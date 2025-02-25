ВИДЕО: Кот из "Потока" стал огромной картиной на льду в Адажи

Ставший всемирно известным кот Гинтса Зилбалодиса превратился во впечатляющее произведение искусства на льду в Адажи. Как сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения, силуэт кота был создан путем снега на льду. Фигура кота лучше всего видна с высоты птичьего полета.

Все началось случайно, во время уборки снега, рассказал автор идеи Каспарс Улстс в интервью "Панораме". Он сгребал снег, чтобы проверить, скользкий ли лед. Начав расчистку, Каспар увидел сходство с кошачьим хвостом. Тогда к нему подключилась жена, и вместе они за вечер создали фигуру кота на льду.

Оценить, насколько удачным получилось изображение, они смогли только утром при свете солнца, когда запустили дрон.

Автор видео - Каспарс Улстс

"Мы все сейчас находимся на волне патриотизма, - говорит Каспар. - Я очень уважаю этот фильм, подход и приверженность создателей. В наши дни все суетятся, пытаются сделать все как можно быстрее, но "Поток" с его спокойствием и фантастической возможностью пофилософствовать, подумать, заставляет сопереживать на протяжении всего фильма".

Как уже сообщалось, полнометражный мультфильм "Поток" номинирован на "Оскар" в двух номинациях - как лучший фильм на иностранном языке и как лучший анимационный фильм. Победители премии будут названы в ночь с 2 на 3 марта.

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