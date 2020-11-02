Смерть от взрыва гранаты, убийство из мести, сотни разграбленных могил и стертые свидетельства истории — с такими последствиями нелегальной археологии сталкиваются латвийские историки и правоохранительные органы. Законодательство становится все эффективнее, "копатели" реже разоряют древние могилы, но полиция продолжает находить коллекции древностей и оружия, а историкам приходится изучать выкопанные кем-то украшения, которые лишены самого важного — исторического контекста.

"При помощи найденной взрывчатки можно было взорвать весь центр Болдераи", — так в 2000 году пресс-служба Госполиции описывала количество амуниции, найденной в одном из частных домов. 46-летний мужчина по прозвищу "Копченый" хранил в своем доме пять авиационных бомб, 47 артиллерийских снарядов, 35 мин, три гранаты, три мины для миномета и более одного килограмма взрывчатки. Большая часть амуниции относилась ко временам Первой и Второй мировой войны, но были и боеприпасы послевоенного периода. Пресс-секретарь Госполиции Кристс Лейшкалнс утверждал тогда, что это был крупнейший запас амуниции и взрывчатки, обнаруженный полицейскими.

Крупнейший, но не последний. "Черные копатели" всегда были головной болью для полиции.