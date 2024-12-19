Наступила пора рождественских рынков. Мы решили сравнить, где же цены ниже - в Таллинне или Риге?
Другой продавец Рижской рождественской ярмарки добавил, что в первые дни работы люди идут больше за атмосферой, а за неделю до Рождества начинают активно покупать подарки.
"Мы очень стараемся удерживать те цены, которые у нас до этого были на протяжении нескольких лет. Они, конечно, и так высокие, но за год все цены выросли примерно на 50 центов", - прокомментировал предприниматель, торгующий свечами. Для сравнения, цены на Таллиннской рождественской ярмарке за год выросли в среднем на один евро.
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