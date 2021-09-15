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Cita Santehnika
Отправная точка для вашего ремонта
Улучшение дома ‒ это всегда сложно. Отдельную головную боль приносит выбор отделочных материалов и мебели, потому что с ним потом придется жить не один год. Поиск плитки для кухни или ванной тоже превращается в извечный компромисс между тем, что нравится и что можно себе позволить. А в этом году эта проблема усугубилась и за счет глобального кризиса с поставками товаров.
Многие латвийцы, которые делают ремонт в этом году, столкнулись с такой проблемой: строительных и отделочных материалов на месте нет, а под заказ их приходится ждать несколько месяцев. Магазин Cita Santehnika в этом смысле оказался в уникальной позиции: практически весь ассортимент, представленный в магазине, есть на складе в Риге и его можно приобрести сразу же.

В Cita Santehnika вам предложат более 90 коллекций настенной плитки, более 70 коллекций плитки для пола, а также специально влагоустойчивую и морозоустойчивую плитку для уличной отделки. Помимо этого магазин предлагает все для отделочных работ, большой выбор сантехники, отопительное оборудование и различные строительные инструменты.

Чтобы превратить ремонт в более или менее прогнозируемое мероприятие, мы подготовили для вас разные советы по выбору плитки.
Как выбрать плитку и не ошибиться:
три простых шага
Визуализация отлично помогает сориентироваться в обширном выборе. Чтобы показать образ будущей ванной, максимально приближенный к реальности, в магазине оборудованы небольшие шоурумы. Здесь вы можно увидеть, как плитка будет выглядеть на разных поверхностях и на свету. То есть вы не просто мысленно наложите плитку на "картинку" вашей будущей ванной комнаты, а по-настоящему ее увидите.
Посмотреть, как плитка выглядит вживую
Как рассчитать, сколько плитки нужно купить для ванной? Сколько плитки нужно купить про запас? Как подобрать затирку для швов? На что обратить внимание, если плитка с крупным геометрическим рисунком? Какая сантехника лучше всего подойдет? Встанет ли понравившаяся душевая кабинка в вашу ванную или нужно искать альтернативу? На все эти вопросы смогут ответить консультанты в магазине. В больших магазинах их бывает сложно найти и уровень знаний не всегда соответствует желаемому уровню. А в Cita Santehnika каждый консультант знает товары в своем отделе как свои пять пальцев и сможет ответить на любой вопрос.
Проконсультироваться с продавцом
Наверняка вам не раз приходилось видеть картинки в интернете из серии "ожидание и реальность", когда красивое платье или жакет в жизни оказываются мало привлекательными. Похожая на это ситуация может случиться с каталогами плитки ‒ профессиональные фотографии, на которых все продумано до малейшей детали, поставлен правильный свет и так далее, могут создать впечатление, что плитка будет великолепно смотреться в любом помещении.

Чтобы быть на 100% уверенными в собственном выборе, в магазине Cita Santehnika при приобретении плитки можно заказать консультацию дизайнера ‒ специалист создаст 3D визуализацию вашего пространства, например, кухни или ванной. В проекте будет использоваться выбранная вами плитка, сантехника и другие возможные детали интерьера. Если вы приобретаете плитку в Cita Santehnika, консультация дизайнера будет для вас бесплатной. Стоит отметить, что другие салоны и магазины такой услуги не предлагают.
Воспользоваться услугами дизайнера
Перед тем как выбрать интерьер для дома в целом или конкретно для ванной комнаты, вы наверняка пролистали не один каталог, а, может даже, сделали вдохновляющую подборку фотографий в Pinterest. Это, как правило, помогает понять, что вам нравится, виртуально пожить в будущей ванной и определиться с выбором окончательно.

Зачастую на выбор влияет не столько цвет, фактура, цена плитки, но и ваша личность. Каким вы себя видите? Что вас радует? Как вы предпочитаете проводить пятничные вечера? Чтобы вы могли подумать о том, что формирует ваши предпочтения, мы подготовили небольшую подборку с коллекциями плитки: для созерцания и визуализации.
Для интровертов:
умиротворение в пастельных тонах
На смену уже набившим оскомину бежевым, песочным, кремовым и серым тонам в интерьер ванных комнат пришла нежная пастель. Светло-голубой и розовый, как оказалось, прекрасно подходят и для просторных, и для совсем небольших пространств, что доказывает коллекция плитки Amelia. Несмотря на то, что это, можно сказать, остро модная тенденция, скорее всего, она с нами надолго, благодаря своей универсальности.

