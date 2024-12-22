После почти года жизни в грязи собака Рикотта три года назад встретила собачьего тренера Надежду Федотову. Спасенная из нелегального питомника, сейчас она наслаждается новой жизнью в теплом и любящем доме, участвует в детских образовательных программах и успешно дебютирует в соревнованиях по собачьему спорту. А в преддверии Рождества стала героиней новогодней кампании.

Надежда Федотова рассказывает, что несколько лет назад, посетив ночью нелегальный собачий питомник в литовском городе Йонава, увидела неожиданное зрелище. "Мы зашли в комнату, открыли шкаф, а там сидела маленькая, испуганная собачка, привязанная к ручке. С длинными когтями, с запутанной шерстью, она дрожала и была очень слабой. Рикотте тогда было девять месяцев, и за все это время она ни разу не видела света. По счастливой случайности мои путешествия привели меня в этот питомник, и я сразу же забрала эту собаку с собой".

Когда спасенную собаку отвезли к ветеринарам, у нее диагностировали воспаление матки, и ей пришлось перенести экстренную операцию. Рикотта не осталась в долгу перед своими спасителями — она быстро прижилась в семье Надежды и научилась новым навыкам. "Мы сомневались в решении оставить ее у себя. Я думала, что помогу ей восстановиться психологически и физически, научу основам дрессуры, и мы найдем ей другой дом, но наша семья так полюбила эту собаку, что нам ничего не оставалось, как оставить ее", — говорит Надежда.

Тренер рассказывает, что работа с Рикоттой не была простой — у собаки не было навыков гигиены, и потребовался почти год, чтобы приучить ее к туалету. Первые прогулки тоже были нервными — она не знала, что такое поводок, и находиться на улице ей было страшно. "Рикотта очень быстро учится. Ее легко мотивировать с помощью еды и игрушек. Если других собак приходится уговаривать поиграть в игру или выполнить команду, Рикотту не остановить. Иногда я удивляюсь, откуда у маленькой собачки весом всего три килограмма столько энергии", — говорит она.

Большой опыт маленькой собаки

Беспородная собачка, дебютировавшая на собачьих соревнованиях в сентябре этого года, получила награду. По словам Надежды, это не единственное место, где Рикотта добивается высоких результатов — ей также нравится находиться на съемочной площадке. "Она чувствует там особую атмосферу. Не знаю, из-за внимания или из-за съемочной группы, но она чувствует себя очень комфортно и много работает", — делится Надежда.

Недавно Рикотта стала героиней новогодней кампании торговых центров Akropole. В ролике она изображает маленькую собачку, чья любовь к хозяину побуждает ее принять участие в гонках на снежных упряжках с большими хаски. "В этом году мы выбрали эмоциональную историю, чтобы напомнить, что самый большой рождественский подарок — это любовь к семье и друзьям, а все остальное можно найти в магазинах. Рикотта в ролике передает очень важное послание: мы должны с сочувствием относиться к тем, кто не всегда может позаботиться о себе. Это касается не только наших питомцев, о которых мы заботимся как о членах своей семьи, но и животных, у которых нет своего дома", — говорит менеджер по маркетингу Айя Урбане-Орбане.

"Рикотта действительно ломает стереотипы о том, что собаки с очень трудным началом жизни проблемные — они лают, не слушаются хозяев и всего боятся. Когда она попала под мою опеку, то не знала абсолютно ничего, но сейчас она учит новые команды, участвует в конкурсах и рекламе. В августе мы отпраздновали четвертый день рождения Рикотты. Приятно, что дети узнают ее на улице и подходят поздороваться", — говорит Надежда.

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