Во время Четвертого адвента Сигулдский край на некоторое время стал особенно ярким - пожарные машины в праздничных украшениях отправились в специальную рождественскую поездку, сообщает Зане Леймане, представительница самоуправления Сигулдского края.

"В это темное зимнее время, когда солнце если и видно, то очень недолго, когда дни темные и серые, мы знаем, что свет создает безопасность", - говорит Леймане, поясняя, что целью мероприятия было поднять настроение населению, создав ощущение праздника, а также напомнить о пожарной безопасности в праздничный сезон. Пожарные с удовольствием участвуют в праздничных мероприятиях, а не просто спешат на помощь по вызову.

В праздничном пробеге, который в этом году прошел уже в пятый раз и стал традиционным, приняли участие шесть пожарных машин: от Инчукалнского добровольного пожарного общества – четыре автоцистерны и автолестницы – две от Инчукалнского поста, по одной от постов в Вангажи, Инциемсе и Малпилсе, а также автоцистерна от Кримулдского добровольного пожарного общества. Пожарные машины ездили по Сигулдскому краю в течение четырех часов.

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