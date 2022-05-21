22 млн тонн украинского зерна заблокировано Россией

"Россия заблокировала почти все порты. Все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции — нашего зерна, ячменя, подсолнечника и прочего. 22 миллиона тонн сегодня заблокировано Российской Федерацией", — заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьером Португалии Антониу Кошта.

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Его цитирует агентство "Укринформ".

По данным "Украинской правды", до 24 февраля поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была пятым в мире экспортером пшеницы.

В частности, всемирная продовольственная программа ООН для бедных стран ежегодно закупала в Украине около половины пшеницы.