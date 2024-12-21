С начала декабря в социальных сетях обсуждают вопрос, где заказать ужин на Сочельник и рождественский обед. Ресторанов и кафе в Литве, предлагающих такие услуги, достаточно много, представители кафе говорят, что у них есть постоянные клиенты, заказывающие ужины и обеды не первый год, пишет rus.delfi.lt.

Каунасский ресторан Sala предлагает заказать ужин на Сочельник и рождественский обед. За 12 блюд ("слижики", маковое молоко, кисель, закуски из лосося и селедки, кусочки хека, салаты и т.д.) на 4 персоны придется заплатить 150 евро. Рождественский обед можно выбирать из четырех вариантов – одна порция стоит 16 евро на человека.

Ресторан Soul Kitchen Vilniuje предлагает ужин на Сочельник на 4-6 персон за 170 евро (много закусок из рыбы, бутерброды, корзинки, пирожки, рождественский пирог и кисель).

Каунасское кафе G&D Bistro также предлагает блюда на Сочельник и Рождество. Традиционный ужин на человека стоит 35 евро (два салата, селедка, 4 рыбных блюда, крабовые палочки в тесте, пирожки с грибами, кисель, "слижики"). Такой ужин на четверых обойдется в 140 евро.

Рождественское меню уже можно "собрать" на свое усмотрение. Например, указано, что килограмм домашнего салата будет стоить 10 евро, столько же будет стоить килограмм салата из свежих овощей. Изделия из мяса - свиной карбонад или шея - уже будут стоить 20 евро за кг.

Кафе Coffee Spells в Вильнюсе также предлагает ужин на Сочельник на 2-6 персон. Ужин состоит из 11 блюд. Его достаточно для двоих, но указано, что хватит и на детей. В качестве 12 блюда предлагают заказать "слижики". Заказы на две персоны стоят 88 евро, на 6 человек - 254 евро.

Предложений можно найти немало, цены тоже разные – от 30-40 евро на человека. Можно заказать и традиционные блюда и более хитроумные вариации. Есть и дорогие, но более сытные варианты.

Например, каунасское кафе Pilnas samtis предлагает ужин на Сочельник, который стоит 65 евро на человека, однако весит этот заказ 1715 грамм. Вес напитков – 700 г.

Директор Bernelių užeigа Адас Язбутис сказал Delfi, что заказы на Сочельник остаются стабильными, есть определенный рост. Люди активно заказывают и блюда на дом. Многие заказчики - те же уже много лет. "На Рождество в Вильнюсе и Каунасе мы предлагаем специальную музыкальную программу, поэтому немало людей решает праздновать Рождество не дома, а в ресторане", – указал Язбутис.

По его словам, с середины декабря в ресторанах места бронируют компании. Много внимания уделяют и встрече Нового года, однако в этом году еще будут сложности, связанные с ремонтом дорог в Старом городе Каунаса, переносом елки на площадь Единства и введением налога на загрязнение – все это отпугивает людей.

Собеседник сказал, что ужин на Сочельник на двоих стоит 89 евро, на четверых – 139.

"В сумму входят 12 традиционных блюд. Поскольку большая часть наших клиентов возвращается к нам каждый год, мы стараемся менять некоторые блюда, чтобы клиенты получили новый опыт, новые вкусы", – сказал Язбутис. Представитель Vilnius Grand Resort Ярослав Филистович сказал, что каждый год к ним приходит все больше людей, которые хотят праздновать без стресса, хотят, чтобы о них позаботились. "Цены на праздничный ужин зависят от выбранного предложения – есть разные варианты, чтобы каждая семья нашла подходящий. Ужин на Сочельник из 12 блюд в ресторане Le Paysage стоит 55 евро на человека. Рождественский ужин с живой музыкой – 45 евро", – сказал Филистович.

Глава ресторана Brussels Mussels Вилте Прасценюте сказала, что их ресторан в Сочельник не работает, однако открывается в первый день Рождества вечером. Она заметила, что в этом году нет активного бронирования, поэтому свободные места пока есть.

