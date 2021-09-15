Как выбрать плитку и не ошибиться:

три простых шага

Визуализация отлично помогает сориентироваться в обширном выборе. Чтобы показать образ будущей ванной, максимально приближенный к реальности, в магазине оборудованы небольшие шоурумы. Здесь вы можно увидеть, как плитка будет выглядеть на разных поверхностях и на свету. То есть вы не просто мысленно наложите плитку на "картинку" вашей будущей ванной комнаты, а по-настоящему ее увидите.

Посмотреть, как плитка выглядит вживую

Как рассчитать, сколько плитки нужно купить для ванной? Сколько плитки нужно купить про запас? Как подобрать затирку для швов? На что обратить внимание, если плитка с крупным геометрическим рисунком? Какая сантехника лучше всего подойдет? Встанет ли понравившаяся душевая кабинка в вашу ванную или нужно искать альтернативу? На все эти вопросы смогут ответить консультанты в магазине. В больших магазинах их бывает сложно найти и уровень знаний не всегда соответствует желаемому уровню. А в Cita Santehnika каждый консультант знает товары в своем отделе как свои пять пальцев и сможет ответить на любой вопрос.

Проконсультироваться с продавцом

Наверняка вам не раз приходилось видеть картинки в интернете из серии "ожидание и реальность", когда красивое платье или жакет в жизни оказываются мало привлекательными. Похожая на это ситуация может случиться с каталогами плитки ‒ профессиональные фотографии, на которых все продумано до малейшей детали, поставлен правильный свет и так далее, могут создать впечатление, что плитка будет великолепно смотреться в любом помещении.



Чтобы быть на 100% уверенными в собственном выборе, в магазине Cita Santehnika при приобретении плитки можно заказать консультацию дизайнера ‒ специалист создаст 3D визуализацию вашего пространства, например, кухни или ванной. В проекте будет использоваться выбранная вами плитка, сантехника и другие возможные детали интерьера. Если вы приобретаете плитку в Cita Santehnika, консультация дизайнера будет для вас бесплатной. Стоит отметить, что другие салоны и магазины такой услуги не предлагают.