Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
«Dokobit включен в европейский список надежных поставщиков услуг, предприятие работает под контролем надзорного органа страны-участницы ЕС (Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania). Компания Dokobit сертифицировала свою систему управления информационной безопасностью (ISMS) согласно стандарту ISO/IEC 27001. Система управления информационной безопасностью Dokobit соответствует европейскому стандарту ETSI EN 319 401, который является обязательным для квалифицированных надежных поставщиков услуг», – добавляет Арсеновичс.