Coca-Cola Ziemassvētku auto Tallinā 2025
Fоtо: DELFI

Уже второй год подряд с наступлением зимы Таллинн встречает одно из самых ярких событий перед Рождеством – легендарный караван Coca-Cola. Этот праздничный символ, украшенный множеством огней, делает остановку в столице Эстонии, даря горожанам прекрасную возможность поймать рождественское настроение. Однако для кого-то посещение каравана оказалось далеко не вдохновляющим событием.

В этом году караван был доступен для посетителей в понедельник, 16 декабря, только четыре часа, с 16:00 до 20:00. Караван прибыл на территорию порта Ноблесснер из Латвии рано утром. Ранее сообщалось, что накануне рождественский грузовик был в Риге и стал причиной больших пробок.

На месте всем желающим традиционно предлагалась бесплатная Coca-Cola, в этот раз - без сахара, чтобы погрузиться в атмосферу праздника без лишних калорий. Люди наслаждались не только вкусом напитка, но и великолепной возможностью сделать яркие фотографии на фоне знаменитого каравана, сияющего тысячами огоньков, где была специально организована фотозона с лучшим видом.

Была возможность воплотить мечту о новогодней фотографии с Дедом Морозом, но как оказалось, воспользоваться этим смогли не все желающие.

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