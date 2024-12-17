Весь декабрь и январь на территории Annas koku skola в Бабитской волости открыта живописная Зимняя тропа для прогулок. Этот красиво оформленное место предлагает не только праздничную атмосферу, но и возможность заняться творчеством. По выходным посетителей ждут разнообразные развлечения, вкусная еда и напитки, создающие особый праздничный настрой для каждого.

Украшенные точки вдоль маршрута, где тысячи огней светятся в темное время суток, предлагают возможность выполнить творческие задания. Кроме того, посетителей радуют специальные световые инсталляции, которые создают впечатление, что на каждом шагу можно встретить Деда Мороза или гномика.

По выходным пешеходная экскурсия дополняется различными мероприятиями, а также возможностью согреться горячим напитком и насладиться вкусными закусками. В церкви на территории школы открыта выставка ангелов, что придает прогулке особый праздничный настрой.

Зимняя пешеходная тропа открыта для посещения с понедельника по пятницу с 15:00 до 20:00 (последний заход в 7 часов вечера). По субботам и воскресеньям тропа открыта с 12:00 до 20:00 (последний заход в 19 часов).

На территории мероприятия имеется бесплатная парковка. Билеты можно приобрести на сайте Biļešu paradīze: www.bilesuparadize.lv.

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