балодис.
Ланге-Ионатамишвили допускает, что Россию пугает вероятность похожего развития событий у себя дома. Поэтому она с опаской наблюдает, чем все закончится, и взвешивает, в какой момент может потребоваться вмешательство. "После потери влияния в Украине для России крайне важно удержать Беларусь в своей зоне влияния. Нужно вспомнить подписанный в 1999 году договор о создании Союзного государства", – отмечает она.
Ланге-Ионатамишвили допускает, что Россию пугает вероятность похожего развития событий у себя дома. Поэтому она с опаской наблюдает, чем все закончится, и взвешивает, в какой момент может потребоваться вмешательство. "После потери влияния в Украине для России крайне важно удержать Беларусь в своей зоне влияния. Нужно вспомнить подписанный в 1999 году договор о создании Союзного государства", – отмечает она.
Украинские военные на войне на востоке страны. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
В 2020 году Россия продолжала разыгрывать традиционную карту "фальсификации истории" по отношению ко всем, кто позволял себе усомниться в заслугах СССР и указывать на его преступления. В качестве примера можно привести Латвию, где было на публичных мероприятиях запретили использовать не только нацистскую, но и советскую военную форму и символику. Не обошли стороной и тематику выборов в США, где при помощи дезинформации попытались разрушить доверие к системе и к демократии в целом.
Failed state
Самым опасным для Латвии российским нарративом является "неудавшееся государство" (failed state), говорит Ланге-Ионатамишвили. Находящиеся под влиянием Кремля СМИ активно используют различные социально-экономические ситуации, в том числе неудачи и ошибки политиков, чтобы укреплять этот месседж.
"Интересно, что этот нарратив, согласно исследованию нашего центра, объединяет как латышей, так русскоязычных. При этом у них могут быть разные взгляды, например, на вопросы безопасности и внешней политики", – рассказывает она.
Нарратив о "неудавшемся государстве" вреден для страны, поскольку он деморализует общество. У людей опускаются руки, они перестают видеть в чем-либо смысл. Во-вторых, он порождает недоверие к демократии, демократическим институтам и законодательной власти. В-третьих, он создает уязвимость: общество начинает потреблять СМИ, которые находятся под контролем другой страны, действующей вопреки нашим национальным интересам, говорит Ланге-Ионатамишвили.
Такие нарративы дискредитируют Латвию и на международном уровне, в том числе в глазах союзников. "Не случайно Россия активно работает над тем, чтобы создать для Латвии определенный образ как через ООН, так и, например, через иностранные версии Sputnik и RT ", – полагает эксперт StratCom.
"Интересно, что этот нарратив, согласно исследованию нашего центра, объединяет как латышей, так русскоязычных. При этом у них могут быть разные взгляды, например, на вопросы безопасности и внешней политики", – рассказывает она.
Нарратив о "неудавшемся государстве" вреден для страны, поскольку он деморализует общество. У людей опускаются руки, они перестают видеть в чем-либо смысл. Во-вторых, он порождает недоверие к демократии, демократическим институтам и законодательной власти. В-третьих, он создает уязвимость: общество начинает потреблять СМИ, которые находятся под контролем другой страны, действующей вопреки нашим национальным интересам, говорит Ланге-Ионатамишвили.
Такие нарративы дискредитируют Латвию и на международном уровне, в том числе в глазах союзников. "Не случайно Россия активно работает над тем, чтобы создать для Латвии определенный образ как через ООН, так и, например, через иностранные версии Sputnik и RT ", – полагает эксперт StratCom.