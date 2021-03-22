Бедные Сатурн и Юпитер! По сравнению с Марсом, авторы научной фантастики обделили вниманием другие планеты. Почему именно с красной планеты прибывают кровожадные инопланетяне и туда отправляются любопытные жители Земли? Ответ прост — когда-то люди думали, что там может быть разумная жизнь, и возник вопрос: нужно ли нам ИХ бояться?

Это статья в рамках проекта о соседе Земли по Солнечной системе Марсе — об исследованиях, планируемых в будущем миссиях астронавтов, первых поселениях людей и мечтах о терраформировании. В виртуальное путешествие на красную планету мы отвезем тебя в космобусике Delfi. Запрыгивай!

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В XIX веке во многих местах мира строили обсерватории, где были телескопы. Итальянский астроном Джованни Скиапарелли занимался описанием Марса и его "морей" и "суши" (темных и светлых пятен на поверхности). В 1877 году он заметил странные линии, которые назвал итальянским словом canali. Оно означает любые протоки — как естественного, так и искусственного происхождения, и может переводиться на английский как canals, так и channels. При переводе использовалось слово canals, означающее каналы искусственного происхождения — и начался "марсианский бум". Люди решили, что умные инженеры-инопланетяне построили систему каналов. Этому поспособствовало и то, что построенный несколько лет назад Суэцкий канал был настоящим инженерным чудом.