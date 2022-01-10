19 человек погибли при пожаре в многоэтажке в Нью-Йорке
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По меньшей мере 19 человек погибли и десятки пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном доме в районе Бронкс в Нью-Йорке. Среди погибших — девять детей.

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Этот пожар называют одним из крупнейших за последние десятилетия.

По данным местных СМИ, жилое здание загорелось в воскресенье около 11 утра по местному времени. Пожарные прибыли на место в течение трех минут после поступившего в службу звонка: пламя пытались потушить более 200 человек.

Погибшие от пожара были обнаружены на всех этажах, многие из них, вероятно, умерли от отравления угарным газом. В общей сложности пострадали 60 человек, 32 из них госпитализированы с угрожающими жизни диагнозами. "Члены команды находили пострадавших на каждом лестничном пролете c остановкой сердца и дыхания", — заявил во время пресс-брифинга представитель отделения пожарной охраны Даниель Нигро.

Городская пожарная служба сообщила, что причиной возгорания в 19-этажном здании стал неисправный электрообогреватель.

"На данный момент известно о гибели 19 человек, многие находятся в критическом состоянии", — заявил в интервью CNN мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

По словам Нигро, дым распространился по всем этажам здания из-за того, что дверь в квартиру, в которой возникло возгорание, была открыта, в результате многие жители дома отравились угарным газом, пытаясь покинуть его.

Ранее в результате пожара в жилом доме в Филадельфии погибли 12 человек, включая восемь детей. В 2021 жертвами пожаров в Нью-Йорке стали более 70 человек.

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BBC News Русская служба:

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