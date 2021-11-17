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В самом начале наше сотрудничество с Dokobit предусматривало интеграцию таких услуг, как E-identifikācija (э-идентификация) и E-parakstīšana (э-подписание) в цифровое решение, которое наши клиенты могут использовать для самообслуживания. Dokobit – одна из тех редких компаний на рынке, которая смогла предложить подобную интеграцию в соответствии с нашими требованиями и стандартами качества. Результат нас порадовал – процесс внедрения был профессионально организован, все было реализовано быстро и качественно. С увеличением количества электронно подписанных договоров и документов с клиентами, партнерами и внутри предприятия мы решили развивать сотрудничество с Dokobit и ввели использование портала Dokobit в процессы предприятия. Поэтому, когда были введены ограничения, связанные с Covid-19 и многие перешли на удаленную работу, мы были хорошо подготовлены к «новой реальности». Альтернативные решения в отрасли подобных цифровых решений, конечно же, есть и они развиваются, однако в плане пользовательского опыта портал Dokobit зарекомендовал себя в качестве самого удобного и простого решения. Для деятельности нашей компании сейчас это одно из основных решений, ведь подписание электронных документов – это очень удобно, однако мы не планируем полностью отказываться от очного контакта с клиентами и партнерами. Опыт нашего предприятия показывает, что цифровая трансформация в области управления и подписания электронных документов уже произошла.





Владислав Кезикс, руководитель направления бизнес-услуг Citadele Leasing в Балтии