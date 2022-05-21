22 млн тонн украинского зерна заблокировано Россией
Foto: Pixabay

"Россия заблокировала почти все порты. Все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции — нашего зерна, ячменя, подсолнечника и прочего. 22 миллиона тонн сегодня заблокировано Российской Федерацией", — заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьером Португалии Антониу Кошта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Его цитирует агентство "Укринформ".

По данным "Украинской правды", до 24 февраля поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была пятым в мире экспортером пшеницы.

В частности, всемирная продовольственная программа ООН для бедных стран ежегодно закупала в Украине около половины пшеницы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Как на стоимость квартиры повлияет энергоэффективность
Полезные советы, как защитить себя от выгорания