Большим интересом пользуется празднование Нового года, локация ресторана Brussels Mussels очень удобная – центр Вильнюса. Желающие могут пойти и к елке на Кафедральную площадь.

По словам собеседницы, праздничный ужин на человека стоит 45-65 евро (закуски, главное блюдо, десерт, напиток или пара бокалов вина). "Конечно, можно выбрать более дешевый или наоборот роскошный вариант. 700 г мидий и бельгийское пиво стоят 23 евро. Можно заказать и чашку кофе с бельгийскими вафлями за 10 евро", – сказала Прасценюте. Она заметила, что сейчас и компании платят меньше за рождественские вечеринки. Есть запросы по 25 евро на человека, но бывают и 80 евро.

В социальных сетях можно найти самые разные варианты на празднование 2025 года - разные программы, темы, цены. Обычно цены колеблются в пределах 100-200 евро. В стоимость входят: ужин и развлечения, музыкальная программа, фейерверки, бокал шампанского в полночь.

Есть и предложения встретить Новый год в парках развлечений. В таких случаях в цену входит и ночлег завтраком.

Например, Vilnius Grand Resort предлагает праздник с ночлегом за 334 евро на человека – в цену входит ужин, музыкальная программа, фейерверки, танцы до утра, завтрак и посещение бассейна и бань. Без ночлега цена будет 249 евро, программа для детей стоит 60 евро (на одного ребенка).

Harmony Park в Пренай предлагает программу с участием трех исполнителей, ужин из 5 блюд, закуски, лотерея, подарки и дискотека до 2 часов утра за 259 евро на человека. Есть более скромный вариант за 199 евро.

Кроме того, предлагают программу для детей 5-14 лет: до 23:00 с детьми будет аниматор. Для детей накроют шведский стол, устроят мастер-классы и разные развлечения. Цена 89 евро на ребенка.

Гостиница Vita в Друскининкай предлагает встретить Новый год за 60 евро (на человека). Детям до 3 лет бесплатно, а детям 3-14 лет - 35 евро. В цену входит праздничный ужин - шведский стол, кофе, чай, мороженое плюс горячее блюдо (его можно выбрать из трех вариантов). В полночь гостям предложат бокал игристого вина.

Для тех, кто хочет приехать на несколько дней, праздничный пакет будет стоить 299 евро за две ночевки с завтраками.

На странице Makalius предлагается встретить Новый год в Молетай, в гостинице Belvilis. Ночлег и праздник для семьи из 4 человек будет стоить 821 евро. За эти деньги можно снять отдельный домик с камином, получить завтрак (шведский стол) и участвовать в праздничной программе (ужин и десерты, развлечения, фейерверки и дискотека до 2 часов утра, плюс посещение бань и бассейна).

В палангском Atostogų parkas можно выбрать 8 новогодних пакетов – одни из самых дорогих уже распроданы.

Например, бронирован семейный люкс с завтраками на двоих и новогодняя праздничная программа с ужином. Цена такого пакета с двумя ночевками была 870 евро, а с тремя – 1016 евро. Распроданы и другие похожие предложения, а также самый дешевый вариант с одной ночевкой на двоих и праздничной программой за 577 евро.

Самый дешевый вариант здесь - двухместный номер в гостинице или одноэтажной бревенчатой вилле за 522 евро на двоих. В цену входит завтрак и праздничная программа. А программа для всех одна: выступление иллюзиониста, аниматор для детей, выступление музыкальных коллективов, фейерверк, шампанское и праздничный ужин. Ужин состоит из напитка, холодных закусок, горячего блюда и десерта.

Другие гостиницы, СПА-центры и парки развлечений также предлагают новогодние программы. Vytautas Mineral SPA в Бирштонасе предлагает новогоднюю программу по цене от 1110 евро на семью. Похожая цена на четверых будет и в Grand SPA Lietuva в Друскининкай – 1036 евро.

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