В канун Рождества, 24 декабря, около часа дня, Агентство гражданской авиации сообщило в своих соцсетях, что Латвия может ожидать Санту – для гостя разработали специальный план полета. Детей призвали порепетировать стишки и ждать гостя. Если же подарки задержатся — внимательно следить за перемещением сказочных саней по небу — никто не будет забыт.
"Чтобы Санта-Клаус мог безопасно летать в воздушном пространстве Латвии, в сотрудничестве с Рождественской авиационной службой Северного полюса мы разработали соответствующий план полета, чтобы Санта-Клаус мог добраться до каждого, кто его ждет", - говорится в сообщении. . Регистрационный номер автомобиля Санты — "Ho-ho-ho!".
За полетом Санты можно следить здесь. Сегодня за его перемещением следят около 60 000 человек.