Ветер перемен: как пережить капризы погоды и избежать метеозависимости

Половина населения Земли страдает от различных заболеваний, которые обостряются при перемене погоды. И чем старше человек становится, тем больше у него риск попасть в эту статистику и столкнуться с метеозависимостью.

Чтобы понять, почему мы так болезненно переносим перемену погоды, надо вспомнить, что происходит в этот момент в окружающем мире. А в нем происходит:

• снижение или повышение атмосферного давления;

• изменение температуры воздуха;

• изменение влажности;

• изменение содержания кислорода в воздухе;

• изменение скорости ветра.

Все это приводит к тому, что начинает скакать артериальное давление и мы или мучаемся от мигрени, или чувствуем усталость и заторможенность. У нас могут начинаться проблемы с суставами и дыханием — все это симптомы метеозависимости.

Полный перечень проблем со здоровьем равен медицинской энциклопедии. Потому что метеочувствительность означает обострение именно вашего основного заболевания. И нет универсальной таблетки, которая помогла бы всем от всех этих разных болезней.

Однако снизить остроту симптомов возможно. И здесь советы для лечения метеозависимости будут достаточно универсальны. Наш организм на 90% состоит из жидкостей. И от качества жидкостей: крови, лимфы, тканевой и спинномозговой жидкостей и от состояния их оболочек и зависит, как вы себя будете чувствовать при изменении погоды.

Избегайте обезвоживания

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Чем гуще ваша кровь, тем медленнее она переносит кислород к клеткам. И тем сильнее приступы усталости и боли, которые вызваны гипоксией, кислородным голоданием вашего тела. Не курите при перемене погоды — это сужает сосуды, и вам будет только хуже.



Принимайте контрастный душ

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Контрастный душ, закаливание в разумных пределах помогает вашим сосудам сохранять свою эластичность. В результате они легче подстраиваются под смену давления и состава воздуха.



Гуляйте на природе

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Если вы чувствуете, что засыпаете, это может быть не только признаком пониженного давления, но и признаком гипоксии. Значит, вам необходим свежий, богатый кислородом воздух. Пойдите прогуляться или хотя откройте окно и проверите помещение. Сон при гипоксии вызовет только усиление головной боли.



Увлажняйте воздух

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Если вы чувствуете, что воздух слишком сухой, поставьте увлажнитель рядом с собой. При невозможности сделать это, промывайте нос или используйте специальные мази и спреи, чтобы избежать пересыхания слизистой.



Откажитесь на время от соли

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Откажитесь от соленых огурцов, селедки, острых колбас и приправ, хотя бы на то время, пока погода меняется. Избыток соли в организме означает жажду. И та вода, что вы пьете, идет не вам в кровь, а тратится на то, чтобы вывести соль через почки. Но почки не могут справится с этим быстро, поэтому случаются отеки. Отекшие ткани пережимают сосуды и повышают давление. Это приводит к кислородному голоданию.



Пейте травяные чаи

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Заведите тонометр, если вы плохо переносите смену погоды. Главное, знать показатели вашего ежедневного нормального давления. Ошибка в приеме таблетки "не от того" давления может стоить вам даже жизни. Пейте зеленый чай и чай каркадэ, которые повышают эластичность стенок сосудов.

Существуют и другие травяные чаи, нормализующие состояние сосудов. Но о них вам лучше посоветоваться со специалистами.



Не глушите боль, а полноценно лечитесь

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Повышенное внутричерепное давление, астма, диабет и так далее — если вы будете просто глушить приступы боли, но не будете лечиться, вы усугубите проблемы со здоровьем. Никакой цитрамон не спасет вас, если у вас гликемический шок, а вы не знали. Поэтому, если вы заметили, что на погоду последние месяцы вы реагируете плохо: вам к врачу.



Ведите дневник самочувствия

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Отмечайте в дневнике, что вы чувствовали при какой погоде и какое лекарство помогло, а какое нет. Тогда при следующих схожих обстоятельствах вы будете знать, как решить проблему.

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