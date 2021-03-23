Люди всегда был завоевателями как в хорошем, так и в плохом смысле этого слова. Подчиняли другие народы, завоевывали богатства, ресурсы, открывали новые земли, осваивали знания и навыки, которые повлияли на развитие человечества, подняв его на сегодняшний уровень. Но со временем возможностей для завоевания на Земле стало меньше — и человек стал искать их за пределами нашей планеты. В Солнечной системе — восемь планет и их спутники, но внимание человека больше всего привлек Марс. И так совпало, что красная планета была названа именем римского бога войны.

Это статья в рамках проекта о соседе Земли по Солнечной системе Марсе — об исследованиях, планируемых в будущем миссиях астронавтов, первых поселениях людей и мечтах о терраформировании. В виртуальное путешествие на красную планету мы отвезем тебя в космобусике Delfi. Запрыгивай!

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Первые попытки отправить на Марс подвижные аппараты предпринял Советский Союз в 1960 году, но они потерпели неудачу — космические аппараты не достигли даже орбиты Земли. Поворотная точка произошла в 1964 году, когда космический зонд США "Маринер-4" спустя восемь месяцев полета достиг Марса и сделал первые снимки планеты с близкого расстояния. В целом было получено 22 фотографии, на которых видны находящиеся на планете кратеры. Также было установлено, что атмосфера Марса состоит из диоксида углерода и на нем даже есть небольшое внутреннее магнитное поле.