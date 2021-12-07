Delfi Plus поговорил с несколькими предпринимателями, которые регулярно участвуют в конкурсах. Мы попросили поделиться опытом более десяти компаний из различных отраслей, крупных, средних и малых. Согласились не все. Например, единственный представитель малого бизнеса был готов отвечать только на условиях анонимности.

Эта статья — часть проекта "Конкурсы и закупки: выиграть нельзя проиграть", в котором мы рассказываем, как устроен процесс закупок в Латвии. Можно ли выиграть тендер? Как подать заявку? Как оспорить решение, которое кажется неправильным? Об этом и многом другом рассказывают латвийские предприниматели и эксперты.

Все опрошенные признали: участие в конкурсе на закупку — важный опыт для любого бизнеса. Потраченные средства, силы, деньги и нервы — все эти проблемы меркнут, когда чувствуешь вкус победы. Однако выиграть конкурс удается не всегда. Как избежать подводных камней?

На вопросы Delfi bizness ответили:

SIA Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate". Предприятие с латвийским капиталом, занимается строительством дорог, улиц, площадей и лесных дорог. Комментирует Мадарс Раджелис, член правления. SIA Civinity Solutions. Группа предприятий по обслуживанию зданий и инженерным решениям в странах Балтии. Комментирует Айя Куклина, старший специалист по продажам. SIA Clean R. Компания, оказывающая экологические услуги в Латвии, в том числе по управлению отходами, уборке помещений и территорий. Комментирует Гунтар Левицс, член правления. Аноним. Предприятие с оборотом до 300 000 евро, занимающееся строительными работами в пределах Риги, участвует в муниципальных тендерах. Комментирует Алексей, владелец.

Стереотип первый: для своих. Компании "с улицы" выиграть трудно, потому что условия в конкурсах всегда прописываются для своих.