В канун Рождества, 24 декабря, около часа дня, Агентство гражданской авиации сообщило в своих соцсетях, что Латвия может ожидать Санту – для гостя разработали специальный план полета. Детей призвали порепетировать стишки и ждать гостя. Если же подарки задержатся — внимательно следить за перемещением сказочных саней по небу — никто не будет забыт.

"Чтобы Санта-Клаус мог безопасно летать в воздушном пространстве Латвии, в сотрудничестве с Рождественской авиационной службой Северного полюса мы разработали соответствующий план полета, чтобы Санта-Клаус мог добраться до каждого, кто его ждет", - говорится в сообщении. . Регистрационный номер автомобиля Санты — "Ho-ho-ho!".

За полетом Санты можно следить здесь. Сегодня за его перемещением следят около 60 000 человек.

Lai Ziemassvētku vecītis varētu droši veikt lidojumu arī Latvijas gaisa telpā, sadarbībā ar Ziemeļpola Ziemassvētku aviācijas dienestu, esam izstrādājuši atbilstošu lidojumu plānu, lai vecītis paspētu pie visiem, kuri viņu gaida. ❄️❄️❄️ pic.twitter.com/JTzvbCxx8A — Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) December 24, 2024

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