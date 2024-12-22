В поисках праздничного настроения в прошедшую субботу Delfi отправился в Калнциемский квартал и на Агенскалнский рынок, где хозяева обещали прекрасные впечатления - дегустации, встречи, джаз и горячие напитки, а также специальные сувенирные станции, где можно встретить торговцев, попробовать пипаркукас и выбрать рождественские елки.

Как заметил Delfi, на Агенскалнском рынке действительно хороший выбор рождественских елок, да и глинтвейн пахнет неплохо, но если вы ищете более широкий выбор местных ремесленников и домашних производителей, лучше отправиться в Калнциемский квартал, где продают свежее копченое мясо и микрозелень, а также грибы шиитаке, икру и разнообразную выпечку. Здесь также продаются свечи, украшения, одежда и игрушки, а также местные вина. Рынок работал до 16:00 в субботу, а следующая рождественская ярмарка в Калнциемском квартале запланирована на 28 декабря.