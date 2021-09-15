В Cita Santehnika вам предложат более 90 коллекций настенной плитки, более 70 коллекций плитки для пола, а также специально влагоустойчивую и морозоустойчивую плитку для уличной отделки. Помимо этого магазин предлагает все для отделочных работ, большой выбор сантехники, отопительное оборудование и различные строительные инструменты.
Чтобы превратить ремонт в более или менее прогнозируемое мероприятие, мы подготовили для вас разные советы по выбору плитки.
Чтобы быть на 100% уверенными в собственном выборе, в магазине Cita Santehnika при приобретении плитки можно заказать консультацию дизайнера ‒ специалист создаст 3D визуализацию вашего пространства, например, кухни или ванной. В проекте будет использоваться выбранная вами плитка, сантехника и другие возможные детали интерьера. Если вы приобретаете плитку в Cita Santehnika, консультация дизайнера будет для вас бесплатной. Стоит отметить, что другие салоны и магазины такой услуги не предлагают.
Зачастую на выбор влияет не столько цвет, фактура, цена плитки, но и ваша личность. Каким вы себя видите? Что вас радует? Как вы предпочитаете проводить пятничные вечера? Чтобы вы могли подумать о том, что формирует ваши предпочтения, мы подготовили небольшую подборку с коллекциями плитки: для созерцания и визуализации.
умиротворение в пастельных тонах
Нежные оттенки не перетягивают на себя внимание, но при этом создают уют и умиротворение. Ведь ванная комната нам нужна не только для того, чтобы умыться или принять душ. Это место, где мы можем отдохнуть, закрывшись на время от реальности и погрузившись в пенную ванну. Магия пастельных цветов не спасет от повседневным проблем, но цветотерапия однозначно может повлиять на ваше внутреннее состояние.
Если кажется, что пастель ‒ это немного скучновато и душа все же просит чего-то яркого, то основную плитку можно разбавить акцентной ‒ например, "поселить" на стену или часть стены диковинных птиц и цветы. Это придаст интерьеру изюминку и будет хорошо смотреться в просторных ванных комнатах.
цветовая насыщенность
Можно сказать, что эта плитка прямолинейна ‒ за счет четких геометрических форм и узоров. Она чем-то напоминает оригами. Человек, выбравший такую плитку для интерьера, хочет быть в быстром ритме жизни и черпать энергию из насыщенных природных цветов ‒ темно-зеленого, темно-синего, светло-коричневого и золотого.
К этой плитке будет легко подобрать сантехнику, потому что сюда подойдет и классический "хром", и модное "золото". А еще в этот интерьер идеально впишутся растения ‒ настоящие или искусственные. Ощущение уютного оазиса посреди активной жизни гарантировано!
универсальность белого
Белая плитка из коллекции Woodskin ‒ это чистое полотно, на котором ваша фантазия может нарисовать все что угодно. Это идеальный "фоновый" цвет, который можно дополнить и разнообразить цветовыми акцентами, например, яркими полотенцами, деревянным полом или даже картинами.
Отметим, что текстиль, смесители, шкафы, вешалки и другие аксессуары для ванной комнаты будет гораздо проще подобрать под минималистичную плитку. Даже если у плитки есть фактура, а аксессуары будет яркими и акцентными, интерьер ванной комнаты не будет "кричащим", благодаря универсальности классического белого.
Итого, можно сказать, что белая плитка ‒ это беспроигрышная вневременная стратегия. А модный элемент можно внести за счет сантехники под золото и любого "золотого" декора: уже несколько лет – это абсолютный интерьерный хит.
В отличие от строительных супермаркетов в Cita Santehnika практически весь ассортимент плитки и других товаров для ремонта есть на складе. К тому же сейчас и до середины октября на многие коллекции плитки магазин предлагает очень интересные скидки.
Приезжайте в магазин Cita Santehnika по адресу ул. Гунара Астрас 8 в Риге, где вас ждет огромный выбор товаров для дома и ремонта, профессиональные консультанты, дизайнеры интерьеров, шоурумы и отличные цены!
Сайт: http://citasantehnika.lv/ru/
Телефоны: 67199065 и 22008209
Имейл: e-veikals@cita.lv