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Удобно и надежно.
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Электронное подписание документов в наши дни перестало быть рабочим инструментом, доступным лишь руководителям крупных международных компаний. Сейчас это может делать каждый, кто ценит свое время и финансовые ресурсы, особенно с учетом того, что многие работают из дома. Именно поэтому – чтобы облегчить жизнь и экономить ресурсы – Dokobit предлагает быстро и удобно подписывать документы в электронном виде (и не только).
Dokobit – это многофункциональное решение для физических и юридических лиц, которое за считанные минуты предлагает в электронном виде подписывать документы и получать подписи другой стороны. Это особенно важно в ситуациях, когда очные контакты ограничены, но нужно реагировать по возможности оперативно. В последние несколько лет многие стали удаленно учиться и работать, поэтому цифровые решения в таких условиях стали незаменимым подспорьем.
Подписание документов на портале Dokobit проходит очень легко – нужно зарегистрироваться, подтвердить свою личность с помощью eID-карты, eParaksts mobile или Smart-ID, загрузить документ и подписать его надежной электронной подписью. Там же на портале можно отправить подписанный документ получателю, чтобы он поставил свою подпись. Дополнительное преимущество – при использовании одной платформы для подписания и хранения документов все документы доступны в одном месте, разделены по категориям и по ним легко осуществлять поиск. К тому же, зарегистрировавшись на портале Dokobit, можно ежемесячно поставить пять подписей бесплатно.
Предприятиям Dokobit предлагает организованный процесс подписания документов с категоризацией, управлением, отслеживанием, различными пользовательскими ролями, надежным совместным использованием, управлением данными компании, централизованными расчетами и т.д. Все это можно подстроить под индивидуальные нужды любой компании. Dokobit обеспечивает возможность интеграции API (Application Programming Interface), чтобы можно было автоматически синхронизировать действия на портале Dokobit с информационной системой предприятия.
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Удобно и надежно
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Документы, подписанные с помощью Dokobit, обладают такой же юридической силой, что и подписанные рукой. Их признают на всей территории Евросоюза (ЕС), потому что е-подпись соответствует самым строгим требованиям регулы eIDAS. Кроме этого, подпись защищена от подделывания и подписания задним числом.
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Чтобы стать квалифицированным поставщиком услуг в Европе, предприятию нужно пройти серьезную проверку у независимых аудиторов, поэтому таких поставщиков немного – Dokobit является единственным квалифицированным поставщиком услуг валидации в Балтии.
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Подписание документов в Dokobit – надежно, потому что это можно сделать только с помощью квалифицированной электронной подписи или улучшенной электронной подписи с квалифицированным сертификатом, в качестве которого в Латвии используются eID-карта, Smart-ID или eParaksts mobile. Система надежно защищает от подделок и возможности изменить дату подписи, потому что подпись работает вместе с квалифицированной временной меткой.
«Чтобы обеспечить соблюдение стандартов, Dokobit каждый год проверяют две всемирно признанные аудиторские компании Bureau Veritas (для сертификации ISO) и CSQA (для сертификации ETSI). В качестве дополнительной подушки безопасности, которую, как мы надеемся, нам никогда не придется использовать, у нас есть страховка в размере до 1 миллиона евро. Dokobit страхует профессиональную ответственность, а также ответственность при нарушениях приватности или в случае кибератаки»», – рассказывает руководитель Dokobit в Латвии Илмарс Арсеновичс.

«Dokobit включен в европейский список надежных поставщиков услуг, предприятие работает под контролем надзорного органа страны-участницы ЕС (Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania). Компания Dokobit сертифицировала свою систему управления информационной безопасностью (ISMS) согласно стандарту ISO/IEC 27001. Система управления информационной безопасностью Dokobit соответствует европейскому стандарту ETSI EN 319 401, который является обязательным для квалифицированных надежных поставщиков услуг», – добавляет Арсеновичс.
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Экологичный сервис
Dokobit – это не только удобный и простой, но и надежный инструмент для предприятий, который обеспечивает подписание документов внутри компании и получение подписей третьих сторон (клиентов, партнеров и др.), выполняет функции командной работы (подтверждения, категории документов общего пользования, контакты, управление доступами, контроль) и др. Это подтверждает опыт работы разных компаний.
МНЕНИЕ
«Citadele Leasing использует услуги Dokobit последние четыре года, и сейчас во всех странах Балтии до 85% документов в компании подписывается электронно.
В самом начале наше сотрудничество с Dokobit предусматривало интеграцию таких услуг, как E-identifikācija (э-идентификация) и E-parakstīšana (э-подписание) в цифровое решение, которое наши клиенты могут использовать для самообслуживания. Dokobit – одна из тех редких компаний на рынке, которая смогла предложить подобную интеграцию в соответствии с нашими требованиями и стандартами качества. Результат нас порадовал – процесс внедрения был профессионально организован, все было реализовано быстро и качественно. С увеличением количества электронно подписанных договоров и документов с клиентами, партнерами и внутри предприятия мы решили развивать сотрудничество с Dokobit и ввели использование портала Dokobit в процессы предприятия. Поэтому, когда были введены ограничения, связанные с Covid-19 и многие перешли на удаленную работу, мы были хорошо подготовлены к «новой реальности». Альтернативные решения в отрасли подобных цифровых решений, конечно же, есть и они развиваются, однако в плане пользовательского опыта портал Dokobit зарекомендовал себя в качестве самого удобного и простого решения. Для деятельности нашей компании сейчас это одно из основных решений, ведь подписание электронных документов – это очень удобно, однако мы не планируем полностью отказываться от очного контакта с клиентами и партнерами. Опыт нашего предприятия показывает, что цифровая трансформация в области управления и подписания электронных документов уже произошла.

Владислав Кезикс, руководитель направления бизнес-услуг Citadele Leasing в Балтии
МНЕНИЕ
Предприятие LPP Latvia ltd. (цепь магазинов одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay), используя услуги Dokobit, смогло сэкономить и время, и финансовые ресурсы. В компании также отмечают, что это экологичное решение.
В 2019 году материнское предприятие LPP приняло стратегию «Для людей и планеты», взяв курс на устойчивое развитие и дружественное отношение к окружающей среде. Стратегия включает в себя не только более экологичный процесс производства товаров и курс на использование экологичной упаковки, но и подчеркивает индивидуальный вклад каждого сотрудника в снижение влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду. Так как глобально в компании работает 22 тысячи сотрудников, мы осознаем, что каждый шаг предприятия навстречу зеленому мышлению повлияет на экологические процессы и на глобальном уровне. Замена вороха распечатанных бумаг на электронные документы и сокращение цепи поставок несомненно являются первыми шагами на этом пути, которые по плечу каждой компании. В качестве дополнительного бонуса для работодателя – это экономия времени. В отличие от схожих приложений для э-подписи Dokobit удобен в использовании, к тому же предприятие может использовать собственный корпоративный дизайн.
Инесе Лебедева, член правления LPP Latvia ltd.
Подробную информацию о критериях, которые помогут выбрать поставщика решения э-подписи, а также различные доказательства качества предоставляемых компанией Dokobit услуг можно найти здесь.
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Dokobit - электронная подпись документов и сбор подписей
Над проектом работали: DELFI Brand Studio (содержание), Ралфс Еглитис (дизайн), Карина Сабецка (разработка), Кристине Мелне (редактор), Ерикс Раджелис (руководитель проекта), Клинта Расмане (эксперт по медиа-коммуникации)
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