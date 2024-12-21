Как часто в своей жизни вы проходили мимо какого-то места десятки или даже сотни раз, даже не представляя, что там - за дверью - находится что-то очень необычное и захватывающее?

Оказывается, мы упустили из виду, как необычно, интересно и увлекательно устроен музей Бауски, на который мы наткнулись совершенно случайно, когда снова оказались в этом городе. И попали прямо в точку, потому что до 5 января мы еще можем насладиться как мы его назвали, "pop-up Зимнего музея", или если официально — рождественской выставкой "Где живет чудо?". Сразу отметим, что теперь это музей всех чувств, особенно запахов, потому что здесь всегда витает запах детства и настоящих елок в лесу. Ну, как в старые добрые времена, когда елки рождались в лесу и были не такими большими, но зато настоящими!

Fоtо: Privātais arhīvs

На этот раз мы постараемся лишь заинтриговать вас, не раскрывая всех секретов и сюрпризов, но можем сказать сразу – это отличная идея для поездки с детьми ближе к вечеру или для полноценного выходного дня, который можно совместить с бесчисленным множеством других развлечений в Бауске и ее окрестностях!

Здание Бауского музея находится напротив Ратушной площади, и мы то и дело проходили мимо него, но ни разу не подумали зайти внутрь. Само здание, которое находится на стороне главной улицы и, вероятно, первое здание, которое вы заметите справа, сразу после моста - обратите внимание на его детали, вы будете поражены тем, насколько оно необычно.

Fоtо: Privātais arhīvs

Похоже, в музеях Латвии это обычное дело — обойти все за 10 минут и даже посмотреть дважды, поэтому всегда присутствует некоторая доля скептицизма относительно того, что будет дальше. Первая комната, судя по всему, именно такая, потому что в ней представлены сцены из жизни Бауски начала прошлого века, с репродукцией колониальной лавки, парикмахерской со всем оборудованием тех времен, кузницей, магазином мелких товаров и книжной лавкой, рассказывающей о жизни Бауски в те времена. Но все здесь настолько детально проработано и имеет свою историю, что хочется заглянуть в каждую из этих комнат и засунуть свой нос все глубже и глубже. Мы находим очень увлекательной историю о том, что искусственные рождественские елки были изобретены 150 лет назад в Германии, потому что там слишком быстро вырубали леса, поэтому их делали из раскрашенных гусиных перьев. Есть и старинные музыкальные шкатулки, которые вызывают у детей удивление: как? Ведь тогда не было Spotify и можно было прослушать только семь песен?

А еще есть комната с видами советской эпохи, и она теперь украшена в рождественском духе, как в те времена. Даже елка украшена перьями. Это весьма изобретательно - обновить базовую экспозицию в соответствии с текущим праздничным сезоном.

Теперь самое интересное: на другом этаже (всего в здании три этажа) находится этот рождественский поп-ап музей. Мы уже были в нереально огромном Музее рождественских и плюшевых медведей в Карловых Варах, где провели целый день, но и здесь засиделись больше часа. Выставка началась с коллекции лошадок-качалок. Самый старый экспонат датируется 1910 годом. Далее, в экспозиции "Евреи в Бауске", посетители могут узнать о еврейском празднике Ханука, который евреи отмечают в конце каждого христианского года. Оказывается, раньше евреи составляли большинство населения Бауски, так что это очень важная часть истории города.

Не будем раскрывать всех сюрпризов, но настоятельно рекомендуем зарядить телефоны, потому что вам все время захочется фотографировать, а еще здесь есть хорошие места для семейных фотосессий. Кукольники из Латвии, Литвы и Эстонии также приглашают детей и взрослых вдохновиться и исследовать мир чудес с помощью их работ. А еще здесь можно устроить снежную бурю, покататься на санках, устроить пикник и многое другое...

Когда кажется, что все - музей должен закончиться - ничего не осталось, остается выставка кукол и игрушек, которая затягивает вас надолго. Поправьте нас, если мы ошибаемся, но нам кажется, что она может быть одной из самых больших в Латвии. Здесь представлены куклы со всего мира, а также игрушки из нашего детства, которые очень привлекают внимание. Есть также комната, которая устроена как кукольное королевство - с миниатюрными коллекциями, а также с тем, что сейчас немного забыто - бумажными куклами!

Fоtо: Privātais arhīvs

После осмотра музея мы выходим во внутренний двор, еще раз смотрим на украшения балкона и делаем очень красивое рождественское фото. Вот так мы оказались в Бауске и открыли для себя что-то новое и удивительное!

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