Теории заговора и "Новичок" в Латвии. Как Россия использовала дезинформацию в 2020 году

В нее включились как прокремлевские СМИ, так и высшие должностные лица. Заявления и аргументация очень напоминала пропаганду, которую распространяли после отравления Скрипалей в 2018 году.



И в том, и в другом случае случившееся подавалось как русофобия, провокация со стороны Запада и антироссийская пропаганда. Как и в 2018 году, распространялась информация о том, что доказательств недостаточно.



Дезинформаторы утверждали, что отравление Навального "Новичком" не доказано; что цель провокации – навредить отношениям между Россией и Германией и остановить проект Nord Stream 2; что это повод для санкций против России; что западные СМИ в целом занимают русофобскую позицию и хотят впутать в происходящее президента России Владимира Путина; что Навальный сам виноват в том, что оказался в коме – у него якобы были проблемы с пищеварением.



Утверждалось, что симптомы совершенно нехарактерны для "Новичка"; что если бы это был "Новичок", то Навальный точно бы умер; что все это может быть спецоперацией западных спецслужб и что Берлин не сотрудничает с Москвой в расследовании этого инцидента.

