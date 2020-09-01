16 лет Беслану: в Северной Осетии началась трехдневная Вахта памяти по жертвам теракта

В Северной Осетии началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в Беслане. Люди с цветами и свечами с самого утра начали собираться во дворе школы, чтобы память погибших при захвате бесланской школы 1 сентября 2004 года, сообщает "Спутник Осетия".

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В траурных мероприятиях будут участвовать чиновники, общественные деятели, жители и гости республики. Сегодня, 1 сентября, в 9:15 по местному времени, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы прозвучал школьный звонок и началось возложение цветов.

Люди приносят игрушки, венки и воду к мемориальному комплексу — разрушенному спортивному залу, в котором держали заложников. Возле фотографий погибших в спортзале зажгли свечи. Все три дня во дворе школы будет звучать траурная музыка.

Утром 1 сентября 2004 года отряд террористов из более чем 30 человек захватил школу №1 в Беслане, где проходила праздничная линейка. Террористы загнали в спортзал школы 1128 заложников и удерживали их там в течение трех дней без воды и еды.

На третий день, после прогремевших взрывов, силовики подчинились приказу взять школу штурмом. С обеих сторон началась беспорядочная стрельба, почти все боевики были уничтожены, один террорист позже получил пожизненное заключение.

Всего в результате теракта погибли 334 человека, включая 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов, свыше 800 человек получили ранения, многие из них стали инвалидами.