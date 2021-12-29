Иллюстрации: Алиса Милюхина
В начале 2021 года это не было на меня похоже – в то время я находился в среде, где осознанно отгораживал себя от искренности и ощущения серьезности к себе и к миру. Но в этом году я постепенно пришел к пониманию, что, выбирая так жить, я отказываю себе очень во многом. В том, что требует не бояться быть слабым: пробовать новое, работать над тем, из-за чего неприятно, строить близкие связи с людьми.
Более того, оказалось, что не очень-то и реально всё время быть невозмутимым. Это – эскапизм, а не попытка решить проблемы, за которыми стоит страх вступить с собой в открытый диалог.
В этом году мне досталось довольно много опыта, в котором скрывать свои чувства не получалось совсем. Это сильно контрастирует с изоляцией и пустотой 2020 года.
Вообще, я поняла, что взросление – это не про возраст, а про очень замудренный мультитаскинг и большое количество возможностей, про желание учиться понимать себя и других, и получать от этого удовольствие.
Оказалось, система и стиль коммуникации там довольно устаревшие, визуально все тоже супер-устаревшее и неактуальное. Я думала, ворвусь такая, young blood, и все меня послушают, но не там то было. Я была самой молодой сотрудницей и мою экспертность всегда ставили под вопрос. Коллега, с которой нужно было работать ближе всего, "токсила" в сообщениях, просто потому что у нее больше опыта – должность у нас была одна и та же.
Я работала на полную ставку, а еще училась, тоже фул-тайм. На учебе было все супер, а на работе все не то – задачи не мои, люди не мои, эйджизм. Так каждый день – утром все супер, а вечером работа и жесть. Я довольно быстро поняла, что все идет к выгоранию, и к концу проверочного срока сказала начальнице, что ухожу. Она попросила поработать, пока мне не найдут замену, так я проработала еще три месяца.
Но мне пришло интересное предложение по работе от компании, для которой я раньше делала фриланс. Они приглашали начать в сентябре и работать на полставки, так как знают, что у меня учеба. Здесь я могу планировать свое время, работать удаленно или по желанию приходить в офис. В итоге хожу в офис, потому что мне очень нравится команда и само место, здесь уютно и атмосфера классная, все как семья. А главное – это работа по специальности и мое место.
Со сменой работы мой заработок уменьшился в три раза. Такая вот денежная жертва, но я решила, что делаю это ради себя и ради своего будущего – хотя деньги, конечно, тоже очень хорошая штука.
За август я не успела особо отдохнуть, а в сентябре началась и работа и учеба, только теперь все наоборот – работа интересная, а учеба тягомотная и тяжелая, с большой нагрузкой. Я чувствую, что супер-уставшая, но понимаю, что очень выросла за этот год, и в профессиональном, и в душевном плане.
Никаких "ковидных" ограничений мы не почувствовали. В латвийской команде пятеро были вакцинированы, а двоим нужно было сдавать тест перед поездкой и еще один после. Тесты были включены в стоимость участия, их оплачивали из денег, выделенных на дорогу. В Италии сертификаты нигде не спрашивали, только один раз на руинах в Помпеи – потому что они считаются музеем.
Это был невероятный опыт, у меня появилось много знакомых из Латвии и из других стран. Прошло два месяца, а я все еще это вспоминаю, смотрю фотки в инстаграме и с пленки. Теперь хочу продолжать участвовать в проектах Erasmus – один, на этот раз школьный, планирую в феврале.
К середине года я вышла из депрессии и начала работать со своим выгоранием. Я начала исследовать свою сексуальность, а также поменяла отношение к удовольствию – поняла, что для этого не обязательно иметь какие-то особые отношения, можно просто с кем-то познакомиться или сходить в секс-шоп, например. Также я стала больше узнавать о теме, например, слушаю всякие подкасты.
Для меня все это также связано с принятием своего тела – эту тему я разбираю со своим терапевтом уже полтора года, с тех пор, как мы начали терапию. Мы говорим о том, что для классного сексуального опыта важно быть уверенной в себе и себя тоже считать классной. Не пытаться понравиться другому человеку, не втягивать живот и не стараться казаться лучше, чем я есть, а больше думать о том, нравится ли мне другой человек.
Вообще, могу сказать, что несколько месяцев я не ищу никаких отношений – но я пытаюсь понять, что нужно именно мне и учусь сразу говорить с другими о своих желаниях и наших ожиданиях.
Я не попала ни в один универ, хотя никогда не думала, что буду тем человеком, у которого не получится поступить. В итоге я все таки поступила, но не туда, куда хотела – не в Голландию, а в Эстонию.
Летом случилось второе сильное разочарование. Почти полгода я составляла и делала зин (независимое издание в небольшом тираже, прим. ред.), и когда наконец его выпустила, поняла, что мое окружение не такое поддерживающее, как я думала. Я не то, чтобы ожидала прославиться и увидеть свое имя на всех билбордах страны, но ожидала, что хотя бы близкие друзья заинтересуются и купят зин, тем более стоил он недорого. Но нечего тратить силы на разочарование – силы не вернутся и не окупятся, нужно принять и идти дальше.
Я и пошла дальше, разочаровываться в универе. В том, что искусство это не так свободно, как я думала, и в том, что у преподавателей могут быть свои вкусы, под которые нужно подстраиваться. И в том, что образование не суперское и непонятно, что с ним потом делать. Мне, конечно, все об этом говорили, но да ладно.
Что интересно – с каждым разом разочарование переживается все менее трагично. Да, немного грустно, зато я научилась извлекать из неудач силу. В 2021 году я поняла, что разочарование – это сила, и, хотя принимать его не легко, ты принимаешь – и становишься круче.
Но любовь для меня это не только романтические отношения. Это про любимый город, потому что в этом году я переехала в Испанию, про любимую погоду, про любимые занятия, например, рисовать или собирать ракушки на море.