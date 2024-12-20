До 16 января 2025 года Даугавпилс будет отмечать Рождество и Новый год различными мероприятиями: от зажжения главной праздничной елки до Нового года, празднование которого обещает быть особенно радостным и веселым, потому что Даугавпилс отмечает свое 750-летие.

1. В Даугавпилсе установлена одна из самых красивых рождественских елок в Латвии

Преддверие Рождества — самое волшебное время в году. Каждый год праздничную атмосферу в Даугавпилсе дополняет величественная и великолепно украшенная елка на площади Виенибас.

В этом году елка украшена латышскими символами силы. Рябина приносит благословение и защищает от плохой энергии. Ягоды красной рябины — источник витаминов для людей и отличный корм для птиц в холодное время года. Снегири любят оставаться зимовать в хвойных лесах, и в этом году они прилетели зимовать в Даугавпилс. Это большая честь для города, ведь эти птицы символизируют семейные ценности и жизнестойкость. Аусеклис в декоративном узоре — знак защиты, символизирующий борьбу света с тьмой.

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2. В Даугавпилсской крепости открылась резиденция Деда Мороза

С 14 по 29 декабря во дворе Даугавпилсского центра техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал" (Inženieru arsenāls) можно посетить резиденцию Деда Мороза. Там вы сможете принять участие в различных мероприятиях и мастер-классах, а также отправить письмо Деду Морозу по специальной праздничной почте.

Двор "Инженерного арсенала" открыт со среды по воскресенье. Участие в мероприятиях и вход бесплатные.

3. Музей Ротко открывает зимний выставочный сезон

В этом зимнем выставочном сезоне в Музее Ротко представлены шесть латвийских и международных выставочных проектов. Среди них — выставка "Начало и свет" (Sākums un gaisma) итальянского художника Эрнесто Моралеса и эмоционально насыщенное послание "я в домике" (es esmu mājiņā) Екатерины Гришкяне.

4. Рождественские базарчики в Даугавпилсе

С 4 по 29 декабря в Доме Единства и во Дворце культуры работают благотворительные ярмарки в поддержку пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Здесь предлагается широкий ассортимент текстиля — вязаные и трикотажные перчатки, носки и шапки, бижутерия, аксессуары и различные украшения.

21 декабря с 10 до 16 часов в Даугавпилсе на улице Ригас будет проходить Большой рождественский рынок. На нем жители и гости города смогут приобрести товары местных производителей, ремесленные изделия и другие красивые и полезные предметы быта.

5. Стропская трасса активного отдыха и спорта

Возьмите напрокат лыжи и наслаждайтесь природой! Каждый год в Стропском лесу создаются лыжные трассы, по которым можно неспешно скользить, наслаждаясь пейзажами заснеженных лесов.

На Стропской трассе активного отдыха и спорта можно покататься на беговых лыжах. Трасса полностью освещена, поэтому кататься можно как при свете дня, так и в темное время суток.

6. Поездка на ретро-трамвае

Поездка на ретро-трамвае, выпущенном на Рижском вагоностроительном заводе в конце прошлого века, дает возможность увидеть не только исторические достопримечательности города, но и повседневную жизнь Даугавпилса. Из окон ретро-трамвая открывается прекрасный вид на самые важные достопримечательности города, что позволит вам насладиться архитектурой и культурой города.

Экскурсии на ретро-трамвае проводятся только по предварительной договоренности. Для бронирования обращайтесь по телефону +371 20012140 или по электронной почте reklama@dsatiksme.lv.

7. До Даугавпилса можно легко добраться на общественном транспорте

Крылатая фраза гласит: "Все дороги ведут в Рим". Но в Даугавпилсе популярны другие слова: "Все дороги ведут в Даугавпилс!". Путешествуя в Даугавпилс, вы можете выбрать самый удобный общественный транспорт:

До Даугавпилса можно легко добраться даже из Лиепаи на автобусе Lux Express.

На автобусах Flixbus в Даугавпилс можно добраться из Вильнюса, Варшавы, Таллинна, Праги и других европейских городов.

15 декабря будут введены два новых железнодорожных рейса Даугавпилс-Рига и Рига-Даугавпилс.

8. Новогодняя ночь в Даугавпилсе может стать незабываемой

Новый год в Даугавпилсе тоже будет красочным и увлекательным. 31 декабря в новогоднюю ночь на площади Виенибас с 23.00 будет звучать танцевальная музыка, в 24.00 начнется празднование Нового года, в 00.15 начнется концерт группы Citi zēni, а с 01.15 до 3 часов ночи будет звучать танцевальная музыка. Кульминацией празднеств в Даугавпилсе станет новогодний фейерверк.

9. Катание на коньках в Даугавпилсской ледовой арене

Даугавпилсская ледовая арена предлагает всем желающим возможность улучшить свои навыки катания на коньках.

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