Нежные оттенки не перетягивают на себя внимание, но при этом создают уют и умиротворение. Ведь ванная комната нам нужна не только для того, чтобы умыться или принять душ. Это место, где мы можем отдохнуть, закрывшись на время от реальности и погрузившись в пенную ванну. Магия пастельных цветов не спасет от повседневным проблем, но цветотерапия однозначно может повлиять на ваше внутреннее состояние.

Если кажется, что пастель ‒ это немного скучновато и душа все же просит чего-то яркого, то основную плитку можно разбавить акцентной ‒ например, "поселить" на стену или часть стены диковинных птиц и цветы. Это придаст интерьеру изюминку и будет хорошо смотреться в просторных ванных комнатах.
Для экстравертов:
цветовая насыщенность
Если вам нравится думать о себе, как о городском жителе, вам близка эстетика мегаполисов, но при этом не чужда природа, то стоит обратить внимание на коллекцию плитки Urban Colours. Она отличается глубокими насыщенными цветами и лучше всего подойдет для просторных помещений. В небольших ванных комнатах эту плитку лучше всего комбинировать со светлой плиткой ‒ например, бежевой или кремовой, чтобы не было ощущения сдавленности пространства.

Можно сказать, что эта плитка прямолинейна ‒ за счет четких геометрических форм и узоров. Она чем-то напоминает оригами. Человек, выбравший такую плитку для интерьера, хочет быть в быстром ритме жизни и черпать энергию из насыщенных природных цветов ‒ темно-зеленого, темно-синего, светло-коричневого и золотого.

К этой плитке будет легко подобрать сантехнику, потому что сюда подойдет и классический "хром", и модное "золото". А еще в этот интерьер идеально впишутся растения ‒ настоящие или искусственные. Ощущение уютного оазиса посреди активной жизни гарантировано!
Для консерваторов и креативных:
универсальность белого
Тенденции в дизайне интерьеров меняются почти так же быстро, как в мире моды. Если вы точно знаете, что не хотите следовать за быстро меняющимися модными трендами, то делайте ставку на вечную классику ‒ например, белый или черно-белый монохром.

Белая плитка из коллекции Woodskin ‒ это чистое полотно, на котором ваша фантазия может нарисовать все что угодно. Это идеальный "фоновый" цвет, который можно дополнить и разнообразить цветовыми акцентами, например, яркими полотенцами, деревянным полом или даже картинами.

Отметим, что текстиль, смесители, шкафы, вешалки и другие аксессуары для ванной комнаты будет гораздо проще подобрать под минималистичную плитку. Даже если у плитки есть фактура, а аксессуары будет яркими и акцентными, интерьер ванной комнаты не будет "кричащим", благодаря универсальности классического белого.

Итого, можно сказать, что белая плитка ‒ это беспроигрышная вневременная стратегия. А модный элемент можно внести за счет сантехники под золото и любого "золотого" декора: уже несколько лет – это абсолютный интерьерный хит.
А еще магазин Cita Santehnika предлагает широкий выбор плитки для пола. В последние годы особенной популярностью пользуется плитка под дерево. Она легка в уходе и дешевле, чем деревянный пол, а смотрится в точности как настоящее дерево и дарит ощущение древесного тепла.

В отличие от строительных супермаркетов в Cita Santehnika практически весь ассортимент плитки и других товаров для ремонта есть на складе. К тому же сейчас и до середины октября на многие коллекции плитки магазин предлагает очень интересные скидки.

Приезжайте в магазин Cita Santehnika по адресу ул. Гунара Астрас 8 в Риге, где вас ждет огромный выбор товаров для дома и ремонта, профессиональные консультанты, дизайнеры интерьеров, шоурумы и отличные цены!


Сайт: http://citasantehnika.lv/ru/
Телефоны: 67199065 и 22008209
Имейл: e-veikals@cita.lv
Projekta veidotāji: saturs – DELFI Brand Studio, dizains – Oskars Dreģis, izstrāde – Karina Sabecka, redaktore – Kristīne Melne, projekta vadītāja – Marta Cīrule, mediju komunikācijas eksperte - Inese Skaraine.
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